Lucas Magnano, presidente de Coninagro: “Que producir en la Argentina sea una actividad viable, rentable y sostenible en el tiempo”

Coninagro celebró sus 70 años con un evento en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde su presidente, Lucas Magnano, llamó a dejar de lado las diferencias dentro del sector y reclamó mejores condiciones para producir e invertir. Ante productores y referentes del cooperativismo, planteó que producir en el país debe ser “una actividad viable, rentable y sostenible en el tiempo” y pidió estabilidad, previsibilidad y reglas claras. El evento contó con una nutrida concurrencia de productores, dirigentes del sector, políticos y empresarios.

Al hablar de la situación que atraviesa el sector, se refirió a los altos costos, las dificultades para acceder al financiamiento, la presión impositiva y los problemas de infraestructura y caminos rurales. En su discurso, Magnano hizo un repaso por la historia de la entidad y destacó el trabajo que realizan los productores y las cooperativas en las distintas regiones del país. En ese marco, habló de la necesidad de mantener una agenda común más allá de las diferencias que existen dentro del sector.

El presidente de Coninagro pidió estabilidad, previsibilidad y reglas claras para la producción agropecuaria Coninagro

“Muchas veces nos enredamos en discusiones ideológicas y diferencias que terminan convirtiéndose en obstáculos para aquello que debería unirnos”, señaló. Luego agregó: “Tenemos que ser capaces de recuperar el orgullo de decir, sin complejos ni divisiones: somos productores agropecuarios de la Argentina”.

Magnano también destacó el aporte que realiza la actividad agropecuaria al país. “Somos parte de una actividad que genera trabajo, alimentos, exportaciones, arraigo y desarrollo a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, sostuvo. Además dijo que, pese a las dificultades, los productores mantienen sus inversiones, las cooperativas avanzan con proyectos de agregado de valor y muchos jóvenes buscan continuar con la actividad en sus lugares de origen.

“Detrás de cada productor hay mucho más que una actividad económica. Hay trabajo. Hay arraigo. Hay familias. Hay producción. Y, fundamentalmente, hay futuro”, afirmó.

Al referirse a la situación actual del sector, Magnano señaló: “El campo argentino enfrenta desafíos importantes. Costos elevados, dificultades de financiamiento, presión impositiva, infraestructura insuficiente, caminos rurales que muchas veces se vuelven intransitables, incertidumbre climática y mercados cada vez más exigentes”.

Ante esa situación, planteó la necesidad de contar con “estabilidad, previsibilidad y reglas claras para producir e invertir” y explicó cuál será la posición de la entidad frente a esos temas.

Magnano llamó a la unidad de los productores y reclamó mejores condiciones para producir e invertir Coninagro

“Nuestro rol gremial es claro: representar, dialogar con firmeza y construir consensos, sin resignar nunca la defensa de aquello que consideramos esencial: que producir en la Argentina sea una actividad viable, rentable y sostenible en el tiempo”, expresó.

El presidente de Coninagro también se refirió a la relación con los distintos niveles del Estado. “Estamos convencidos de que junto a los gobiernos municipales, provinciales y nacional tenemos que trabajar, proponer y lograr soluciones”, indicó. En ese sentido, sostuvo que la entidad buscará mantener el diálogo sin dejar de plantear los reclamos de los productores. “Coninagro no nació para quedarse simplemente en el reclamo. Nuestra historia está ligada a la propuesta, al trabajo y al diálogo”, afirmó.

Postura

“Eso no significa renunciar a defender lo que creemos justo. Significa entender que podemos hacerlo con firmeza, pero también con responsabilidad y vocación de construir”, agregó. De cara al futuro, Magnano señaló que Coninagro continuará con una agenda federal y mencionó entre sus objetivos fortalecer las cooperativas, impulsar el agregado de valor y la innovación, promover una producción sustentable y acompañar a las economías regionales.

También remarcó la importancia de mantener la presencia de productores y familias en el interior y de generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan continuar vinculadas con la actividad agropecuaria y el cooperativismo.

De cara a los próximos años, Magnano sostuvo que el desafío será preparar a la entidad para las próximas generaciones. “Nuestra obligación es cuidarla, fortalecerla y, cuando llegue nuestro momento, entregarla mejor de lo que la recibimos”, concluyó.

Discurso de Iraeta

Por su parte, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, destacó el papel que cumplen las cooperativas dentro del sector agropecuario, tanto en la producción y comercialización como en la prestación de servicios. “El sector cooperativo, especialmente en lo que se refiere a la actividad agropecuaria, tiene una importancia enorme, tremenda”, afirmó.

El funcionario recordó además la importancia que históricamente tuvieron estas organizaciones en el interior del país. “Los que hemos vivido en el campo, los que vivimos en el campo, sabemos perfectamente lo que significa tener un servicio eléctrico o un servicio de comunicación regenteado por una cooperativa. No hubiese sido posible de otra manera”, señaló.

Iraeta también agradeció a Coninagro y a las demás entidades que integran la Mesa de Enlace por el vínculo que mantienen con el gobierno nacional. En particular, valoró “el respeto, la altura, la inteligencia con la que interactúan con el gobierno nacional para tratar de solucionar los problemas de los productores agropecuarios argentinos”.

Luego tomó la palabra Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), quien destacó el peso que alcanzó el cooperativismo en el país y defendió el trabajo que lleva adelante el organismo. Según señaló, a partir de los nuevos datos estadísticos elaborados por el instituto, más de 22 millones de personas tienen algún tipo de relación asociativa con cooperativas y mutuales en la Argentina. De ese total, indicó que alrededor de 15 millones están asociadas a cooperativas y siete millones a mutuales.

Colomb también se refirió al reordenamiento del padrón nacional de cooperativas y mutuales que llevó adelante el Inaes. Aseguró que la decisión buscó “sanear al sector” y evitar que el cooperativismo sea utilizado con otros fines. “El desafío es que no permitamos que se use el cooperativismo como un espacio de militancia política partidaria o que caiga en manos de inescrupulosos que solo pretenden apropiarse de los beneficios”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es preservar un “cooperativismo genuino” y remarcó que los recursos aportados por cooperativas y mutuales vuelven al propio sector a través de las acciones que desarrolla el organismo.