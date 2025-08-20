Medalla de Oro: una entidad rural de Alemania eligió a un emprendedor argentino para que presente un revolucionario invento en robótica

Un emprendedor argentino fue elegido por una entidad de Alemania para que su empresa participe en la mayor feria de maquinaria agrícola que se hará en Europa en noviembre próximo. Se trata de Nicolás Marinelli, ganador de una Medalla de Oro en el Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial.

En el rubro robótica de la novena edición del galardón, Marinelli Technology ganó con su desarrollo “Autonomous Integral System”. Por eso fue premiado y la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), que organiza Agritechnica 2025, que se hará del 9 al 15 noviembre, en Hannover, lo llevará hasta esa megaexposición donde se reúnen los grandes jugadores mundiales del rubro.

“Se trata de un desarrollo que facilita la automatización y robotización de cualquier maquinaria que se utiliza tanto en la agricultura como en otras actividades”, explicó Expoagro sobre el emprendimiento.

“No se trata solo de conducción autónoma, sino de un sistema integral. Buscamos una operación sustentable en lo económico, ambiental y social. Nuestro sistema aumenta la autonomía y capacidad, reduciendo riesgos laborales y garantizando buenas prácticas agrícolas. También jerarquizamos al operador, capacitándolo en nuevas tecnologías para evitar riesgos”, dijo Marinelli, presidente de la empresa.

Según consignó, fue “una satisfacción y orgullo muy grande haber ganado la medalla de oro en el Premio Ternium”.

“Nos motiva y nos marca que vamos por un buen camino, el cual continuamos desarrollando e innovando para tener una producción de alimentos más sustentable y eficiente. Eso es lo que perseguimos con nuestro producto, el sistema integral autónomo que hoy se llama Steermaster”, agregó.

La empresa desarrolla tecnología de avanzada

Marinelli consideró “muy importante” que el jurado alemán haya seleccionado el desarrollo para poder participar de Agritechnica. “Es un orgullo que podamos mostrar nuestra innovación argentina. La robotización y la inteligencia artificial tienen un rol importante en la producción de alimentos y vamos en esa línea. Es algo que el mundo está demandando”, remarcó Marinelli.

En este marco, Expoagro informó que por el premio ya se han distinguido 122 desarrollos innovadores de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Río Negro y Santa Fe. La inscripción de la 10ª edición estará abierta hasta el 31 del actual.

“El Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial tiene como objetivo estimular el desarrollo de tecnología de origen nacional, mejorar la competitividad del sector agroindustrial y promover procesos de producción más eficientes y sustentables”, dijeron los organizadores. “Ganar este premio es mucho más que obtener una medalla: es alcanzar visibilidad clave, abrir puertas comerciales estratégicas, conectar con líderes del sector y consolidar una marca de prestigio que impulsa a las empresas hacia el futuro”, agregaron.

Andrea Fiadone, Jefa de Contenidos de Expoagro, remarcó: “Es el único galardón en la Argentina dedicado exclusivamente a la innovación en maquinaria agrícola. En las últimas ediciones hemos visto un notable crecimiento en desarrollos que incorporan robótica e inteligencia artificial, lo que refleja cómo el sector apuesta a la tecnología de vanguardia. Cada edición es una oportunidad para inspirar y abrir camino a la próxima generación de innovadores”.