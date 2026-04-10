Medida: el Banco Central eliminó una penalización al crédito para productores con acopio de granos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso eliminar, a partir de hoy, una exigencia adicional de capital que encarecía el crédito destinado a grandes productores agropecuarios. La medida deja sin efecto una penalización -establecida en el gobierno de Alberto Fernández- que obligaba a las entidades financieras a multiplicar por cuatro el riesgo de esas financiaciones cuando los clientes mantenían acopio de granos.

La decisión fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8418, en la que la autoridad monetaria establece “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no MiPyME que mantienen acopios de su producción superiores al 5% de su capacidad de cosecha anual”.

La normativa implicaba que los bancos debían aplicar un factor de multiplicación de 4 sobre el capital exigido para este tipo de préstamos. En la práctica, esto encarecía el acceso al financiamiento para grandes productores que retenían parte de su cosecha, ya que elevaba el costo del crédito o directamente restringía su disponibilidad.

En la práctica

La exigencia adicional ya había perdido vigencia en los hechos, ya que el BCRA no la había renovado, por lo que los productores podían acceder al crédito sin las restricciones previas, según aclararon en el sector de la producción. En este marco, la Comunicación “A” 8418 viene a formalizar su eliminación definitiva dentro del esquema normativo. “Había quedado pendiente y ahora se pudo dar de baja”, aclararon fuentes consultadas.

La medida apunta a facilitar el acceso al financiamiento y a eliminar distorsiones que influían sobre la comercialización Shutterstock

La regulación alcanzaba a productores no considerados MiPyME que mantuvieran acopio de granos por encima del 5% de su capacidad anual de cosecha. Según el texto ordenado de la normativa, esta penalización venía aplicándose sobre financiaciones otorgadas desde mayo de 2020 y se mantuvo vigente —con distintos alcances— hasta abril de 2026.

La eliminación de este requisito del BCRA apunta a facilitar el acceso al crédito en el sector agropecuario y, al mismo tiempo, quitar distorsiones que podían influir sobre las decisiones comerciales de los productores, particularmente en lo referido a la venta o retención de granos.

La normativa establecía que la penalización sobre el crédito a grandes productores agropecuarios con acopio de granos comenzó a regir para financiaciones otorgadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y luego fue actualizada para continuar aplicándose —ya específicamente sobre créditos en pesos— desde el 1° de noviembre de 2024 hasta el 10 de abril de 2026. A partir de esta fecha el BCRA dispuso su eliminación definitiva.

La exigencia que ahora se elimina obligaba a los productores a vender sus granos en lugar de recurrir al financiamiento bancario. Es decir, funcionaba como un mecanismo indirecto para incentivar la comercialización.