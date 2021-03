El presidente Alberto Fernández anunció un proyecto de ley para la agroindustria Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

1 de marzo de 2021

Tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, en el campo se escucharon algunos elogios por el anuncio de una ley para fomentar la agroindustria, pero también críticas porque, consideraron dirigentes de la Mesa de Enlace, faltaron mensajes más contundentes sobre la importancia del sector.

"Con la idea de dar promoción a la exportación agroindustrial, con incentivos impositivos y previsibilidad y así estimular las inversiones, generando más empleo y valor agregado". Con esa frase, Fernández informó que elevará al Congreso un proyecto de ley de promoción de la agroindustria. "Trabajamos durante todo el año 2020 con el Consejo Agroindustrial (CAA) en iniciativas destinadas a fortalecer inversiones para agregar valor", agregó.

"Nos complace escuchar que nuestro proyecto de crecimiento agroindustrial sea parte de la agenda de Gobierno. El discurso del Presidente vino a confirmar que la cantidad de reuniones discutiendo posibles medidas no han sido en vano", dijo José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales y vocero del CAA.

"Ahora resta esperar que el proyecto de ley sea enviado cuanto antes al Congreso y que tenga un rápido tratamiento y aprobación que nos permitan capturar las oportunidades de crecimiento que nos brinda el mundo", agregó.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro , si bien coincidió con la necesidad de tratar en el Parlamento un proyecto de promoción agroindustrial, señaló que "a esta altura esperábamos del Gobierno menos expresiones de voluntad y más precisiones en términos de gestión sobre cómo piensa el Gobierno edificar la reconstrucción de nuestro país".

"El Presidente ponderó el valor agregado, que sugiere la integración de la cadena, genera mano de obra y empleo, pero no hubo anuncios a favor de la producción ni de política impositiva y cambiaria, que es un eje imperioso para otorgar previsibilidad a sectores inversores", remarcó.

Para el dirigente cooperativista, Fernández tampoco mencionó medidas inmediatas para remediar la problemática de la inflación "que erosiona el poder adquisitivo de los argentinos". En cuanto a las economías regionales, Iannizzotto dijo "que están en el olvido".

En tanto, para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el discurso presidencial estuvo más centrado en el pasado que en "cómo resolver los grandes desafíos que debemos enfrentar".

"No hubo ninguna mención al campo como uno de los sectores más importantes de la economía. Apenas una mención a la industria agro para ponderar y justificar una medida tomada de diferenciar las retenciones, que ya lo explicamos es una medida errada", dijo.

"Siguen confundiendo valor agregado con industrialización, sin entender que el sector primario es un enorme generador de valor agregado. Nos hubiese gustado también escuchar referencias más concretas a la economía y cómo resolver sus importantes desequilibrios", agregó.

Por último, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) , indicó que le hubiera gustado que el fondo del discurso fuese de concordia y tratando "de encontrar entre todos las soluciones que nuestro país necesita a todos los problemas que se arrastran desde hace años y se empeoraron durante el transcurso de la pandemia".

En relación con el sector agropecuario, al ruralista le "queda la sensación de gusto a poco", donde Fernández solo se refirió "cuando habló de que se va a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado".

"Casi no hubo referencias a nuestra actividad y pese a que se nos declaró esenciales durante la pandemia (en tanto proveedores de alimentos que el país necesitaba), en el momento de diseñar las políticas públicas no se nos tiene cuenta de la misma manera", dijo.

"Cuando habló de que se bajaron las retenciones a productos de las economías regionales, esa rebaja no fue para todos los productos de esas economías. Me hubiera gustado que el presidente planteara políticas estratégicas para nuestro sector, que hoy no fueron mencionadas", agregó.

En rigor, para Achetoni se pareció más un discurso de campaña en el que se discutió con otras fuerzas políticas "en vez de decir cómo se sacará adelante el país en este contexto y cómo se ayudará a tantos pequeños y medianos productores que lo necesitan".

