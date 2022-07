Los empresarios del G6 se vieron en la Rural y expresaron sus reparos al dólar soja

Referentes del Grupo de los Seis (G6) expresaron reparos al “dólar soja” anunciado por el Gobierno para intentar que los productores aceleren la comercialización de su producción. Este mediodía, Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) y Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos) mantuvieron un almuerzo en el restaurante Central de la Exposición Rural de Palermo con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

“El problema de la Argentina de seguir fijando dólares para solucionar situaciones puntuales es un parche. En algún momento el Gobierno tiene que pensar en otro tipo de medidas que apunten a un largo plazo porque este tipo de recursos genera incertidumbre. Ahora ya salieron algunos sectores diciendo que si al campo le fijan un dólar determinado, por qué no se lo fijan a las industrias pyme”, comentó Grinman mientras corría la silla para sentarse en la mesa del restaurante.

“Los parches siempre traen consecuencias nefastas, duran poquito tiempo y no sirven para nada. Lo que hay que hacer son políticas fiscales, las que todo el mundo sabe que hay que hacer”, agregó sobre la propuesta del Gobierno que pasa por ofrecer un depósito a la vista en pesos y compra de dólares solidarios.

En rigor, de acuerdo a la resolución, del 100% del valor de venta de los granos, un 30% podrá ser convertido al “dólar solidario” ($226), mientras que el otro 70% podrá depositarse con una cobertura frente a la devaluación con dólar linked.

En rigor, el directivo indicó que se debería “reducir la brecha, cortar la emisión, poner el dólar al precio que tiene que realmente valer y, fundamentalmente, que el Gobierno deje de buscarte culpables en los sectores productivos. Me refiero al sector del campo, la industria, el comercio, la construcción, los servicios”.

“Somos los privados los que generamos la riqueza del país y, por lo tanto, merecemos que se nos respete”, remarcó.

Weiss, en tanto, dijo que no cree que la medida vaya a tener resultado. “Las primeras reacciones del campo, que son los que conocen el tema, es que sería insuficiente para liquidar, por lo menos, en volúmenes grandes, que entiendo es el objetivo del gobierno. Por eso es un tema que no pareciera que ha sido recibido con el éxito que el gobierno espera”, afirmó.

Por esa razón, indicó: “Lo que pareciera es que no se va a liquidar mucho más”.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Consultado sobre los dichos del presidente Alberto Fernández, que durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada apuntó contra el campo al señalar que “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”, el directivo señaló: “Tengo que discrepar con el presidente porque los agricultores guardan el grano como reserva de valor. No tienen una colocación concreta que les pueda recordar el valor que después tienen que usar para comprar agroquímicos y tantas otras cosas están dolarizadas”, opinó y agregó: “Me parece que a eso no solamente lo hace el campo. Muchos comerciantes guardan el producto como reserva de valor ante la imposibilidad de tener una colocación financiera que le cubra del problema”.

Al igual que Grinman, para Gabbi la medida “es un parche” y un “paliativo”, siendo que “lo realmente importante es dejar trabajar al hombre de campo”.

“Ojalá como argentino lo incentivara, pero no me parece tan interesante. Igual tampoco el campo ha guardado nada”, precisó.

Representantes del Grupo de los Seis (G6) al llegar al almuerzo

En ese sentido, detalló que él nació en el campo y conoce lo que es la vida allí. “El chacarero está guardando la semilla que le va a servir para la próxima cosecha”, afirmó. “El campo es el factor fundamental de la vida nacional, entonces cuanto más libertad tenga mejor le va a ir al país”, sostuvo Gabbi.

“Nosotros en la bolsa vemos los dos dólares legales, el contado con liqui y el me MEP, que funcionan a precios normales. Ahora, ¿por qué razón el resto tiene un precio de dólar que puede utilizarlo libremente y por qué el campo no’?”, reflexionó.

A su vez, planteó que el campo, además de las retenciones, que según dijo ya son una “exageración”, tiene que competir con países que no las tienen. “Al campo lo obligan a que sea aún mucho más eficiente de lo que es”, añadió.

Y siguió: “Mirá lo eficiente que es que aguanta que le saquen hasta un 33%, según lo que produce, y sigue produciendo y siendo competitivo. Entonces, ¿por qué tiene que estar todo sobre el campo? Para que haya gente que reciba planes que son exorbitantes con respecto a lo que recibe el trabajador de clase media”.

“Vine, entre otras cosas, a escuchar al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino”, expresó, por su parte, Funes de Rioja mientras ingresaba al comedor a participar del almuerzo.

“Nosotros siempre hablamos de competitividad sistémica y hay que generar las concisiones para eso. Si es por valor, si es por reducción de retenciones y otros impuestos o trabas que generan sobrecostos, son caminos a seguir”, agregó.

“Yo siendo productor puedo tener producción que es mía. Por otro lado, lo que el Gobierno tiene que hacer, y esperemos que acierte con las medidas, es alentar la liquidación de esa producción para generar esas divisas, pero una cosa es alentar y otra es imponer”, advirtió el industrial.