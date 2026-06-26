Mejoras de hasta el 10% en un remate ganadero de Banco Provincia, Colombo y Magliano y Expoagro

Con valores en todas las categorías que estuvieron entre un 7% y un 10% por encima de los precios registrados en algunos remates de la semana pasada, ayer se realizó en la Sociedad Rural de Bahía Blanca un remate ganadero organizado por Banco Provincia junto a Colombo y Magliano y el impulso de Expoagro.

“La comercialización de 12.000 cabezas, provenientes de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, consolidó esta primera experiencia conjunta y confirmó el potencial de una alianza estratégica que busca seguir generando oportunidades para el desarrollo de la ganadería argentina", dijeron.

En este contexto, el presidente de Colombo y Magliano, Juan Pedro Colombo, dijo: “El remate fue muy bueno a nivel comercial, pero lo más destacado es la comunión que hubo con Expoagro y el Banco Provincia. Una gran cantidad de gente nos acompañó hoy, un remate muy dinámico, con muchas ofertas, manos levantadas y una venta muy ágil. Toda la financiación del Banco Provincia fue parte importante, la logística y organización de Expoagro y el equipo de Colombo y Magliano”.

Leandro Illa, representante de Colombo y Magliano, destacó: “Estamos muy contentos con este remate, porque superó todas las expectativas. Nos sorprendieron los valores alcanzados: todas las categorías estuvieron entre un 7% y un 10% por encima de los precios registrados en algunos remates de la semana pasada y de esta semana”.

Agregó que se vendieron muy bien los vientres, la vaca de invernada, los machos, machos y hembras, todos con valores superiores a los que esperábamos”.

El Banco Provincia, a través de Procampo Digital, puso a disposición de los compradores líneas en pesos desde el 12% anual y financiación en dólares desde el 0%, entre otros beneficios. El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló: “Cuando surgió esta iniciativa, propusimos llevarla a Bahía Blanca, una región de enorme potencial ganadero que nos pareció el lugar indicado para dar este paso. Este remate representa una muestra concreta de cómo el sector público y el privado pueden trabajar juntos para generar más oportunidades para la producción”.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, destacó: “Estamos muy contentos de recibir en nuestra ciudad esta gran iniciativa de Banco Provincia y Colombo y Magliano. Es un hecho histórico, porque es la primera vez que se realiza un remate de estas características en Bahía Blanca. Agradecemos al Banco Provincia, un banco de fomento y productivo que viene acompañando a todos los eslabones de la cadena agropecuaria en la provincia de Buenos Aires”.

Habla el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo Expoagro

En representación de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, su presidente, Nicolás González Martínez, indicó: “Para nosotros es un orgullo que Colombo y Magliano haya elegido nuestra casa y, sobre todo, a Bahía Blanca para llevar adelante este importante remate”. También valoró: “Banco Provincia realizó un gran esfuerzo para brindar todas las herramientas financieras necesarias para concretar buenos negocios, y Exponenciar impulsó esta propuesta apostando por Bahía Blanca”.

Por su parte, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, destacó: “Para Exponenciar es un orgullo formar parte de esta iniciativa junto a dos socios estratégicos. Banco Provincia viene acompañando de manera sostenida a la actividad agropecuaria, tanto ganadera como industrial, con herramientas financieras que impulsan el desarrollo del sector en cada una de las exposiciones que compartimos durante el año”, afirmó. Y dijo sobre la consignataria: “Es una empresa con una profunda impronta federal y una larga historia acompañando a los productores de todo el país. Fueron pioneros en el desarrollo del comercio ganadero en distintas regiones de la Argentina y hoy continúan siendo un actor clave para la comercialización de hacienda. Estamos convencidos de que esta alianza seguirá generando nuevas oportunidades para toda la cadena ganadera”.

Valores del remate

Terneros:

Hasta 180 kg $6665; mínimo $6270 y máximo $7100; de 180 a 220 kg $6456, $5597 y $6770. Más de 220 Kg $6.223, $6070 y $6300.

Novillitos:

Hasta 250 kg $6550, $6550 y $6550; de 250 a 290 kg $5597, $5350 y $5870; de 290 a 330 kg $5090, $4750 y $5270. Más de 330 kg $4868, $4450 y $5100.

Novillos:

Hasta 390 kg $4500, $4400 y $4600.

Macho y Hembra:

Hasta 180 kg $6373, $5800 y $6770; de 180 a 220 kg $5947, $5700 y $6270. Más de 220 kg $5652, $4720 y $6070.

Terneras:

Hasta 180 kg $6375, $6050 y $6700. De 180 a 220 kg $5974, $5570 y $6250. Más de 220 Kg $5970, $5970 y $5970.

Vaquillonas c/cría:

$3.800.000; $3.800.000 y $3.800.000.

Vaquillonas Preñada:

$2.528.000, $2.200.000 y $3.200.000.

Vacas c/cría:

$3.042.500, $2.500.000 y $3.770.000.

Vacas Preñada:

$2.325.625, $1.700.000 y $3.070.000.

Vacas CUT:

$1.773.333, $1.650.000 y $1.950.000.

Vaquillonas p/servicio:

$1.650.000, $1.650.000 y $1.650.000.

Novillos (Faena):

Hasta 550 kg $7.910, $7800 y $8020.

Vaquillonas (Faena):

Hasta 360 kg $8.135, $7870 y $8400.

Vacas (Faena):

Hasta 550 kg $6300, $6200 y $6400.

Vacas invernada:

Hasta 450 kg $3088, $2650 y $3750; más de 450 kg $2933, $2720 y $3070.