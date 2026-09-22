US$37.525 millones: Luis Caputo informó un récord histórico para las exportaciones del agro

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó un nuevo récord de las exportaciones agroindustriales. El funcionario remarcó que entre enero y agosto las ventas externas del sector alcanzaron US$37.525 millones, un 13% más que en igual período del año pasado y el valor más alto registrado para esos ocho meses.

“Las exportaciones agroindustriales registraron un nuevo récord histórico en los primeros 8 meses del año”, señaló Caputo en su cuenta de X. Allí detalló que entre enero y agosto pasado las ventas externas crecieron un 13% frente al mismo período de 2025 y alcanzaron los US$37.525 millones.

El ministro remarcó que “el crecimiento fue generalizado a lo largo de todo el sector” y enumeró varios de los productos que tuvieron las mayores subas. “Entre los productos que se destacaron pueden mencionarse girasol (+869%), crustáceos congelados (+77%), miel (+59%), aceite de girasol (+55%), limón (+45%)”, indicó.

LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES REGISTRARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN LOS PRIMEROS 8 MESES DEL AÑO

✅ Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de la agroindustria crecieron 13% en relación a igual período del año pasado, alcanzando los USD37.525 millones y… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 22, 2026

La carne también estuvo entre los productos con fuertes subas en valor. Los envíos de carne bovina congelada aumentaron 40%, mientras que los de carne fresca o refrigerada crecieron 36%. En el mismo período, las exportaciones de maderas aserradas subieron un 25%; las de tabaco desvenado, 18%, y las de queso muzzarella, 15%.

Caputo también destacó el caso de otros productos que tienen un peso menor en las exportaciones, pero que alcanzaron sus valores más altos. “A pesar de representar aún montos relativamente bajos, se registraron récords de valores exportados”, afirmó. Entre esos productos mencionó orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba y preparaciones de tomate, entre otros.

En cuanto a los destinos, India, China y Vietnam encabezaron los principales mercados para las exportaciones agroindustriales argentinas. “Los principales destinos de las ventas del sector fueron India, China, Vietnam, Brasil, EE.UU., Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia”, detalló Caputo.

Entre enero y agosto, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$37.525 millones, según destacó Caputo Marcelo Manera - LA NACION

Los números se conocen después de que el propio Gobierno informara que en los primeros siete meses de 2026 ya se había alcanzado un récord en volumen, con 74,3 millones de toneladas exportadas, un 13% más que en igual período de 2025. Hasta julio, el valor de esas ventas había llegado a US$32.507 millones, con un crecimiento del 15%.

En tanto, un informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, también mostró una fuerte suba de las exportaciones durante los primeros ocho meses del año. Según ese trabajo, las ventas externas de los complejos agroindustriales sumaron US$36.779 millones, un 13,1% más que entre enero y agosto de 2025.

El informe indicó que girasol, carne y cuero vacuno y maíz fueron los complejos que más aportaron al crecimiento. En cambio, las bajas de los complejos soja, avícola y sucroalcoholero redujeron parte de esa mejora.

La soja fue el principal complejo exportador, con ventas por US$12.424,8 millones, aunque tuvo una baja del 1,9% frente al mismo período del año pasado. Representó el 33,8% del total medido por el informe. El maíz quedó en segundo lugar, con US$6043,3 millones y un crecimiento del 16,5%.

La carne y el cuero vacuno alcanzaron US$3561,2 millones, un 38% más que un año atrás. El trigo llegó a US$2796,9 millones y creció un 31,8%, mientras que el girasol sumó US$2717,6 millones, con una suba del 89,9%.

El relevamiento también mostró aumentos importantes en otros sectores. Las exportaciones del complejo porcino crecieron 104%; las del algodonero, 86%; las legumbres, 61%, y las del apícola, 59% durante los primeros ocho meses del año.

Solo durante agosto, el sector agroindustrial exportó US$4803 millones, US$85 millones más que en el mismo mes de 2025. Esto significó un crecimiento interanual del 1,8%.