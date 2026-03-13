“Más barato y mejor”: Sturzenegger habló de una revolución tras la desregulación de la vacunación contra la aftosa

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la flexibilización del esquema sanitario ganadero luego de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 201 del Senasa, que introduce cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. El funcionario se manifestó sobre la medida a través de su cuenta personal en la red social X, donde defendió la iniciativa como un paso clave para reducir costos y mejorar la eficiencia en la producción.

La normativa, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027, permitirá que los productores puedan elegir libremente al veterinario privado acreditado que realizará la aplicación de las vacunas en sus rodeos, en el marco del Plan Nacional de Erradicación de ambas enfermedades.

El cambio implica una modificación relevante en la operatoria sanitaria vigente desde comienzos de este siglo, cuando el país reorganizó su sistema de vacunación tras la crisis provocada por el último brote de fiebre aftosa.

La medida regirá desde 2027 y busca mayor competencia y eficiencia productiva

Al referirse al alcance de la medida, Sturzenegger la vinculó con el enfoque general del Gobierno en materia de desregulación económica. “El presidente Milei le gusta describir al Ministerio de Desregulación como el ‘Ministerio de los Rendimientos Crecientes’. La idea es que, al liberar trabas, las actividades económicas pueden expandir su escala, reducir costos y aumentar la eficiencia económica”, expresó.

En ese contexto, el funcionario consideró que la resolución sanitaria constituye un ejemplo concreto de esa política. “No hay mejor ejemplo de esto que la Resolución 201/26 de Senasa con firma de su directora Pilu Giraudo, que literalmente revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en Argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero”, afirmó.

El ministro repasó además el origen del esquema de vacunación que regía hasta ahora en el país. “Cuando en 2001 se produjo el último brote de aftosa se armó un sistema de vacunación centrado en ‘Entes Vacunadores’ que tenían a su cargo la supervisión sanitaria en una zona particular”, recordó.

Según señaló, ese modelo generaba distorsiones en el funcionamiento del mercado. “Primero, generaba un monopolio local: un productor de Azul tenía que vacunar con su ente, el de Tres Arroyos con el suyo, sin que pudiera haber competencia entre ellos”, sostuvo.

Con la nueva norma del Senasa, los productores podrán elegir veterinarios privados acreditados

También planteó que la fragmentación territorial dificultaba la eficiencia logística. “Al dividir el país en innumerables pedacitos, era imposible desarrollar una red de distribución nacional eficiente y más económica”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, la flexibilización permitirá mejorar la organización de la vacunación y reducir costos para los establecimientos ganaderos. “Ahora cada productor puede comprar la vacuna a quien le plazca y se puede comprar para ser entregada en el campo mismo garantizando la cadena de frío. Más barato y mejor”, afirmó.

Otro de los aspectos destacados por el ministro fue la mayor participación del sector privado profesional en el sistema sanitario. “La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ofrecer el servicio”, señaló. En ese sentido, explicó que los entes sanitarios continuarán formando parte del esquema, aunque con un rol distinto. “Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso”, sostuvo.

La resolución del Senasa establece que los productores deberán comunicar el esquema de vacunación elegido a través de los sistemas oficiales del organismo y fija responsabilidades específicas para los veterinarios acreditados, entre ellas la preservación de la cadena de frío y el registro de las aplicaciones.

Desde el Gobierno consideraron que los cambios pueden tener impacto positivo en la competitividad de la ganadería argentina. “Esperamos que esta desregulación permita seguir bajando los costos de nuestra ganadería que vive uno de los mejores momentos de su historia”, indicó Sturzenegger.

El funcionario también proyectó efectos a mediano plazo en el sector. “En unos años, miraremos para atrás y nos sorprenderá todo lo que habrá ocurrido en ganadería”, expresó.

En su mensaje, además, agradeció el trabajo de distintos integrantes del equipo económico y productivo involucrados en la medida. “Será gracias al trabajo incansable, todos los días, de miles de productores en el país. Pero también habrá sido facilitado por la tarea de un puñado de funcionarios que tuvieron la valentía de liberar al sector de trabas y esquemas innecesarios”, afirmó.

Entre los puntos centrales de la resolución se encuentra la posibilidad de que los productores acuerden directamente con veterinarios privados acreditados la compra, guarda y aplicación de las vacunas, así como la continuidad del rol de los entes sanitarios dentro de un esquema más flexible.