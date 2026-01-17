Los precios de la invernada se tomaron un respiro en los últimos días

Luego de haber alcanzado valores de 6000- 6500 pesos por kilo en diciembre, las cotizaciones de los terneros para invernada se tomaron un respiro. A mediados de enero, los precios se ubican en un rango de 5500 a 6000$/kg, según clase y estado. “Durante enero se tranquilizaron los valores de la invernada y se redujo el volumen de operaciones. Cada negociación resulta compleja, porque hay zonas castigadas por la falta de agua, no hay mucha hacienda en venta y los terneros vienen más pesados que el año pasado. A eso se suma la proximidad de la zafra 2026, por lo que el mercado aún no se encuentra plenamente definido”, afirma Javier Lafuente, un conocido operador del mercado.

“Las cotizaciones han descendido hacia niveles más razonables, porque la relación de compraventa había alcanzado valores difíciles de sostener, con un novillo gordo en torno a los 4200$/kg versus un ternero de reposición que llegó a pagarse hasta 6500$/kg. Por esa razón, los invernadores a pasto operan con mayor tranquilidad, mientras que los feedloteros enfrentan muchas dificultades para comprar porque sus márgenes tienden a cero”, agrega.

Como resultado de este proceso, el ternero mestizo de 180 kilos, de buena calidad, cotiza entre 5500 y 6000$/kg. Las hembras del mismo peso se venden en torno a los 5200$/kg, frente a los 5500–5700 de fines de 2025.

Por su parte, Juan Pedro Colombo, de Colombo y Magliano SA, señaló que “en los primeros días del año se registraron pocas operaciones de compraventa de terneros. Sin embargo, destacó que persiste una demanda activa frente a una oferta escasa, lo que asegura la continuidad de precios firmes”. Asimismo, indicó que “muchos productores mixtos están aguardando cobrar la cosecha de granos gruesos para volver a implantar pasturas, alargar la recría y ofrecer novillos pesados, orientados a la exportación”.

Para el consignatario, la ganadería presenta un panorama de precios favorables por varios años, impulsado por la escasez de existencias, tasas de interés más razonables que en 2025 y perspectivas de estabilidad macroeconómica que incentiva la inversión. Además, el reciente acuerdo con la Unión Europea resulta positivo para la actividad, ya que la producción de carne en ese bloque, basada en subsidios, no es competitiva frente a la de los países ganaderos del Mercosur.