22 de mayo de 2020

Luego de la medida del Banco Central de restringir el acceso a los créditos al 24% por el coronavirus a productores que retienen más del 5% de la soja o el trigo, creció la preocupación en el agro sobre el futuro de financiaciones presupuestadas con anterioridad.

En marzo pasado, en la última edición de Expoagro, por ejemplo, en donde se realizaron negocios por $60.000 millones, muchos bancos trabajaron con tasas que iban desde el 24% al 35%. Algunos inclusive lo hicieron por debajo del 24%

Según fuentes consultadas por LA NACION, la medida adoptada por el Banco Central no afectará al financiamiento de los créditos realizados durante Expoagro porque, cuando se emitió la medida del BCRA, los créditos ya se habían concretado. Sin embargo, el problema podría presentarse con aquellos que no llegaron a terminar de concretar el trámite.

En este contexto, desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) pidieron que las entidades bancarias unifiquen criterios para reactivar los créditos que se habían iniciado antes de la cuarentena y durante la muestra.

"Los créditos de Expoagro se habían frenado cuando vino la cuarentena y eso paró las operaciones que se iban a hacer después. El Banco Provincia fue el que reactivó los créditos que se ofrecieron allí y ahora se están confirmando las operaciones, ya se están llamando a algunas empresas porque empezaron a aprobarse", dijo Néstor Cestari, presidente de Cafma.

Esta semana, Cafma mantuvo una conferencia con las autoridades del Banco Nación para saber de qué forma se podía trabajar con el campo luego de la medida del Banco Central.

De la reunión, que se hizo por Zoom, participó un equipo técnico del Banco Nación y la gerencia agropecuaria de la entidad. Allí se habló de unificar criterios para apoyar la reactivación crediticia, manteniendo las tasas de la Expoagro.

"El Banco Provincia fue el primero que arrancó con esto (la reactivación). Todo el equipo de Rubén González Ocanto estuvo acompañando al sector desde el primer momento y hasta ahora lo siguen haciendo, incluso después de la medida del Central para poder mantener el crédito de Expoagro en este momento", dijo Cestari.

Según Cestari, el Provincia otorga crédito con una tasa al 25%, a dos años, y los próximos dos, se ejecuta la tasa Badlar más 6%. Durante la muestra, que se llevó a cabo en la ciudad de San Nicolás, la entidad bancaria registró el 47% de todas las operaciones crediticias que se solicitaron en la exposición.

"Si no tenemos créditos habilitados, la gente del campo no gasta más un mango. Para nosotros es vital el crédito. Es tan importante para el productor porque si necesita una maquinaria y no está habilitado para hacer uso del crédito, no la compra. A mí, se me fue la época de la cosecha entre la cuarentena y la pandemia y si la gente no tiene crédito no va a hacer el cambio de una tolva", amplió el titular de Cafma.

Algunas de las entidades bancarias consultadas por LA NACION señalaron que, para otorgar los créditos que se tomaron durante la Exposición, no se usó la línea ahora restringida por el BCRA. Así, en principio, la medida del Central no afectaría. La banca está siguiendo alternativas de créditos para el sector agropecuario sin que impacte la normativa del Central.

Para la mayoría de los bancos, a marzo pasado las tasas eran variables en cuanto a lo que subsidiaba la empresa fabricante y, generalmente, dependía del tipo de maquinaria.

Cuando se abrieron los registros de la compra y adquisición de la maquinaria, hace poco más de un mes, algunas de las empresas que habían realizado presupuestos durante la muestra lograron ejecutar algunas de las ventas previstas.

En el caso del Galicia, según le dijeron fuentes de la entidad a LA NACION, hasta fin de abril pasado se aprobaron créditos por $2700 millones y se liquidaron $600 millones de clientes que estuvieron en la muestra. Dijeron que se vendió y financió más que años anteriores.