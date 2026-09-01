La Unión Europea suspende las importaciones de carne vacuna de Brasil por incumplimientos sanitarios

La Unión Europea (UE) suspenderá a partir del 3 de septiembre las importaciones de carne vacuna, carne aviar, huevos y miel provenientes de Brasil, al considerar que el país sudamericano no presentó garantías suficientes sobre el cumplimiento de las normas sanitarias comunitarias vinculadas con el uso de antibióticos en la producción animal. La decisión se produce apenas cuatro meses después de la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur y vuelve a poner el foco sobre las exigencias sanitarias del bloque europeo.

La medida fue anunciada por la Comisión Europea, que explicó que Brasil aún no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria. Según informó la agencia AFP, Bruselas mantendrá la suspensión hasta contar con las garantías necesarias.

“Brasil es un socio importante de la UE y estamos trabajando en estrecha colaboración, de manera constructiva y positiva, con las autoridades brasileñas para garantizar que cumplan con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”, señaló una portavoz de la Comisión Europea a la AFP.

Para la Comisión Europea, Brasil aún no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria Getty Images

La decisión alcanza a la carne vacuna, la carne de aves de corral, los huevos y la miel. Sin embargo, los plazos para una eventual reapertura no serán iguales para todos los productos.

En el caso de la carne aviar y la miel, la Comisión Europea informó que actualmente se desarrolla una auditoría que concluiría este viernes. Si los resultados son satisfactorios para los Estados miembros, las importaciones podrían volver a autorizarse en las próximas semanas. En el caso de la carne aviar, los huevos y la miel, la posibilidad de una reapertura aparece más cercana, aunque también estará supeditada al resultado de la auditoría que la Comisión Europea finalizará esta semana.

Para la carne vacuna, en cambio, el escenario aparece más complejo y los tiempos serían más extensos. “Debido a la duración de los ciclos de producción según las especies animales en cuestión, la fecha a partir de la cual Brasil podría estar en condiciones de certificar su cumplimiento con los requisitos de la UE varía según los sectores”, precisó la Comisión Europea.

El origen de esta situación se remonta a mayo pasado, cuando Brasil fue retirado de la lista de países reconocidos por respetar las normas europeas sobre el uso intensivo de antibióticos en la producción ganadera.

Hasta el momento, según la Comisión Europea, esas garantías no fueron consideradas suficientes, motivo por el cual resolvió avanzar con la suspensión de las importaciones Shutterstock

En ese momento, el Ejecutivo comunitario había aclarado que esa nómina podría actualizarse nuevamente una vez que las autoridades brasileñas respondieran a los requerimientos formulados por Bruselas.

Hasta el momento, según la Comisión Europea, esas garantías presentadas por el gobierno de Lula da Silva no fueron consideradas suficientes, motivo por el cual resolvió avanzar con la suspensión de las importaciones.

Las medidas forman parte de la estrategia impulsada por la Unión Europea para combatir la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, promoviendo un uso más restringido y responsable de los antibióticos en la producción animal.

En Bruselas consideraron que reducir el empleo innecesario de estos medicamentos constituye una herramienta clave para preservar su eficacia tanto en medicina humana como veterinaria. La decisión adquiere especial relevancia porque llega pocos meses después de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Ese entendimiento fue suscripto en enero de este año y comenzó a aplicarse de manera provisoria el 1° de mayo, abriendo una nueva etapa en el intercambio comercial entre ambos bloques.

En este contexto, Bruselas ratificó que el cumplimiento de esos estándares constituye una condición indispensable para acceder a su mercado. La Comisión Europea evitó fijar una fecha para el levantamiento de la medida y reiteró que todo dependerá de que Brasil demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación comunitaria.

Noticia en desarrollo