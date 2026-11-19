En medio de una polémica que se abrió entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) por la plataforma de trazabilidad Visec, Andrés Costamagna, director General de la SRA y referente de la Comisión de Sostenibilidad, pidió disculpas a las autoridades de CRA por sus declaraciones públicas que habían generado malestar en esta última institución.

En una carta fechada el 11 de noviembre, reconoció que cometió un error al no medir el alcance de sus palabras, lamentó el enojo que causó y aclaró que sus opiniones fueron personales y no representaban la posición oficial de la SRA.

“Asumo con humildad y con mucha congoja, el error de no haber medido el alcance de mis palabras”, expresó.

La disputa había comenzado luego de que Costamagna cuestionara públicamente la postura de CRA sobre Visec, la plataforma de trazabilidad desarrollada para cumplir con las exigencias de la Unión Europea contra la deforestación. Durante una entrevista en Canal Rural, acusó a la entidad de “desinformar” y “comunicar erróneamente”. Además, afirmó: “Quieren volver a la 125. Quieren volver al 2008 para discutir y demás”. También sostuvo que “CRA siempre tuvo la posición del negacionismo extremo”, en referencia a su postura frente a las exigencias ambientales europeas.

Carlos Castagnani presidente de CRA Fabián Malavolta

Las declaraciones generaron una reacción de CRA, que envió una carta al presidente de la SRA, Nicolás Pino, para reclamar explicaciones. La entidad que preside Carlos Castagnani consideró que las expresiones eran “agraviantes, descalificatorias y carentes del respeto que debe primar en el vínculo entre instituciones”. Además, pidió que se aclarara si representaban la posición oficial de la Rural o eran opiniones personales de Costamagna y, en ese caso, exigió una rectificación pública.

En una carta dirigida a las autoridades de CRA, a la que accedió LA NACION, Costamagna se disculpó por las declaraciones que había realizado el 5 de noviembre en Canal Rural. “Lamento de corazón haber provocado esta situación”, señaló. También aclaró que “dichos pronunciamientos fueron realizados estrictamente a título personal”, y aseguró que sus opiniones “no reflejan en absoluto la postura oficial, los valores ni el pensamiento de Sociedad Rural Argentina, entidad a la cual pertenezco pero que es totalmente ajena a este suceso y a las opiniones emitidas”.

La controversia por Visec ya había generado diferencias entre las entidades rurales. CRA cuestionó los posibles descuentos comerciales para productores ganaderos que no estuvieran registrados en la plataforma y reclamó que existiera libertad para elegir entre distintos sistemas de trazabilidad. También dejó abierta la posibilidad de acudir a Defensa de la Competencia o avanzar con acciones judiciales.

Costamagna recordó que mantiene una relación de más de 20 años con CRA y repasó distintas actividades que compartió con sus dirigentes. “Nunca en ningún momento he tenido palabras de agravio contra ninguna de las instituciones ni contra ninguno de sus directivos”, sostuvo. Entre otros antecedentes, mencionó su participación en encuentros organizados por Carbap y Farer, así como una invitación de CRA para disertar en ArgenCarne en 2019 sobre ganadería y cambio climático. Según recordó, en aquel momento todavía había poco interés por esas cuestiones, pero la confederación ya las había incorporado a su agenda.

La Unión Europea exige que los productos que ingresen a su mercado cumplan con requisitos de trazabilidad para garantizar que no provengan de zonas deforestadas JUNTA DE ANDALUCÍA - JUNTA DE ANDALUCÍA

También contó que, antes de aceptar la invitación de Pino para integrar su lista en la SRA en 2020, había consultado a referentes vinculados con CRA, entre ellos Ricardo Buryaile y Atilio Carignano. “En todos los casos me impulsaron a que aceptara la invitación de la Sociedad Rural Argentina”, señaló. “No quiero aburrir con todos estos antecedentes, solo mostrar que jamás en toda mi trayectoria he tenido palabras de agravio contra ninguna institución o dirigente”, manifestó. Y agregó: “Me une con CRA una historia conjunta que refleja el respeto que tengo hacia vuestra entidad”.

“Deseo expresar mis más sinceras disculpas por el malestar o la afectación que mis palabras hayan podido causar. En ningún momento ha sido mi intención menoscabar el prestigio, la integridad ni los valores de su institución, así como tampoco la honorabilidad de las personas que la dirigen”, escribió Costamagna en la carta.

También reconoció que no había medido las consecuencias de sus declaraciones. “Reconozco y valoro profundamente la labor que desempeñan y el rol que este organismo representa. Asumo con humildad y con mucha congoja, el error de no haber medido el alcance de mis palabras”, agregó.

Para Costamagna, reconocer las equivocaciones es una forma de mantener el vínculo entre las organizaciones. “Estoy convencido de que los vínculos se fortalecen cuando somos capaces de reconocer nuestras equivocaciones; así como hay grandeza en saber pedir disculpas con sinceridad, también existe una enorme grandeza en aceptarlas para dar vuelta la página y seguir construyendo juntos desde el respeto mutuo”, sostuvo.

El dirigente insistió en que no había tenido intención de agraviar a CRA. “Lamento sinceramente que la forma o el contexto de mis expresiones hayan dado pie a un malentendido”, señaló. También se mostró dispuesto a conversar con las autoridades de la entidad. “Quedo a su entera disposición para dialogar personalmente si lo consideran necesario y aclarar cualquier aspecto que permita dar por superado este inconveniente”, concluyó.