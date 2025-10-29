Menor oferta y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso moderado de 4889 vacunos ingresados en 130 camiones jaula. Las ventas se concretaran con demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad. El Índice General bajó un 2,27% al pasar de $3282,557 a $3207,860, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,02% al pasar de $3564,141 a los $3564,897.

Los novillos, con 469 cabezas, representaron el 9,61% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3880 con 505 kg; $3850 con 440 y con 490 kg, y $3800 con 515 y con 521 kg. Por las mejores vacas se pagó $3620 con 435 kg; $3420 con 520 kg, y $3320 con 485 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3900 con 331, 380 y con 426 kg; $3850 con 421 kg, y $3800 con 420 kg, y en vaquillonas, $3900 con 319 kg; $3650 con 380 kg, y $3500 con 409 y con 417 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3207,860, mientras que el peso promedio general resultó de 419 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3564,897. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3564,897. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3491,913. Detalle de venta: 469 novillos; 1350 novillitos; 1626 vaquillonas; 1163 vacas; 101 conservas, y 173 toros. Base 10 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (44) Acelar vq. 17, 385 kg a $3600; 27, 334 a 3700. Asoc. de Coop. Argentinas: (73) Cenoz n. 15, 452 a 3700; Hippener n. 12, 453 a 3750.

Balcarce y Cía. SR.: (116) Dosoles n. 20, 514 a 3000; Puntana nt. 96, 399 a 2850. Blanco Daniel y Cía. SA: (260) Agro Semina vq. 65, 331 a 3800; Azcarate Hnos. nt. 24, 427 a 3820; Bertone vq. 30, 351 a 3600; Casadei n. 14, 469 a 3800; Ercoli v. 12, 502 a 3200; Los Sojales Servicios Agrop. vq. 13, 319 a 3900; Piermattei vq. 16, 359 a 3600. Brandemann Consignataria SRL: (178) Arizabalo v. 10, 520 a 3420; El Mate de Ameghino nt. 10, 331 a 3900; vq. 11, 313 a 3750; 20, 290 a 3800; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 20, 474 a 3100; Maquiagro Quenuma tr. 10, 709 a 3020; Resler v. 31, 431 a 3000.

Campos y Ganados SA: (55) González vq. 13, 419 a 3500; 10, 336 a 3600; 19, 287 a 3820. Casa Usandizaga SA: (90) Ganadera La Providencia vq. 14, 427 a 2500; Muñoz v. 11, 434 a 2900; 13, 462 a 3000; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 19, 359 a 2250; v. 11, 501 a 3050. Colombo y Magliano SA: (381) Cimero vq. 70, 282 a 3520; 20, 292 a 3820; Colombo y Magliano vq. 27, 272 a 3050; 24, 280 a 3200; 24, 269 a 3220; 11, 272 a 3230; 10, 270 a 3830; El Recado vq. 28, 383 a 3320; 42, 418 a 3620; López y Bernat n. 19, 500 a 3800; 12, 477 a 3820; Naudistar vq. 27, 298 a 3700. Consignataria Blanes SRL: (105) Culacciatti n. 31, 502 a 3350; vq. 27, 384 a 3100; Pérez v. 11, 560 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (44) Pastores vq. 14, 380 a 3650; 16, 341 a 3700; Puesto del Oeste nt. 13, 410 a 3800. Crespo y Rodríguez SA: (122) Arancet vq. 12, 388 a 2200; 13, 392 a 2400; vq. 10, 320 a 3700; Franco nt. 15, 392 a 3300; Salgado nt. 11, 435 a 2750; vq. 13, 417 a 2450; 14, 401 a 2600.

Dotras, Ganly SRL: (78) Beltran Hnos. vq. 10, 409 a 3500; Industrias C.E.P. nt. 19, 398 a 3800; vq. 12, 328 a 3700; Montani Agrop. v. 24, 618 a 2800. Ferias Agroazul SA: (79) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján vq. 55, 287 a 3450.Gahan y Cía. SA: (46) El Silencio nt. 26, 495 a 3300. Gananor Pujol SA: (78) Aperlo nt. 11, 425 a 3750; vq. 15, 317 a 3720. Gogorza y Cía. SRL: (135) Doartero nt. 13, 412 a 3300; vq. 27, 297 a 3200; Gogorza v. 33, 498 a 3300; Peiretti vq. 58, 296 a 3200.

