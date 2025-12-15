“Héroes invisibles”: el productor argentino que conmovió al presidente del Banco Mundial con su mensaje

Tardó algunos días en dimensionarlo. Recién cuando regresó a General Las Heras, provincia de Buenos Aires, caminó por su pequeña chacra y volvió a escuchar el eco de aquella frase, el productor Ricardo Parra terminó de caer en lo que había vivido. En Washington, frente al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y ante una audiencia global, había agradecido “la oportunidad de poder visibilizar de alguna manera el trabajo de estos héroes invisibles y el corazón del sistema alimentario mundial, que son los pequeños productores”. Esa expresión recorrió el evento, se replicó en pasillos y encuentros paralelos y dejó una marca en uno de los foros agrícolas más importantes del planeta. Parra había sido elegido para disertar en una cumbre de relieve global.

Parra es emprendedor y fundador de Las Quinas, una empresa de alimentos orgánicos y de triple impacto con base en esa localidad bonaerense. Su historia, sin embargo, comenzó lejos del mundo productivo. “Soy de General Las Heras y en el año 2003 dejé el mundo corporativo, en donde era CFO de una empresa americana grande”, recordó a LA NACION.

La salida de aquella carrera ejecutiva no fue un salto planificado al emprendedurismo. “Empecé primero con colmenas como para desenchufar un poco”, contó. Pero lo que comenzó como un pasatiempo terminó convirtiéndose, casi sin proponérselo, en un proyecto productivo: “Eso fue siendo, por la estructura con la que venía, una oportunidad, y terminé armando muy de a poco una pyme que se llama Las Quinas”.

Hoy, la empresa lleva 21 años como productora orgánica certificada y casi una década como empresa B. “Somos una empresa de Triple Impacto: impacto económico, impacto ambiental e impacto social”, explicó Parra. La rentabilidad, aclaró, no es un objetivo menor: “Necesitamos hacer dinero, no a cualquier precio, pero es una obligación ser rentable”.

Ricardo Parra, de Las Quinas, durante su exposición en AgriConnect Gza. Parra

En el plano ambiental, Las Quinas avanzó de manera progresiva hacia un modelo de producción sustentable. “Fuimos en distintas etapas incorporando paneles solares, entonces hoy toda nuestra producción es a partir de 100% de energía renovable”, detalló. Además, la empresa desarrolló un sistema integral de reciclado de agua y trabajan todo lo que sea circulación para calentar y enfriar lo que en la industria del alimento se usa mucho: “Lo hacemos a partir de agua reciclada”.

Ese enfoque también atraviesa la elaboración de los productos. “No trabajamos con ningún conservante artificial, o sea, todo con productos naturales y pocos ingredientes”, subrayó. La base productiva son insumos orgánicos, que ya de por sí implican prácticas más cuidadas con el ambiente.

El tercer eje del modelo es el impacto social, anclado en la comunidad local. “Todos los chicos que trabajan son de Las Heras, toda la parte económica se desarrolla acá”, señaló. Con el tiempo, la empresa también comenzó a trabajar con pequeños productores: “Colaboramos con pequeños productores para ayudarlos a escalar en la producción orgánica o sustentable, porque nosotros necesitábamos también esa materia prima”.

El apicultor Ricardo Parra con su hijo, Joaquín, en General Las Heras, provincia de Buenos Aires Gza. Parra

A partir de 2018, la estrategia dio un paso más. “Definimos que al menos un ingrediente o un producto de Las Quinas provenga de una ONG o de cooperativas de mujeres”, contó Parra. Entre esos proyectos se destacan Akamasoa Argentina, vinculada a la obra del padre Opeka, y experiencias productivas con tuna en La Cañada, Santiago del Estero. También en Lobos, provincia de Buenos Aires, y otros puntos del país.

Parra junto a Opeka, de Akamasoa Gza. Parra

Lo que hacen, básicamente, es capacitación, como en algunos casos la habilitación de la sala, siempre para que el producto esté como tiene que ser. La innovación es un eje transversal: desde la producción hasta el packaging.

