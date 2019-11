Las subas del trigo y del maíz impulsaron los negocios en Rosario

Expectativa por el trigo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 20:08

La mejora de precios del trigo y del maíz en la plaza rosarina fue la característica saliente del mercado de granos de hoy.

En trigo, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los negocios se concentraron en las entregas futuras. Así, el precio abierto de compra por trigo contractual superó en dos dólares lo que se pagó en la jornada de ayer con un valor de US$ 170 por tonelada. Por el cereal con descarga entre diciembre y el 15 de enero de 2020 el precio se ubicó también en US$ 170 por tonelada.

"En lo que refiere a los negocios con descarga en el 2020, el mejor precio de compra por trigo enero fue de US$ 171/t, con febrero ofreciéndose en US$ 174/t, y con la oferta por mercadería con descarga en marzo en US$ 175/t", indicó el informe de la BCR. Al mismo tiempo hubo operaciones por trigo con descarga en marzo de 2020 en US$ 180/t por lotes importantes, añadió la entidad.

Respecto del maíz, para la mercadería con descarga, el mejor valor de compra se situó en US$ 148 por tonelada, lo que representó un incremento de tres dólares en relación con la jornada previa. Para el cereal con descarga en diciembre/enero, el mejor valor de compra estuvo en US$ 150 por tonelada con "importantes volúmenes negociados en este segmento y más compradores activos", indicó la BCR.

Respecto del maíz de la campaña 2019/20, el mejor precio de compra por el cereal con descarga en marzo 2020 fue de US$ 145/t, siete dólares por encima del mejor valor abierto de la jornada previa, añadió la entidad. Para la posición abril se ofrecieron US$ 143 por tonelada, con mejoras en comparación con la jornada de ayer.

El contraste de los buenos valores que tuvieron el trigo y el maíz se presentó con la soja. Influida por la baja que tuvo la cotización en el mercado de Chicago, los negocios con la oleagiosa no tuvieron movimientos importantes.

En la plaza norteamericana la soja cayó 0,83 dólares por tonelada respecto de la jornada de ayer, con un ajuste de 330,79, lo que significó el valor más bajo de este mes.

Los operadores y especuladores están a la espera de noticias positivas sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China que le comiencen a poner fin al conflicto comercial que se desató en marzo del año pasado y que afectó fundamentalmente a la soja.

"Todo depende de los últimos titulares o tuits sobre el acuerdo parcial con China", dijo Arlan Suderman, economista jefe de materias primas para la corredora INTL FCStone, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.