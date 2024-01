escuchar

CÓRDOBA.- Mientras el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó el debate del proyecto de ley ómnibus ingresado por el presidente Javier Milei, el sector del biodiésel espera las “enmiendas” que en la reunión de ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que se presentarían. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentaría esos cambios este miércoles; ya hoy estuvo con los legisladores. “No se puede acompañar un proyecto oficialista redactado de apuro sobre biocombustible”, dijo el diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez, en la reunión del bloque Hacemos Coalición Federal.

Funcionarios cordobeses, junto a los de Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy y Tucumán estuvieron con Francos y el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, ayer y le advirtieron que no pueden acompañar el proyecto en lo que hace a biocombustibles tal como fue enviado. Cepreb, una de las cámaras que reúne a la industria pyme del sector, difundió hoy un comunicado con los argumentos del porqué de su rechazo al proyecto.

Gutiérrez, quien expuso en el encuentro del bloque, planteó que la iniciativa libertaria, “con liviandad, atenta contra años y años de inversiones millonarias en dólares, de la mano del bioetanol predominante en Córdoba, y como en Santa Fe lo es el biodiésel, que lo hicieron al amparo de una ley que les estableció condiciones para que muchas de esas plantas que se establecieron, incluso con tonelajes, y que de no haber mediado está protección que la ley planteaba en su espíritu de promoción, no se hubieran instalado ahí”.

“Esto así no va a contar con nuestro acompañamiento. Y no lo haremos entre otras cosas porque nosotros creemos que no son los temas urgentes que necesita el presidente Javier Milei para encarar una tremenda crisis económica que sí le dejó el kirchnerismo y particularmente el exministro Sergio Massa -añadió-. Lo que tiene que hacer Milei es saber cuáles son los temas prioritarios que él necesita y nosotros estamos, con las correcciones del caso, dispuestos a dárselos, y cuáles como este tema no tiene la urgencia”.

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía Ramiro iotti

Cepreb sostiene que el proyecto “rompe con la previsibilidad y seguridad jurídica” al eliminar el plazo de vigencia del régimen actual, establecido hasta el 31 de diciembre del 2030 (con la posibilidad de prorrogarlo cinco años más). Es decir, “adelanta 7 años la fecha de desregularización prevista del sector, perjudicando a todos las plantas de biocombustibles que actualmente se encuentran comprendidas en esa ley”.

Respecto del corte obligatorio -ayer Francos dijo que el mínimo actual está “garantizado”- la preocupación es que por la iniciativa el Congreso “delegará la facultad de reducir las mezclas sin piso mínimo obligatorio (absolutamente opuesto a lo que disponen países productores de biocombustibles, tales como Estados Unidos o la Unión Europea)”.

También sostiene que al “reducirse” las funciones de la autoridad de aplicación de la ley (Energía) se afecta el “control a las refinerías” y el “sostener a las pymes y economías regionales, dejando al sector a merced de abusos y la posición dominante de sectores concentrados, empujándolas a la desaparición”.

Guillermo Francos encabezó ayer una reunión con funcionarios de las provincias por los biocombustibles Ministerio del Interior

La cámara observa que la iniciativa “delega” en Energía la atribución “de definir nuevos tipos de biocombustibles, cuando siempre ha sido atribución del Congreso” a la vez que “elimina” el requisito que sean producidos en la Argentina con materia prima local, por lo que “abre la puerta a la importación indiscriminada de biocombustibles y/o materias primas”.

Los industriales rechazan que la habilitación previa de las empresas que requiere la actual ley sea reemplazada por la inscripción en un registro: “Esto es gravísimo porque relaja las exigencias perjudicando a las pymes y economías regionales y se perderá la trazabilidad de la materia prima y calidad del biocombustible que se comercializa en el país, como así también las condiciones de seguridad de los establecimientos donde se producen y almacenan los biocombustibles”.