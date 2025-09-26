Tras 20 días parada: horas decisivas para evitar lo peor en la fábrica de cosechadoras Vassalli

SANTA FE.- El conflicto entre la firma Vassalli, que fabrica cosechadoras en Firmat, al sur de esta provincia, y sus casi 300 trabajadores, que mantiene paralizada la producción desde hace más de 20 días, parece encaminarse hacia una solución que, aunque parcial, puede terminar siendo definitiva, ya que hay voluntad de las partes para resolver viejas deudas.

La mora salarial es de cuatro meses y la empresa, que aceptó presentarse a una audiencia de partes convocada por la cartera laboral santafesina en Rosario, lanzó su propuesta: durante estos próximos tres meses los dueños tratarán de regularizar la deuda. En una primera instancia, bajo una oferta que regirá hasta el 6 de octubre, abonando $500.000 que, según trascendió, serían semanales.

Según explicó Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la empresa de la familia Marsó puso como requisito que el personal trabaje de manera rotativa. “Ingresarán todos a trabajar, pero una parte lo hará en octubre, otra en noviembre y la restante en diciembre, hasta intentar regularizar la situación”, agregó el letrado.

Cerra precisó, ante una consulta, que los cuatro trabajadores que son delegados de la Unión Obrera Metalúrgica que habían sido despedidos por la empresa serán reincorporados.

En declaraciones a la prensa de Firmat, el abogado de la UOM sostuvo que “lo que quieren hacer es distribuir la producción”, y se sinceró ante los trabajadores señalando que “es esto, o no hay otra cosa”.

Según Cerra, Eduardo y Mateo Marsó, titulares de Vassalli, que por primera vez asistieron a una reunión formal en la cartera laboral, comentaron que el cuadro de situación de la firma y de la industria es complicado por lo que “estaban más para cerrar que para seguir”.

Una vez finalizado el encuentro, Cerra viajó inmediatamente a Firmat para trasladar la propuesta de los dueños de la empresa a los trabajadores. El abogado no anticipó detalles a la prensa “por respeto a los obreros”, y se dirigió directamente a la sede de la UOM en Firmat para llevar a cabo la asamblea.

En tanto, los trabajadores rechazaron la iniciativa y ahora, el próximo martes, los operarios harán una contrapropuesta, cuyo alcance se definirá en las próximas horas.

En tanto, el secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, destacó la importancia que las partes retomen el diálogo que, según opinó, “se había roto por voluntad de la apoderada de la empresa (la abogada y legisladora bonaerense Florencia Arietto) que desconocía la jurisdicción del Ministerio de Trabajo (santafesino) y pretendía que interviniera el Ministerio nacional”.

Como se informó oportunamente, en las últimas semanas los trabajadores venían realizando a diario concentraciones frente a la planta que Vassalli posee a la vera de la ruta nacional 33, ya que por decisión de la empresa los ingresos se encuentran cerrados.