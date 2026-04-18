La cebada puede ganar superficie en la campaña de granos finos

Alejandro Vejrup, gerente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, afirma que “entre los cultivos de cosecha fina tradicionales del sudeste bonaerense, por ahora, la cebada presenta mejor margen que el trigo, gracias a su mayor rinde y buenos precios: ya hay cotizaciones del orden de 210US$/t para la cebada forrajera con entrega en diciembre-enero. “Tiene la ventaja una menor necesidad de fertilización nitrogenada respecto de la cervecera, dado que no requiere alcanzar los niveles de proteína exigidos para un buen malteado ni para cosechar un trigo panificable”, resalta Vejrup.

El principal requisito comercial del cultivo es un peso hectolitrico mínimo de 62, que habitualmente se alcanza sin dificultades. En cambio, en la campaña pasada, numerosos lotes de trigo del sudeste bonaerense, con rindes de 6000kg/ha, registraron niveles de proteína del 9%, lo que derivó en descuentos del mismo tenor. La cebada se exporta fluidamente a Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente; en la campaña 2025/26 se agregó Turquía, que adquirió 1M/t que habitualmente importaba de países del Mar Negro. Como desventajas, Vejrup menciona una cosecha más lenta que la de trigo, con más riesgo de vuelco.

Los márgenes proyectados para la campaña de trigo 2026/27 se presentan ajustados como consecuencia del incremento en los costos de fertilizantes, labores y fletes. Estos insumos y servicios han aumentado sus precios más que la mejora en la cotización del trigo. En ese contexto, “muchos productores consideran que la rentabilidad final de un lote estará muy explicada por el cultivo posterior al grano fino. En particular, el enfoque se orienta a asegurar condiciones que permitan alcanzar elevados rendimientos en la soja de segunda”, anticipa el consultor Diego Pasi.

Con este objetivo, la cebada comienza a posicionarse como una alternativa atractiva en el sudeste bonaerense, dado que “permite liberar el lote aproximadamente 15 días antes que el trigo y posibilita una siembra casi de primera del cultivo siguiente. Y ya se sabe: la fecha de siembra temprana de soja es uno de los factores asociados más estrechamente a altos rendimientos. Además, la cebada puede superar en 500kg/ha al rinde de trigo bajo similares condiciones edáficas y climáticas”, compara el experto, que observa buena humedad en los perfiles para encarar las siembras.