Las Quinas incorporó tecnología blockchain, NFC y sistemas de trazabilidad avanzados. “Acercás el celular y te aparece toda la información, trazabilidad y todo lo que implica ese proyecto”, describió. Uno de los últimos desarrollos fue InvisiPrint, una tecnología que permite validar la autenticidad del producto: “Te dice que este es producto original, desarrollado con estas características”.

“Vengo donde la agricultura no solamente es una industria, sino un estilo de vida, en las que trabajamos con cooperativas de mujeres y pequeños productores", dijo Parra en el foro del Banco Mundial Gza. Parra

Ese camino le valió a la empresa reconocimientos internacionales. “Obtuvimos los Pentawards de oro con el proyecto Akamasoa”, contó Parra, un logro que, según explicó, ayuda y mucho, sobre todo a la ONG.

La historia productiva también tuvo un capítulo exportador inesperado. Todo comenzó con un cliente japonés interesado en la miel orgánica. “Nos pidió qué otros productos teníamos”, relató. Así llegó el dulce de leche, adaptado al paladar japonés: “Empezamos a bajar la cantidad de azúcar hasta llegar al límite que propone el Código Alimentario Argentino”.

Ricardo Parra, de Las Quinas, junto a la emprendedora tecnológica elegida de la India, Nidhi Pant Gza. Parra

Ese producto luego se replicó en otros mercados y abrió la puerta a nuevas líneas, como mermeladas elaboradas con frutas de distintas regiones. “Poner en valor la denominación de origen, el producto típico de cada lugar”, resumió.

Hoy, Las Quinas exporta poco, en parte por decisión propia. “Cuando hablamos de exportar es poder hacerlo fuerte, en un porcentaje que tenga un impacto”, afirmó. Esa mirada estratégica convive con una visión amplia sobre los modelos productivos. “Se puede hacer orgánico y convencional. Ya el mundo de por sí va para un cuidado medioambiental”.

Ese recorrido llamó la atención de organismos internacionales. Primero fue la ONU, luego el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Más tarde, el contacto llegó desde el Banco Mundial. “Se acercó una persona del Banco Mundial para convocarme a un evento en Washington”, explicó Parra, en referencia al Annual Meeting y al espacio AgriConnect.

Tras un proceso de selección, Las Quinas fue elegida junto a una emprendedora de la India, Nidhi Pant, que quedaron seleccionados para hablar en el evento. El escenario no era menor: el titular del Banco Mundial, ministros de Agricultura y CEOs de empresas globales.

“Vengo donde la agricultura no solamente es una industria, sino un estilo de vida, en las que trabajamos con cooperativas de mujeres y pequeños productores. Algunos son apicultores, otros se dedican a cultivar frutas especiales. También hacemos capacitación para que aprendan nuevas actividades, les guiamos para que puedan tener acceso a sus empleos o impulsar sus empresas, pero también trabajamos conjuntamente creando productos con valor agregado, como puede ser mermeladas o miel empaquetada, para que no solamente vendan el producto en sí, sino que también tengan ese valor agregado", describió en ese momento.

“Tengo un sueño para el futuro y es que estas cooperativas, estos pequeños agricultores en la Argentina puedan tener acceso a conectividad para poder utilizar las herramientas tecnológicas que están disponibles y tengan acceso a crédito para que puedan expandir sus proyectos. También tengo el sueño de que puedan vender su producción para entrar en los mercados comerciales. Son los héroes invisibles y están en el corazón de nuestro sistema alimentario", agregó, ante un público que lo escuchaba atentamente. Luego de ese evento, el Banco Mundial lo convocó a una reunión interna con el equipo de América Latina.

En General Las Heras, Ricardo Parra fundó Las Quinas, una pyme argentina de alimentos orgánicos y triple impacto

Días después, llegó la dimensión real de lo ocurrido. “Esos diez minutos fueron uno de los momentos importantes de mi vida. Allí, volví a poner el foco en los pequeños productores. Recién caí cuando pasaron unos días”, detalló.

Para Parra, la Argentina tiene un potencial enorme. “Hay un montón de cosas para hacer, a nivel federal, que va a permitir también mostrar lo que es la producción argentina”, concluyó, de regreso en Las Heras, donde todo comenzó con unas pocas colmenas para desenchufarse de la rutina.