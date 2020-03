Carne. Reacciones dispares ante la intervención del Gobierno en el mercado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 18:20

La decisión del Gobierno de intervenir sobre el mercado de la carne vacuna para obligar a la industria frigorífica y a matarifes a informar valores de la media res provocó diversas reacciones en la cadena, desde críticas hasta el análisis de que solo se trata de algo informativo a cumplir.

Hoy, con la resolución 103, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso la obligación para la industria frigorífica y distribuidores de informar el último día hábil de la semana de cada mes calendario "la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacunos comercializados, su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de tales productos".

En este contexto, el gobierno "podrá publicar periódicamente en su página web y con acceso público, los precios de referencia de venta de media res y cuero vacuno". Por otra parte, se hará una investigación del mercado en el ámbito de Defensa de la Competencia.

"No quieren controlar nada, lo que quieren es información, no es nada más que eso. De manera inmediata, no significa que están intentando tener un mayor control en el mercado. No surge de la resolución, surge de las fábricas", opinó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra).

Sobre la medida agregó: "No me molesta que se haga, todo lo que sea información estoy de acuerdo".

Entre otros puntos, el dirigente apuntó que la falta de retiro de los cueros en los últimos días por parte de las curtiembres estuvo desequilibrando los precios y que un mejor pago por ellos podría ayudar a una baja del valor de la carne.

"Me parece bien informar los precios con que se vende, las empresas de ABC no tienen ningún problema en informar. Es una medida que contribuye a tener una medida más exhaustiva para darle tranquilidad a la población sobre lo que están pagando por los productos", expresó Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Carnes ABC.

"Seguro (que el Gobierno) lo hace para que el precio no se eleve y el precio del consumidor se mantenga en los márgenes que se estipulan", agregó.

En los frigoríficos están aguardando que a las empresas que todavía no se les retiró los cueros las curtiembres sí lo hagan mañana.

En tanto, en un comunicado el ABC, que representa el 90% de las exportaciones, comunicó "la normal actividad en sus plantas asociadas y el seguro abastecimiento del mercado doméstico".

"En tal sentido mantiene una integral y suficiente provisión de productos cárnicos envasados en cajas, como así también en productos elaborados (hamburguesas y salchichas). Esto aplica en su tradicional canal de comercialización como ser cadenas de supermercados, además de las carnicerías propias de las empresas frigoríficas que integran ABC", indicó.

"En relación a la faena y comercialización de productos cárnicos, se prevé una actividad normal para todo el mes de abril con un marcado incremento participativo en el mercado doméstico. Esto se debe a los compromisos asumidos de abastecimiento local y la sensible disminución en los últimos meses de las exportaciones cárnicas", añadió.

En un comunicado, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), indicó sobre la medida oficial: "Solicita información que ya estamos brindando, y que el Estado nacional cuenta para poder hacer los análisis que considere oportunos. Como establece la norma, vamos a informar lo que se nos solicita. Sostenemos que el mercado de carnes es uno de los mercados más transparentes con que cuenta el país por la cantidad de oferentes y demandantes que existen. Por lo tanto, consideramos que cualquier intención de intervenir en el mercado, seguramente ha de provocar efectos distorsivos como se ha vivido en el pasado". Fifra señaló, en tanto, que "hay un normal abastecimiento de carne a precios razonables".

Otras opiniones

"El Gobierno viene siguiendo los precios a los que vende el productor y sabe que no están ahí las subas. Las mismas se producen en eslabones siguientes de la cadena, pero estos han perdido el valor de recupero que se produce por la venta de los cueros", dijo Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Según el ruralista, la resolución "trae malos recuerdos de viejas políticas que fracasaron siempre". Cuando Guillermo Moreno fue secretario de Comercio e intervino sobre la carne, en el país se perdieron unos 10 millones de cabezas.

"Hay que ver qué enseñanza deja el momento actual, si la conclusión fuera que es necesario un Estado con más peso y más caro de mantener, no estarían haciendo una lectura correcta", agregó.

Ante una consulta, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y en la Sociedad Rural Argentina (SRA) declinaron hacer comentarios sobre la medida oficial.

Para Víctor Tonelli, consultor, la medida tiende a "presionar" o mostrar una suba de precios "que no es tal".

"Hay gente queriendo cerrar las exportaciones para después hacerse la gran fiesta con los productores que no van a tener a quien venderle", dijo Tonelli.

Para el consultor, la cartera de Agricultura (con el monitor Sio Carnes, que revela movimientos de precios) o la AFIP ya cuentan con informacion "para ver efectivamente lo que está pasando".

El consultor pidió no buscar problemas en los puntos de venta, frigoríficos o matarifes. "Busquemos en algún grupo que está queriendo generar ruido en contra del sector para volver a las antiguas maniobras de intervención en el mercado para hacerse de las diferencias", expresó.

Informe de Belkis Martínez y Fernando Bertello