La vida del campo y de la ciudad, en la mirada de una comedia criolla

Faustino Sarratea, jefe de oficina en un ministerio de provincia, ha logrado su jubilación. Treinta años de servicios intachables, de confección de expedientes y de soportar malos tratos de sus superiores por defender el puesto, se vieron recompensados con el logro de la jubilación y de su retiro al campo, a ese “pueblo triste y chato”, según lo expresado por su hija Elisa.

Tal el argumento de Chacarero criollo, comedia en dos actos del dramaturgo cordobés Alejandro E. Berruti (1888-1964), estrenada el 20 de junio de 1930 en Buenos Aires por la compañía del gran actor Luis Arata.

Jubilado Sarratea (Arata), pasaba sus días en la casa rural, entretenido en la quintita y cuidando de las gallinas. La realidad del campo abierto mitigaba un tanto su vejez cargada de amarguras. En el pasado habían quedado vejaciones, rumores políticos y, en los últimos momentos de su vida activa, muchas cesantías, como la de la dactilógrafa Damiana, que tanto hizo sufrir al protagonista. Elisa, aburrida de permanecer en un pueblo lejano a la ciudad, aguardaba con impaciencia que su pretendido, el diputado Carlos Figueroa, que no deseaba ser reelecto, harto de la política y de caudillos egoístas, pidiese su mano.

Vélez y Vidal, excompañeros de trabajo de Faustino, se acercaban para visitarlo. Cesante Vidal de su empleo, recibió como ofrecimiento “un campito para trabajar”. Vélez, viejo solterón, terminó siendo su empleado en la “chacra”. En una escena aparece Romualda, esposa del cartero de la zona y su reemplazante ocasional, por hallarse el hombre enfermo. Dice la mujer que su marido soporta dos vicios que le hacían perder la cabeza: jugar al monte y escribir versos gauchescos. “Con los versos —se quejaba Romualda— no hace más que mariarme, porque mientras los escribe los va cantando con la guitarra”.

Punto crucial de la comedia es la presencia de Nicanor, ahijado de Faustino Sarratea, quien buscaba de su padrino una recomendación para el ingreso a la administración pública en Buenos Aires. El magnífico Luis Arata debió sin dudas lucirse en la intervención que termina por disuadir al muchacho y hacerle ver las ventajas de la vida campestre por sobre la gris condición de oficinista maltratado. “¡Mirá cómo se pierde la vista, allá donde se abrazan la pampa y el cielo, como si tuvieran miedo de estar tan solos! Eso es porvenir despreciado, patria abandonada, que espera el brazo fecundo de sus hijos”. Y agregaba Faustino: “Si yo tuviera tus dieciocho años correría afanoso hacia la tierra y me haría chacarero. Conquistaría con mi sudor un pedacito tan solo, para levantar un rancho, plantar un árbol y sembrar un grano de trigo; y ese sería mi reino; sin ataduras, sin yugos, sin cadenas”.

Nicanor escuchaba convencido la arenga del padrino: “¡Chacarero criollo! ¡Antítesis del gaucho que fue tu abuelo loco y romántico!; ¡andá, reconquistale la pampa que le quitaron los gringos por pasarse la vida cantando en las pulperías!”.