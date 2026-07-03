Líder del negocio: Bunge fue la multinacional que más granos exportó en el primer semestre de 2026

Impulsada por la integración con Viterra, Bunge se convirtió en la principal agroexportadora de la Argentina durante el primer semestre de 2026, con 11,6 millones de toneladas declaradas para exportación. En tanto, el volumen registrado por todo el sector alcanzó 52,3 millones de toneladas, un 19% por debajo del récord del año pasado cuando se anotaron 64,5 millones de toneladas. Vale recordar que entre fin de enero del año pasado y junio de 2025 se aplicó una rebaja temporal de las retenciones que favoreció las ventas.

Pese a la caída, este volumen se ubicó un 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, y se constituyó como el tercer volumen más elevado en el mismo período por detrás de 2025 y 2021. Los datos parten de los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura y procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De acuerdo con el informe de la Bolsa rosarina, el ranking de agroexportadores del primer semestre fue encabezado por Bunge, seguido por Cargill y Cofco. “La firma líder registra 11,6 millones de toneladas anotadas en ventas externas (DJVE), volumen que se constituyó como el mayor registrado por una compañía en el primer semestre en al menos los últimos cinco años”, destacaron.

Indicaron, además, que este liderazgo se vio influenciado por “la fusión entre Bunge y Viterra que terminó de concretarse a nivel global a mediados de 2025 y que termina de hacer la integración operativa en la Argentina en enero/febrero de 2026″. Como resultado, advirtieron que Viterra deja de registrar ventas externas agroindustriales en la Argentina hacia enero de 2026, momento a partir del cual los registros se empiezan a centralizar bajo la denominación de Bunge.

Las declaraciones de ventas al exterior sumaron 52,3 millones de toneladas, un 19% menos que un año atrás BCR

La participación conjunta sobre el total de tonelaje declarado (22%) aumentó un punto porcentual respecto del primer semestre de 2025, dijeron.

Por otra parte, mencionaron que "el complejo maíz concentró el mayor volumen de toneladas registradas durante el primer semestre con 23 Mt, seguido por el complejo soja con 13,7 Mt y el complejo trigo con 9,4 Mt". Dijeron también que más atrás se ubicaron el complejo girasol con 3,3 Mt; el complejo de cebada con 2,2 Mt; y el complejo sorgo con 0,6 Mt. "Es la primera vez desde 2021 que el complejo maíz supera al complejo soja en el volumen registrado de ventas de exportación en el primer semestre de cada año", destacaron.

En ese sentido, indicaron que durante el primer semestre de 2026, el complejo maíz concentró el 44% del total registrado en materia de volumen de ventas al exterior, considerando los seis principales complejos agroindustriales. “Las 23 millones de toneladas declaradas se ubicaron apenas 1% por encima de lo registrado en igual período del año anterior y constituyó el segundo mayor nivel de los últimos cinco años para un primer semestre, solo por detrás del año 2021. En general, la mayor parte de las declaraciones corresponden a maíz en grano”, observaron.

El volumen total alcanzó 52,3 millones de toneladas BCR

En cuanto al ranking de exportadores, añadieron que Cargill encabezó las registraciones del complejo con 4,8 Mt, equivalentes al 21% del total. Le siguieron Cofco con 3,8 Mt (17%) y ADM Agro con 3,6 Mt (16%).

La soja

En el caso del complejo cerealero oleaginoso, con 13,7 Mt registradas durante el primer semestre, se ubicó en el segundo lugar entre los principales complejos agroindustriales, representando el 26% del total del tonelaje declarado. En términos interanuales, “este volumen implicó una caída del 56% y se situó 30% por debajo del promedio de los últimos cinco años”. En rigor, mencionaron que al desagregar las declaraciones por producto, el 76% del total de toneladas corresponde a subproductos de soja, 16% a aceite de soja y 8% restante a poroto de soja. “El podio de exportadores [en este rubro] fue liderado por Bunge con 4,5 Mt (33%), seguido por Cargill con 1,8 Mt (13%) y Molinos Agro con 1,5 Mt (11%)”, aclararon.

Agregaron que el complejo trigo alcanzó un anote de 9,4 Mt en DJVE durante el primer semestre de 2026, 71% más que en igual período del año anterior. Este volumen constituyó el segundo mayor total para un primer semestre en al menos los últimos cinco años y se ubica 75% por encima del promedio del último quinquenio.

El complejo trigo alcanza un anote de 9,4 Mt en DJVE durante el primer semestre de 2026

“Del total declarado, 96% corresponde a trigo pan y 3% a harina de trigo. Además, en 2026 se incorporaron registraciones de trigo candeal por 57.200 toneladas. En este contexto, el podio de exportadores fue encabezado por Bunge (2,3 Mt), seguido por Cargill (1,6 Mt) y LDC (1,3 Mt)“, dijeron.

El complejo girasol, por su parte, ocupó el cuarto lugar en tonelaje declarado durante el primer semestre de 2026. Con 3,33 Mt registradas, prácticamente igualó el total registrado durante todo el 2025 y alcanzó el mayor volumen para el período analizado desde al menos 2020, con un crecimiento interanual del 82%.

En el caso de este último complejo, las declaraciones se distribuyeron de manera prácticamente equitativa entre aceite de girasol y subproductos. En cuanto a los operadores, el ranking fue liderado por Bunge (1,1 Mt), seguido por AGD (0,5 Mt) y Unión Agrícola de Avellaneda (0,4 Mt).

Por su parte, agregaron que el complejo de cebada se ubicó en el quinto lugar en términos de volumen declarado. Con 2,24 Mt, mostró un incremento interanual del 4% y alcanzó el segundo mayor registro para un primer semestre de los últimos cinco años.

Dentro del complejo, la cebada forrajera explicó el 67% de las toneladas registradas, seguida por la cebada cervecera (19%) y la malta (14%). Los principales exportadores fueron Bunge (0,6 Mt), Cervecería y Maltería Quilmes (0,4 Mt) y Asociación de Cooperativas Argentinas (0,3 Mt).

El complejo maíz concentró el mayor volumen de toneladas registradas durante el primer semestre con 23 Mt NK

Finalmente, informaron que el complejo sorgo registró 0,63 Mt durante el primer semestre, un 45% menos que el máximo alcanzado en igual período de 2025. El ranking de exportadores estuvo integrado por Unión Agrícola de Avellaneda (0,2 Mt), Asociación de Cooperativas Argentinas (0,13 Mt) y Bunge (0,1 Mt).