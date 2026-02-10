Lo midió el Indec: qué hubo detrás de la explosiva suba del 92,6% en el tomate

Con un alza del 92,6%, el tomate se desacopló del resto de los precios de la economía en enero pasado, de acuerdo con el Indec. Según los productores, la sequía estresó las plantas, aceleró los ciclos de cosecha y dejó a los cinturones verdes con una caída drástica de producción. El precio pasó de $1460 en diciembre a $2812,21 el kilo en el último mes. Entre otros productores del agro, los cortes populares de carne y las verduras registraron alzas que superaron el promedio general del 2,9% del IPC.

Los precios de los alimentos frescos volvieron a recalentar el índice de inflación de enero, donde la naranja tuvo una variación del 30,1% y pasó de $1241,67 el kilo en diciembre a $1615,69 en enero. La papa aumentó un 29,6%, de $930,53 en diciembre a $1205,82 a enero. La lechuga trepó de los $3291,96 a $3986,77 con una variación del 21,1%. En las carnes, el asado subió un 5,6%, de los $15.094,30 el kilo a $15.942, ubicándose también por encima del IPC.

Pero, detrás de los números del organismo, y de acuerdo con los productores, el calor extremo de las últimas semanas generó un “estrés” en las plantas que derrumbó los rendimientos de cultivos y hortalizas. Andrés Ibañez, un productor de tomate, señaló que los costos de producción están muy por encima de los precios del tomate: “Recibimos valores muy por debajo de los costos de producción. Una cosa es un precio en el mercado [concentrador], otra en una verdulería en las Cañitas. Hay mucha oferta de mercadería muy variada”.

Productores advierten que la sequía, el estrés térmico y la caída de cortezas redujeron la oferta uns

Señaló que en la primera cosecha de La Plata hubo mucha oferta de mercadería con bajos precios. “Ahora estamos en pleno calor, con altas temperaturas, donde las quintas no rindes, hay menos. Es oferta y demanda pura. Es absolutamente transparente, porque son productos perecederos, son plantas que se estresan y afectan absolutamente todo”, puntualizó.

Su empresa es productora, distribuidora y tiene venta al público. Dijo que en el sector este tipo de artículos perecederos, con el estrés que sufren las plantas, se daña la calidad, la producción y los rindes. “Nosotros con los valores del mes pasado este año no podemos sembrar ni un tomate más porque las fincas están fundidas”, dimensionó.

Claudio Mollo, un productor tomatero, observó que este ítem ahora se está vendiendo a 1490 pesos el kilo en los supermercados. “Esto ocurre esta semana, pero la semana que viene puede seguir bajando, como puede subir. Los factores que llevaron a que incremente son el clima, que se está volviendo muy extremo. Está haciendo demasiado calor y eso hace que las plantaciones tengan complicaciones de estrés, lo mismo ocurre con la lechuga, que con el calor se complica", afirmó.

La naranja tuvo una variación del 30,1% PUBLIC DOMAIN PICTURES - PUBLIC DOMAIN PICTURES

Recordó que las tendencias se tienden a normalizar en un corto tiempo. Por ahora, dijo, el tomate ya está normalizado, desde esta semana lo que no significa que vaya a durar la semana porque el producto tiene constantes subas y bajas: “Se rige por oferta y demanda, no hay un precio estipulado que tenga que tener”. Recalcó que el aumento respondió a la estacionalidad: “Está ingresando tomate de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires. Esta semana comenzó a tocar los valores más bajos en 1400, que los registrados hasta la semana pasada".

Esta visión fue compartida por Fernando Ortiz, horticultor de Salta, y Mariano Winograd, operador del Mercado Central, quienes recordaron que el tomate venía de meses con precios planchados que descapitalizaron al sector primario antes de este pico estacional. “Los precios que le pagan a los productores están por debajo de los costos de producción”, puntualizó Ortiz.

Rosa Mansilla, productora hortícola de La Plata, explicó que la suba del tomate se debió principalmente al escaso stock disponible, ya que la sequía afectó el cutivo y la cosecha fue menor que en otros años. Señaló, además, que varios productores quedaron fuera de la actividad por “la falta de rentabilidad”. Si bien está ingresando mercadería desde otras provincias, advirtió que los costos logísticos y de transporte también presionaron sobre los precios, aunque remarcó que el factor determinante fue el impacto del clima, que jugó en contra de la producción.