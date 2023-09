escuchar

La Mesa de Enlace ponderó la importancia de que el sector tenga un Ministerio de Agricultura [hoy el rango es de Secretaría] y sea manejado por gente idónea, con conocimiento sobre el campo. Además, referentes de la agrupación ruralista indicaron que el campo tiene que involucrarse en la toma de decisiones desde el Congreso, buscar funcionarios que sean referentes para representar a un sector que es clave en la economía del país.

En el marco de la 8° edición de Negocios del Campo organizada por LA NACION, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), y Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, señalaron que faltan políticas públicas para cada sector.

“La brecha cambiaria genera una distorsión muy fuerte en todas las economías de nuestro país, ya sea en los pequeños, medianos y grandes productores. La presión impositiva es abusiva, principalmente en las retenciones, en 21 años nos ha degradado, también producto de la inflación, la falta de facilidad de créditos, de acuerdo con la capacidad de cada productor. Los créditos, los gerentes, los entregan en una pecera, donde saben que van a poder recibir el pago y no aventuran donde hay sector que no tengan esa capacidad de pagar y nos quedamos en el camino. Faltan políticas públicas enfocadas en cada sector y que se les de la posibilidad de desarrollarse. En la Argentina tenemos más certidumbre climática que certidumbre política”, dijo Achetoni.

En esa línea, Pino sostuvo que estos procesos llevan a ver hacia adelante y hacia dónde se está yendo. “Esto genera incertidumbre, por ende, menor inversión, menor toma de riesgos. Venimos de una tremenda seca desde hace tres años que nos pegó una buena piña en la cara. Esto nos encontró con falta de capital de trabajo porque lo hemos perdido”, indicó el presidente de la SRA, quien añadió que a raíz de esto no hay dónde ir a financiarse con una tasa medianamente productiva con los índices inflacionarios. El dirigente sumó que lo que hace el campo, el mundo lo demanda un poco más, por ende, la responsabilidad es producir más y mejor. Pero la política tiene que dar las condiciones macroeconómicas para que suceda.

Laucirica contó que han recorrido las cooperativas a lo largo y ancho del país, por tanto, el problema es transversal: inflación, atraso y brecha cambiaria, alta carga fiscal e inseguridad. “La alta carga fiscal no la tenemos solo nosotros en el campo, sino la sociedad en su conjunto. Muchas veces no recibimos del Estado los beneficios de las cosas que se debería ocupar. Lo que más falta son decisiones políticas, porque tenemos un país rico y perspectivas para generar mucha más riqueza para el país y la sociedad en su conjunto, pero faltan las decisiones políticas que permitan invertir y generar puestos de trabajo”, puntualizó.

En línea con lo que le falta al sector agropecuario para generar debates dentro del Congreso, Pino sostuvo que en la Cámara de Diputados hay algunos alrededor de 20 diputados ligados al sector, una baja cantidad: “La política o el político tiene que dejar de ser un medio de vida para ser un medio de servicio”.

Además, insistió en que deben abrir un poco más las puertas al sector más competitivo. “Cuando querés u ofrecés gente para estar en la política, se cierran como si fuera una cosa propia. Debe haber más gente involucrada, no solo como diputados o senadores”, recapituló.

Achetoni pidió hacer un mea culpa desde todo el sector, ya que no deben esperar a tener la posibilidad. “El campo tiene que tener el lugar que merece y en consecuencia tiene que ocupar los lugares que aunque no se lo ofrezcan generarlos y ocuparlos. Un sector tan potente económicamente merece un lugar. Tenemos que preparar gente desde el sector agropecuario para que puedan incidir en las políticas públicas y no estar reclamando o proponiendo, porque la gente de la política no entiende las necesidades del sector. Les tenemos que explicar por qué de las cosas, cuando hay gente dentro del sector que sabe perfectamente cuáles son los problemas y cómo hacer las cosas y no hemos incidido para tener esa potencialidad que tiene Brasil”, resumió.

Laucirica, por su parte, insistió en que en algún momento dijeron que tienen que involucrarse. “Tenemos que buscar productores que hagan campaña política y se involucren. Tenemos que buscar funcionarios que sean referentes en el tema”, dijo y ejemplificó que en Brasil no necesariamente fueron y son productores agropecuarios quienes forman parte de la bancada y el cooperativismo agropecuario. “En el Congreso de Brasil vemos que es gente preparada, que sabe el peso que tiene el sector y lo valora. Necesitamos legisladores que valoren la capacidad que tiene el campo y el sistema económico y productivo”, afirmó.

Pino insistió en que este sector, que es tan competitivo de la Argentina, necesita volver a posicionarse. “Tenemos que decir: señores candidatos a presidente, es necesario volver a tener un ministerio. No es lo mismo tener una Secretaría de Agricultura que un ministerio. Necesitamos que ese ministerio lo maneje gente idónea, que sea gente que conoce de qué se trata”, apuntó.

Sobre la decisión de la Rural de ir a la Corte Suprema de Justicia por la prohibición del uso del glifosato en Misiones, los representantes del campo indicaron que todos se adhirieron inmediatamente. “Coninagro se adhirió cuando se hizo la propuesta. Esto es una situación muy inusual y va a generar una situación que no va en beneficio ambiental y va en muchos perjuicios, porque tampoco se considera que el glifosato es un producto reconocido y aprobado por el Senasa. No sabemos bien a quién beneficia esta ley, porque tampoco es compatible con las políticas de otras provincias”, mencionó.

La Federación Agraria también se sumó a la iniciativa. “Estamos dispuestos a encarar este tema juntos. Estamos cuidando el ambiente y las plantaciones que no se podrían hacer de otra manera. No se puede hacer una norma que cae muy bien para algunos, pero cae muy mal en lo productivo”, advirtió.

Las entidades dijeron que cuando se necesitan dólares, el Estado debería hablar con todas las entidades del agro involucradas, no solo con la industria. “La industria funciona con lo que hacemos nosotros, y nosotros necesitamos esa industria también, si no no va a nada”, puntualizó.

Entre otros puntos, Laucirica habló del perjuicio del dólar soja. “Esto agudiza el problema, porque los tambos tienen el alquiler en valor soja, se agudizan los problemas en estos sectores y terminamos peleándonos entre los argentinos. Necesitamos medidas de fondo y no estas parciales”, resumió. El cooperativista recordó que hace unos días fue el Congreso Internacional de Coninagro, donde fueron invitados todos los candidatos a presidente, por lo que a quienes asistieron [Patricia Bullrich y Juan Schiaretti] les plantearon que están interesados en conocer las medidas por cómo se van a aplicar y la necesidad de mejorar la infraestructura.

Pino sostuvo que, después de las PASO, no ha tenido ningún contacto con los candidatos. “No es menor que hoy se esté hablando de retenciones como se está hablando y que le hayan sacado las retenciones a ciertos productos. No es menor esto y hay que pedirle a los candidatos respuestas concretas, no discurso político”, resumió.

Achetoni contó que ha tenido algunas conversaciones informales con algunos candidatos. “Estamos viendo de generar un encuentro, en donde más allá de su performance, para nosotros es importante que sean claros en qué piensan para el sector. No queremos que nos sobreprecien, pero que no nos menosprecien a un sector que es clave. Gracias al clima hemos sido instalados con un rol protagónico, porque cuando falta producción y el ingreso de divisas se pone en relieve la gran importancia que tenemos. No queremos ser más importante que ningún otro sector, sino tener la empatía para tener la sinergia con la sociedad en su conjunto y que cada uno esté en sus roles”, advirtió.