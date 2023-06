La visita de Massa a Coninagro generó “bronca” al interior de la Mesa de Enlace

escuchar

La recepción que anoche el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, le brindó al ministro de Economía, Sergio Massa, parece haber abierto una caja de Pandora al interior de la Mesa de Enlace.

Sucede que, según pudo saber este medio de diversas fuentes vinculadas con la agrupación donde confluyen, además de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), la reunión no cayó bien por un condimento que vino anexado: esto es, que habrá una ayuda de $1000 millones solo para los cooperativistas de Coninagro. Justo en un momento donde la ayuda del Gobierno para todo el campo afectado para la sequía ha sido escasa frente a pérdidas superiores a los US$20.000 millones.

Anoche, entre reclamos que recibió por el acceso al financiamiento y las trabas del Banco Central (BCRA) que encarecieron el crédito a los productores que tienen más de un 5% de soja en stock, Massa sorprendió con la jugada del anuncio de ese monto que se destinará a productores no bancarizados y que tienen vínculos con las cooperativas.

“Hay malestar, no es un beneficio para todos los productores, es para los cooperativistas”, señalaron fuentes de la SRA a este medio. Allí cuestionaron que el anuncio sea para un sector en particular sin considerar todo el espectro de productores. “Es mucha guita [para una sola entidad]”, dejaron desligar las mismas fuentes de la Sociedad Rural Argentina.

El presidente de la Rural, Nicolás Pino, que en algunas oportunidades ha intercambiado mensajes de Whatsapp con Massa, ha intensificado en los últimos tiempos sus críticas. La última fue, entre otras, contra el dólar soja. Así lo dijo en LN+: “No sé si da para un 4º dólar soja. No se si da para otro invento de estos, porque realmente el productor se fue calzando a medida que necesitaba, muchos habrán tomado ese dólar soja para encarar la futura siembra de trigo. Ahora, con una situación muy incierta, donde no se sabe cuál es la inflación, los productores vamos a cuidar lo producido porque es parte de nuestro capital de trabajo. Al no tener créditos, nosotros nos protegemos”.

Según pudo averiguar este medio, el enojo ha sido transversal a otras entidades del sector. Trascendió que incluso hay “bronca” en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Vale recordar que CRA es una entidad muy crítica del Gobierno y tiene organizaciones muy combativas, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

LA NACION consultó en Carbap qué opinión tenían sobre la reunión de Coninagro con Massa y expresaron de manera escueta, sin tomar partido: “No tenemos una apreciación especial sobre el tema. Todo pasa por el tipo de relación que a cada entidad le interesa tener con el gobierno de acuerdo a sus intereses y el de sus representados”.

Todas las semanas, los dirigentes de la Mesa de Enlace mantienen un encuentro presencial o, en función de las circunstancias, de manera virtual. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en la próxima reunión de los dirigentes se va a poner sobre la mesa el trasfondo de la reunión de Coninagro con Massa. Como avisando que el asunto no se va a dejar pasar, una fuente del ruralismo advirtió: “Se va a plantear”.

La última vez que Massa habló en pleno con la Mesa de Enlace fue en enero pasado por la sequía. En ese momento, por ejemplo, habló de hacer gestiones para frenar la norma del BCRA que encareció el crédito a los productores que tienen más de un 5% de soja. Más allá de que Massa recientemente le mandó una carta al presidente del BCRA, Miguel Pesce, para que desactive la restricción, la misma sigue en pie. Hace un mes, además, el ministro de Economía dijo que se iba a poner en marcha un mecanismo de canje para que los productores puedan acceder a insumos y financiamiento para la siembra de trigo. Esto, hasta ahora, tampoco se concretó.

Sergio Massa, Elbio Laucirica y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura Coninagro

En un comunicado, en un comunicado donde se refirieron a diversas situaciones del campo, las sociedades y asociaciones de productores de Pergamino, Rojas, Baradero, Capitán Sarmiento, Salto, Colón, San Antonio de Areco y Arrecifes, hablaron de “dirigentes” que “se sientan a la mesa con sus verdugos mientras sus representados no saben cómo arreglar sus pasivos ni resolver su continuidad productiva”. Fuentes de esas entidades indicaron que se referían a Coninagro con esa frase.

En Coninagro, por su parte, han tratado de manejarse con prudencia. De hecho, buscaron ser cautos con las definiciones luego del encuentro con Massa. Esto sabiendo lo que se podría generar al interior de la Mesa de Enlace. Por ello, en un fragmento de sus declaraciones Laucirica remarcó que, en un “ámbito de crítica constructiva o de mejora al sector”, se apuntó a “trabajar y puntear los temas de preocupación de los productores que son transversales en todo el país, como son el acceso al financiamiento y las posibilidades de poder acceder a los insumos necesario para producir”.

La jugada de Massa

En este contexto, un allegado a Massa hizo un análisis del paso del ministro por Coninagro. “Lo que le dio a Coninagro para las cooperativas es impresionante. Para mí Massa está marcando esto de impulsar las exportaciones, porque en Coninagro está ACA, que exporta mucho”, dijo.

“Las intenciones son bastante honestas, no me parece que sea una cosa de figurar. Massa entiende que el país necesita dólares, entonces, agro y energía son las dos apuestas de la macroeconomía de cualquier presidente que tenga más o menos apego por el capitalismo y Sergio es eso. Sergio es porteño, no conoce mucho del tema de agro, pero creo que quiere hacer una fuerte apuesta. Es genuino, a pesar de los equilibrios internos que tiene, sobre todo por el kirchnerismo, que no tiene ese apego por el sector”, agregó.

También se refirió a la jugada del ministro en el marco económico actual. “La mejor campaña para Massa es contener los mercados, mantenerlos tranquilos. Si es el ministro de Economía, tiene que tener las aguas quietas, no me parece que esto esté afuera de pensar que la estabilidad económica es muy importante. Desde el marco de su pragmatismo, su principal rol no es el de candidato, sino que la economía funcione. El mejor rol que tiene como candidato es que la economía esté tranquila”, opinó.

Luego señaló diferencias de la visión del espacio político del ministro sobre el campo respecto del kirchnerismo. “El Frente Renovador quiere al campo, aunque Cristina Kirchner pueda pensar que el campo le costó la vida a Néstor. Sergio no tiene mucho que ver con eso, él es una persona muy práctica. Él sabe que el sector le paga con exportaciones, dólares. Él es muy resultadista, porque tiene que importar insumos y de dónde saca los dólares, de la agroexportación. Hay una cuestión muy práctica. Dadas las circunstancias, ¿quién puede negar al agro?”, reflexionó.

