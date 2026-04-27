Semana de la Carne: comenzó en Estados Unidos una ambiciosa misión comercial

En un contexto marcado por la ampliación del cupo de exportación hacia Estados Unidos y un buen desempeño reciente de las ventas externas, el Gobierno puso en marcha en ese país la llamada “Semana de la Carne Argentina”, una misión comercial con frigoríficos que apunta a consolidar y ampliar la presencia del producto local en uno de los mercados más exigentes del mundo.

La iniciativa comenzó en Filadelfia y se extenderá hasta el 1° de mayo, con actividades también en Chicago y Los Ángeles, donde empresas argentinas participan de rondas de negocios con importadores y actores clave de la industria cárnica. Según se informó oficialmente, el objetivo es “impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en Estados Unidos”.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, y Diego Sucalesca, el presidente ejecutivo de PromArgentina X

El esquema forma parte de una estrategia más amplia de promoción comercial. De acuerdo con el Gobierno, se trata de la primera vez que PromArgentina organiza este tipo de rondas en el exterior, llevando directamente a empresas exportadoras a vincularse con compradores en destino. En ese marco, el presidente ejecutivo del organismo, Diego Sucalesca, afirmó que la iniciativa está pensada “para promover las exportaciones de nuestros frigoríficos”.

El lanzamiento se da en un momento particular para el sector, luego de que Estados Unidos habilitara una ampliación significativa del cupo de importación de carne bovina argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. “Trabajamos junto al sector privado para maximizar las oportunidades derivadas de la ampliación de la cuota de exportación”, señaló el canciller Pablo Quirno.

En paralelo, desde la Embajada de Estados Unidos en la Argentina difundieron detalles del inicio de la misión. En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X destacaron que la iniciativa busca mostrar “uno de los sectores más emblemáticos y competitivos” del país. En ese mismo posteo, indicaron que la primera actividad se realizó en el puerto de Filadelfia: “Pudimos observar de primera mano los envíos de carne argentina y evaluar las capacidades del puerto como un punto clave de ingreso para nuestras exportaciones”.

El mensaje también remarcó el carácter institucional del programa, al señalar que está “coordinado por la Secretaría General de la Presidencia y Cancillería, junto con PromArgentina, la Embajada de la Argentina en Estados Unidos, nuestros Consulados, la Secretaría de Agricultura y el Ipcva”. Sostuvo que la iniciativa busca “posicionar a la carne argentina en primer plano, destacando su calidad, trazabilidad y reputación global”.

En esa línea, la representación diplomática agregó: “La Argentina continúa profundizando sus vínculos comerciales con Estados Unidos mediante la promoción de exportaciones con valor agregado y el fortalecimiento de sectores estratégicos”.

La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que se llevará hasta el próximo 1° de mayo, también tendrá presencia en las ciudades de Chicago y Los Ángeles X

Más allá del impulso institucional, los datos muestran que el sector llega a esta instancia con una dinámica exportadora en crecimiento. Según estadísticas citadas por PromArgentina, en 2025 las exportaciones del complejo de carne y cuero bovinos superaron los US$4700 millones, con un aumento del 24,2% respecto de 2024 y del 32,5% frente a 2023 . En volumen, se exportaron más de 850.000 toneladas a unos 115 destinos.

Dentro de ese esquema, Estados Unidos ya ocupa un lugar relevante: fue el segundo destino de la carne argentina y explicó alrededor del 5% de los envíos. El principal producto exportado es la carne bovina congelada deshuesada (65%), seguida por la refrigerada deshuesada (35%).

En este contexto, la misión comercial reúne a un grupo amplio de empresas —como Frigorífico Gorina, Rioplatense, Azul Natural Beef y Grupo Lequio, entre otras— que participarán de las rondas de negocios en busca de nuevos acuerdos.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, recordó que durante la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca “quedó en claro el interés por profundizar el comercio bilateral”.