Lácteos. Fracasó otra reunión entre el gremio y las cámaras empresarias

Atilra consideró que la oferta de las empresas es insuficiente respecto de su pedido de aumento

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 18:11

La segunda reunión entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y representantes de las cámaras empresarias del sector no logró llegar a un acuerdo respecto del conflicto salarial en que las partes se ven sumidas desde hace varias semanas. La próxima audiencia quedó fijada para el día lunes 3 de agosto.

En la misma, las cámaras -el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel)- ofrecieron incorporar a los básicos del convenio los $4000 que se vienen pagando a cuenta de la paritaria 2020 y abonar una suma de naturaleza no remunerativa de $1167 con las liquidaciones de salarios entre julio y diciembre de 2020.

Atilra, por su parte, consideró que la oferta es insuficiente respecto de su pedido de aumento (13,6%). A eso, se agregarían "los aportes y contribuciones que no pagó la industria como consecuencia de esos aumentos que no fueron otorgados", según un comunicado del gremio.

Los representantes gremiales pidieron "que no sea descontado el día de la medida de fuerza propuesta por las bases y avalada por Atilra, y que no se pierda el presentismo" y recordaron a las empresas que esos descuentos constituirían "una represalia", en tanto está vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Además confirmaron que no tomarán ninguna medida de fuerza ya que la conciliación vence el lunes de la próxima reunión.

La semana pasada, luego de una reunión que superó las cuatro horas, el gremio pidió "la recomposición por el momento al mes de junio o en su defecto al momento que se cierre la negociación, ello de los salarios conforme el IPC acumulado a dicho momento". Por su parte, las cámaras empresariales hicieron hincapié en la desfavorable situación económica que vive la industria.

"Los indicadores que maneja la industria láctea muestran que el mercado de los yogures bebibles cayó 25,7% en mayo respecto a abril y 8,3 % de marzo a abril. La venta de postres lácteos mermó de abril a mayo 16,1%, en tanto que la de los postres lácteos firmes cayó 21,3 de abril a mayo. El consumo de yogur registró una fuerte retracción del 20% durante el 2019, en tanto que según OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina) la caída alcanzó al 35% en la última década", indicaron en ese momento fuentes del sector.