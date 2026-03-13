Buena noticia para Milei: habrá una cosecha récord de 147,9 millones de toneladas y llegarán más de US$36.000 millones

Impulsada por la ya récord producción de trigo, y la expectativa de importantes volúmenes en maíz y en girasol, la cosecha que de acá hasta mediados de año tendrá la Argentina se perfila con un récord: 147,9 millones de toneladas de granos, un 13% más versus el ciclo pasado y muy cerca de los soñados 150 millones de toneladas que pusieron hace años como meta diversos informes. En tanto, el ingreso por las ventas al exterior crecerá en valor, aunque no será récord, un 7,3%, a más de US$36.000 millones. Se trata de una buena noticia para el gobierno de Javier Milei, que busca fortalecer el superávit fiscal y acercar más dólares al Banco Central. Para los productores, en especial quienes trabajan en tierras alquiladas, recién con altos rindes pueden aspirar a buenos resultados económicos debido a los costos y a precios que, salvo ahora por la tensión de la guerra en Medio Oriente, se mantenían bajos.

El dato se desprende de un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires preparado por su economista Ramiro Costa. El reporte se hizo en base a los seis principales cultivos del país que releva la entidad: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada. “El trigo muestra el mayor crecimiento relativo (+49%), de 18,6 a 27,8 millones de toneladas, seguido del girasol y el maíz”, explicó Costa.

En rigor, la cosecha de trigo ya finalizó en diciembre último y ahora el foco está sobre el girasol y el maíz. En la soja la recolección se iniciará en unas semanas de manera importante.

Para mencionar, en maíz se esperan 57 millones de toneladas, una mejora del 16% respecto del ciclo previo. En el caso del girasol, en tanto, el salto será del 24%, a una producción de 6,2 millones de toneladas. Igual que lo que ocurrió con el trigo, el girasol tiene una base sólida en buenos rendimientos. En el maíz hay buenas productividades en la zona agrícola núcleo, pero la foto no es nítida: hubo lugares que sintieron el faltante de lluvias de parte de enero y los cultivos perdieron potencial de rendimiento.

La novedad de una cosecha récord llega en un momento de una leve menor carga con las retenciones, que bajaron de 26 a 24% en diciembre pasado en soja y de 9,5 a 8,5% en maíz, por ejemplo.

Los 147,9 millones de toneladas calculados, que como se dijo representan un 13% más que en 2024/25, romperán la anterior marca histórica que se había registrado en 2018/2019 con 140,1 millones de toneladas.

Con la mayor cosecha habrá también una mayor disponibilidad de mercadería para exportar en volumen. En cuanto a este punto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó exportaciones por 106,79 millones de toneladas. Esto significa un 8% más respecto de la campaña anterior.

Por producto, en trigo se terminarán colocando en el mundo 17,3 millones de toneladas, un 37% más. En maíz, 37,5 millones de toneladas, una mejora del 25%. En tanto, en aceite de girasol se venderán 1,51 millones de toneladas, con una leve merma del 4%. Respecto del complejo soja, se harán, tras la buena exportación del año pasado, ventas de poroto por 7,2 millones de toneladas, una retracción del 42%. Por su parte, en aceite de soja se concretará una reducción del 1%, a 6,72 millones de toneladas. En harina de esta oleaginosa las exportaciones serán similares a las de la campaña anterior: 28,54 millones de toneladas.

De mantenerse la situación actual con los precios internacionales, las exportaciones de los complejos agrícolas mencionados treparán a US$36.386 millones de dólares. Serán US$2464 millones extra versus el ciclo pasado o un crecimiento del 7,3%.

El crecimiento en las ventas en divisas no será, en este caso, récord. En rigor, según el reporte de la entidad, en el ciclo 2021/22 hubo ventas al exterior de los principales complejos granarios por US$39.843 millones. Ese número marcó el máximo histórico hasta el momento en valor. “El valor exportado del complejo agrícola, incluyendo granos y la primera industrialización de las oleaginosas, alcanzaría 36.386 millones de dólares en 2025/26, con un incremento de 7,3% o casi US$2464 millones adicionales respecto a la campaña pasada”, dijo Costa en línea con la performance destacada antes.