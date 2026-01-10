Las ventas de la campaña 2025/26 adelantan un buen ingreso de divisas del agro para el año

De acuerdo con el comunicado de CIARA-CEC, durante el mes de diciembre las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 1.015 millones, lo que implica un 33% más en relación con el mes de noviembre de 2025. El ingreso de divisas acumulado anual total en 2025 fue de US$ 31.339 millones, un aumento de US$ 6.248 millones, equivalente al 25% en comparación con 2024, cuando los ingresos fueron de US$ 25.091 millones.

Los principales productos responsables del mayor ingreso de divisas en 2025 han sido: el maíz, con 27,6 millones de toneladas registradas; la harina de soja, con 23,4 millones de toneladas; el poroto de soja, con 12,1 millones de toneladas; el trigo, con 12,7 millones de toneladas; el aceite de soja, con 5,375 millones de toneladas; y el aceite de girasol, que llegó al récord de registros de venta por 1,586 millones de toneladas, junto con los subproductos de girasol, también en récord con 1,560 millones de toneladas. Se destacan las declaraciones de ventas de girasol grano por 256 mil toneladas. La cebada cervecera y forrajera acumuló registros por 3,5 millones de toneladas.

Exportación de granos Marcos Brindicci� - X90087�

El arranque de la nueva campaña 2025/26 muestra cifras muy relevantes. Empezando por el trigo, con declaraciones de ventas por 4,5 millones de toneladas en diciembre y 1,8 millones en enero, totalizando 6,3 millones de toneladas registradas. En el caso del complejo soja, se han declarado ventas por 1,937 millones de toneladas; harina de soja por 2,343 millones de toneladas; y aceite de soja por 330 mil toneladas. La cebada forrajera registra declaraciones de ventas por 1,307 millones de toneladas. Para girasol grano se han declarado ventas por 75 mil toneladas para embarque durante el mes de enero del corriente. En el caso del aceite de girasol, se han declarado 160 mil toneladas de ventas al exterior.

Con respecto a la harina de trigo, las declaraciones de ventas totalizan 56 mil toneladas para embarque entre diciembre y enero, mientras que en diciembre y enero de la cosecha anterior se habían registrado 79 mil toneladas. Los molinos llegaron a registrar 474 mil toneladas de harina en 2025 y 417 mil toneladas en 2024. Con una cosecha de trigo que podría alcanzar los 28 millones de toneladas, podríamos pensar en un saldo exportable de trigo de por lo menos 20 millones de toneladas, pero no hay certidumbre sobre si los molinos podrán repetir al menos el mismo volumen de registros de la cosecha anterior.

Analizando los saldos exportables de los productos agrícolas y agroindustriales, incluyendo las exportaciones de carnes, lácteos, frutas, hortalizas y otros productos, el ingreso de divisas proyectado para 2026 podría llegar a US$ 39.100 millones, un aumento de US$ 2100 millones con respecto a los US$ 37.000 millones de ingresos de divisas en 2025. El ingreso fiscal por retenciones a las exportaciones para 2026 se proyecta en US$ 6.016 millones, contemplando la baja de las retenciones permanentes anunciadas por el gobierno. Comparado con el ingreso fiscal por retenciones de 2025, del orden de US$ 6.222 millones, habría una caída de US$ 206 millones en los ingresos al fisco por retenciones.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados