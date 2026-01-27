Mercado enorme: la carne argentina participa de una feria que tiene impacto sobre millones de consumidores

Frigoríficos exportadores y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) participan en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, de la Gulfood, la feria de alimentación más importante de Oriente Medio. Está en el enclave de consumidores musulmanes con el rito Halal. En todo el mundo hay 1800 millones de consumidores musulmanes en 127 países.

Según informó el Ipcva, la feria también convocó a compradores de Europa, África y el sudeste asiático. En uno de los predios de la muestra está el Argentine Beef con un pabellón de 200 metros cuadrados desarrollado por el Ipcva. “Allí los exportadores pueden invitar a sus clientes a degustar bife ancho a la parrilla, obviamente con certificación Halal”, dijo.

Halal, recordó el organismo en un informe, significa “permitido” por la religión islámica y la certificación está fundada en preceptos que contemplan aspectos religiosos, de higiene y salubridad. “El término Halal, aplicado al orden alimenticio, significa lícito o autorizado para el consumo. Un producto es Halal siempre y cuando cumpla con las prerrogativas de la doctrina islámica. En el caso de la industria frigorífica, se refiere a la carne proveniente de animales sacrificados acorde al rito Halal, en el que el sacrificio debe evitar sufrimiento animal y hacer mención al nombre de Dios”, indicó.

El restaurante del Ipcva en la feria Ipcva

Hoy los destinos Halal para la carne vacuna argentina son la Federación de Malasia, Reino de Marruecos, República Árabe de Egipto, República Tunecina (Túnez), República Argelina Democrática y Popular, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Qatar, Estado de Kuwait, Reino de Bahréin, Reino de Arabia Saudita, República de Singapur, República Libanesa, Estado de Palestina, República de Irak y República Islámica de Pakistán. Además, se encuentra en negociación la apertura del mercado a Indonesia.

De acuerdo con el reporte del organismo, el Ipcva recibió la visita del Dr. Mohammed Salman Alhammadi, subsecretario Adjunto del Sector de Diversidad Alimentaria de Emiratos Árabes Unidos, quien fue recibido por el presidente del Ipcva, Georges Breitschmitt; el vicepresidente, Mario Ravettino, y Martín Fernández, jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación. También participó en el encuentro el embajador argentino ante EAU, Jorge Agustín Molina Arambarri y el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, que acompaña a la delegación argentina.

Autoridades en el marco de la feria Ipcva

“Es fundamental desarrollar mercados, generar presencia y tener imagen con la carne como insignia productiva del país”, dijo Magnano. “Quiero felicitar a todos los industriales que acompañan al Ipcva, aparte del gobierno que también nos está acompañando”, dijo.

Este año la Gulfood se lleva a cabo en dos enormes predios de la ciudad: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre. Las empresas que acompañan al Ipcva son Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natural Beef, Bustos Beltrán y Argall.