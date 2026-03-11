Expoagro 2026. Banco Nación presentó las tasas más competitivas del mercado

Expoagro es, como todos los años, el lugar perfecto para que los productores agropecuarios conozcan cuáles son las mejores opciones de financiación para sus actividades. Y, en ese sentido, el stand de Banco Nación es siempre uno de los más visitados.

En esta edición, la entidad estuvo presente con una propuesta que incluyó tasas más que convenientes y beneficios exclusivos para la financiación de maquinarias nuevas y usadas. Durante los días de la Feria se presentaron las líneas exclusivas en pesos y en dólares que abarcan la compra de maquinaria nueva nacional y de camiones utilitarios nuevos, entre otros lanzamientos y acciones.

“El Banco Nación ha lanzado líneas de financiamiento agresivas para los productores agropecuarios, siendo o no clientes del Banco Nación, en las que se destaca fundamentalmente nuestra línea para compra de maquinaria agrícola nueva en dólares, donde estamos financiando hasta 5 años a una tasa del 0% teniendo”, contó Gastón Álvarez, Gerente General del Banco Nación. Esto es posible gracias a los más de 1.200 convenios firmados con fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola.

Por otra parte, la entidad también ofrece la línea convencional en pesos, que financia la compra de maquinaria agrícola nueva a una tasa final del 19%, excepto para los productores de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, donde gracias a acuerdos con los gobiernos hay una bonificación extra de esa tasa de 3 puntos.

Luego de haber batido récord de operaciones en financiamiento para el sector agroindustrial y de solicitudes de asistencia en la edición 2025, este año la entidad volvió a facilitar la compra de insumos, la renovación de maquinaria y otros bienes de capital con las tasas y los plazos más competitivos del mercado. De esta manera el Banco Nación ratifica su decisión de acompañar al campo y potenciando el desarrollo de este sector estratégico de la economía.

En función de la propuesta para el agro, el Banco Nación contribuye al desarrollo de los sectores productivos del país, prestando asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen.

