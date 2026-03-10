“La Argentina necesita actividad”: en la tradicional cena de Expoagro los empresarios pidieron mejorar la competitividad

SAN NICOLÁS.- A horas de la apertura de Expoagro edición YPF Agro, el empresariado agroindustrial dejó un mensaje claro sobre el momento que atraviesa la economía argentina: el país necesita más actividad para recuperar competitividad. El planteo surgió durante la tradicional comida de expositores, el encuentro que cada año funciona como antesala de la mayor muestra agroindustrial del país, que se desarrollará desde este martes y hasta el viernes en el predio ferial y autódromo de esta ciudad bonaerense. La muestra cumple 20 años y lo celebra a pleno. A la comida llegaron, entre otras personalidades, el expresidente Mauricio Macri, y el gobernador Axel Kicillof, que compartieron mesa y se saludaron. También el secretario de Agricultura del gobierno nacional, Sergio Iraeta.

Con el Hotel Colonial como escenario, empresarios y referentes del sector participaron de un encuentro que combinó clima de celebración con expectativa frente a un contexto global y local complejo. En ese escenario, coincidieron en que el desafío para la Argentina pasa por mejorar las condiciones para producir y competir.

Entre quienes se expresaron en la previa de la comida estuvo el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), David Uriburu, quien puso el foco en la necesidad de dinamizar la economía para recuperar competitividad.

David Uriburu, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Marcelo Manera

“Mientras la geopolítica está en crisis, con Trump y el tema de aranceles y la guerra en Medio Oriente con el aumento del petróleo y de las commodities, en la Argentina estamos con un problema de actividad”, advirtió a LA NACION.

Según explicó, la industria tiene capacidad para competir, pero enfrenta limitaciones estructurales fuera de las plantas productivas.

“La industria argentina con actividad va a poder ser competitiva, va a poder entregar productos de calidad, va a poder mantener el empleo, va a poder formar gente. La industria paga impuestos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el problema central pasa por las condiciones macroeconómicas y regulatorias. “Lo que la Argentina está necesitando es actividad, no solo por el tema de la importación en particular sino que hablo de competitividad argentina”, afirmó.

Luego profundizó en los factores que, según el sector empresario, afectan la competitividad. “Puertas adentro de las fábricas somos competitivos y eficientes, pero puertas afuera tenemos un país con carga impositiva, mala infraestructura, costos laborales excesivos; entonces tenemos que equilibrar, como siempre decimos, la cancha”, sostuvo.

Para el dirigente industrial, una vez corregidos esos desequilibrios, la industria podrá competir en mejores condiciones. “Y una vez que esté la cancha equilibrada, salir a jugar, pero no jugar con una cancha ya desbalanceada”, agregó.

Uriburu también señaló que desde el sector mantienen diálogo con el Gobierno para avanzar en ese sentido. “Esto le pedimos al Gobierno hace bastante tiempo; esto es lo que estamos como dirigentes tratando de convencer, de ayudar. Nos escuchan, tenemos buen recibimiento en las autoridades”, indicó.

En paralelo, planteó que otro de los factores clave para reactivar la actividad es el acceso al financiamiento. “También necesitamos más crédito y financiamiento, que le daría también más actividad al sector”, explicó.

Según señaló, luego de la corrección macroeconómica, ahora el desafío pasa por avanzar sobre aspectos más microeconómicos. “Ya un primer ajuste, un primer ordenamiento de la macro tenemos; empecemos ahora en mover la micro tratando de sumar cosas que permitan a la industria reactivarse”, expresó.

Desde el sector de la maquinaria agrícola, Sergio Fernández, presidente de John Deere, también describió un escenario de cautela en la actividad.

“En una coyuntura global con una guerra que no se sabe cuándo va a terminar, en un año desafiante en cierta manera, la situación de la industria de la maquinaria agrícola en particular es de expectativa y poca ejecución”, afirmó.

Sergio Fernández, presidente de John Deere Marcelo Manera

Según detalló, el país atraviesa una etapa de decisiones postergadas. “Uno ve lento todo, el retail está lento, la ejecución de créditos está lenta, está todo muy lento y a la espera de ver qué pasa, fundamentalmente de la financiación”, explicó.

En ese contexto, Expoagro aparece como una instancia clave para reactivar operaciones. “Se está esperando con mucha expectativa la Expoagro, herramientas financieras como para ver después cómo sigue la cosa”, sostuvo.

Más allá de ese escenario, Fernández destacó la trayectoria industrial de la compañía en el país. “John Deere ha pasado 67 años fabricando en la Argentina, ha pasado por distintos escenarios económicos y políticos de todo tipo y ha seguido fabricando ininterrumpidamente en el país”, señaló.

A su juicio, la apertura a mayores importaciones implicará un desafío adicional para las empresas locales. “Siempre que tenés más competencia tenés más desafíos, pero tenemos espalda como para poder fijar estrategias y enfrentarlo, bienvenido sea”, afirmó.

No obstante, subrayó que uno de los principales problemas para el sector sigue siendo la falta de previsibilidad. “El principal problema es la previsibilidad; todo se transforma en mucha mayor volatilidad y la volatilidad no es amiga de las seguridades a futuro”, indicó.

Desde la agroindustria exportadora, Luis Zubizarreta, titular de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), también planteó un escenario de expectativas moderadas frente a un contexto internacional incierto.

“Con coyuntura internacional complicada por la guerra, aranceles y por una situación que no se sabe bien hacia dónde va, en el plano nacional hay un escenario también bastante difícil”, señaló.

Luis Zubizarreta, titular de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) Marcelo Manera

Sin embargo, destacó que el sector agroindustrial tiene algunos factores a favor. “Por suerte llovió y vamos a tener una cosecha posiblemente récord”, dijo.

Señaló que el sector tomó nota de las señales de política económica vinculadas a los derechos de exportación. “El sector entendió que la baja de las retenciones será gradual pero que marca un rumbo”, sostuvo.

De cara al futuro, Zubizarreta advirtió que el sector enfrenta también desafíos regulatorios y comerciales. “Hoy, tenemos una noticia que es la posible inclusión del aceite de soja, el biodiésel de soja en una lista negra en Europa, que es una medida que consideramos complicada y objetable”, afirmó.

En ese contexto, consideró clave revisar el marco regulatorio interno. “El desafío este año es cambiar la ley actual de biocombustibles, darle a los biocombustibles un lugar distinto y cambiar el esquema hacia un esquema de mercado”, concluyó.