El nuevo Mercado de Hacienda que comienza a funcionar en la localidad de Cañuelas mauro-alfieri-19569 - LA NACION

Harrington y Lafuente SA: (150) Haras El Bagual nt. 35, 362 a 3100; Moro Hue vq. 47, 336 a 3200; Raggio nt. 10, 367 a 3000; vq. 12, 371 a 2900; 17, 322 a 3000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (24) Est. Julianas tr. 16, 803 a 3100. Hourcade Albelo y Cía. SA: (27) Don Bernardo v. 11, 675 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (120) El Carpincho Ganadera v. 13, 480 a 3200; 13, 447 a 3300; La Cassina vq. 12, 378 a 3570; 10, 341 a 3670; 13, 338 a 3800; La Ilusión v. 10, 445 a 2500; 20, 473 a 2800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (133) Abastecedora Maz vq. 11, 396 a 3050; 11, 408 a 3100; Crilime n. 14, 460 a 3300; nt. 10, 410 a 3300; v. 13, 518 a 2750; 10, 605 a 3100; Delahaye n. 26, 518 a 3800.

Jáuregui Lorda SRL: (132) Campomar nt. 41, 426 a 3900; Rucanahuel n. 21, 455 a 3750; nt. 37, 423 a 3800.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (94) Calles v. 11, 505 a 3000; Guidi vq. 21, 345 a 3000; Magagnini nt. 35, 342 a 3100. Lartirigoyen & Oromí SA: (18) Teodelina vq. 10, 417 a 3500. Llorente-Durañona SA: (36) Don Alberto v. 15, 509 a 2900; vq. 12, 409 a 3200.

Madelan SA: (106) Arce vq. 11, 317 a 3210; Prigioni Agro vq. 11, 348 a 3650. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (145) Araya nt. 10, 317 a 3700; vq. 11, 298 a 3700; Santa Bárbara Agrop. vq. 16, 417 a 2700. Monasterio Tattersall SA: (788) Agrotech Serv. Tres Lomas nt. 10, 430 a 3800; Barrios Barón nt. 13, 404 a 3750; 45, 375 a 3800; vq. 11, 310 a 3700; 15, 306 a 3750; 16, 286 a 3780; 40, 288 a 3800; Criadores nt. 42, 340 a 3800; Cuervo nt. 11, 368 a 3250; Alonso nt. 14, 411 a 3850; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 12, 374 a 3700; 62, 357 a 3750; La Isgra nt. 21, 394 a 3850; vq. 10, 331 a 3720; 10, 289 a 3800; La Larga Vieja nt. 21, 360 a 3000; Los Potrerillos nt. 15, 372 a 3800; 24, 371 a 3820; Nicsor vq. 23, 339 a 3500; 40, 325 a 3650; 17, 317 a 3700; S.Q.S. Agroinversores vq. 11, 350 a 3550; 25, 314 a 3700; 14, 296 a 3780; Teresa Josefina v. 22, 488 a 2600; 55, 440 a 2700; 13, 480 a 2800; Viñuela n. 10, 440 a 3700.

Nieva H. y Asociados SRL: (152) Alfonso v. 17, 582 a 3400; Alfonso E. v. 17, 580 a 3400; Mogni vq. 50, 325 a 3700; Ojo de Agua nt. 19, 371 a 3300. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (393) Campomar nt. 41, 431 a 3800; Comer. de Carnes Romero Vaca v. 30, 452 a 3400; Finlar vq. 13, 389 a 3620; 45, 374 a 3650; Los Ángeles v. 11, 553 a 2300; vq. 14, 513 a 3100; 18, 453 a 3420; Perearnau Esnaola v. 11, 485 a 3320; Puntana nt. 178, 393 a 3000.

Santamarina e Hijos SA: (119) Agrop. Las Raíces nt. 35, 377 a 3050; Arabare vq. 37, 385 a 2900; Pereyra nt. 14, 430 a 2900; vq. 10, 456 a 2900; Ustariz v. 14, 477 a 2640.Wallace Hermanos SA: (119) Cherascot n. 12, 440 a 3850; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 36, 505 a 3880; Munarriz vq. 12, 366 a 3000; Porras n. 16, 505 a 3350; Suc. Pecorena nt. 29, 400 a 3320; 14, 366 a 3350.Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (2); Gregorio Aberasturi SRL (28); Martín G. Lalor SA (31).