Padre e hija encontraron con la biotecnología una solución a un problema que aqueja a un cultivo que le deja millones de dólares al país

En el centro del complejo manisero argentino, la investigación biotecnológica local presenta avances que modifican las condiciones de producción para la exportación. El empresario e ingeniero agrónomo Juan Soave, responsable del criadero “El Carmen”, ha desarrollado distintas variedades de maní resistentes al carbón (Thecaphora frezii) y a la esclerotinia (Sclerotinia minor).

“Estas enfermedades fúngicas han registrado pérdidas de hasta US$50 millones en campañas previas, afectando la posición de Argentina como exportador global de maní”, explica Soave, quien añade que el “hallazgo” de estas variedades “representa un gran logro para la ciencia y el agro nacional”. En esa tarea no está solo: su hija Sara Soave, ingeniera agrónoma, integra el equipo de investigación del criadero que aplica técnicas de genómica y bioinformática para resolver problemas sanitarios del cultivo. “Trabajar con mi padre es todo un desafío. Son pocas las personas que he conocido con una pasión tan profunda como la suya por el maní: para él no es solo un trabajo, es su vida y una manera de contribuir, desde el mejoramiento genético, a que el mundo cuente con variedades cada vez mejores. La vara está muy alta… y eso inspira tanto como exige”, cuenta Sara.

¿Cómo se desarrollan distintas variedades?

El proceso se basa en la selección asistida por marcadores moleculares y la incorporación de genes provenientes de maníes silvestres originarios de Bolivia y el norte argentino.

En el campo experimental de General Cabrera, el equipo técnico utiliza un “infectario”, un sector de suelo con una carga patógena superior a la media, generada artificialmente para evaluar la respuesta de los genotipos.

Las plantas que demuestran alta resistencia al carbón y a la esclerotinia son las que luego se multiplican para su distribución comercial.

Juan Soave, recibe el premio “Cotagrito de Oro” del año 2024 por su trabajo y trayectoria durante 5 décadas GENTILEZA AGROVERDAD

La transición tecnológica

La actividad en el mejoramiento vegetal de Juan Soave, de 74 años, comenzó a mediados de la década del 70. Tras una etapa de formación en Estados Unidos recibiendo enseñanzas y consejos de famosos mejoradores del cultivo como los doctores de la talla de Alan Norden, Charles Simson, y Dany Gorbet.

Soave co-introdujo en el país el maní tipo Runner en 1977. Esta innovación tecnológica motivó en pocos años el reemplazo del maní colorado que se sembraba hasta entonces y la nueva variedad provocó un aumentó que triplicó los rendimientos promedio por hectárea.

Desde la fundación de criadero “El Carmen” en 1995, el establecimiento se especializó en la creación y fiscalización de semillas. En los años 90, Soave obtuvo una variante de maní con una composición de ácidos grasos diferenciada. Luego de un proceso de cruzamientos artificiales, selección y análisis químicos especiales —semilla por semilla—, en 2003 obtuvo e inscribió la primera variedad “alto oleica”. Esta característica que extiende la vida útil del grano sin que se produzca rancidez, constituyó un factor fundamental que permitió el acceso de la producción local a los mercados más exigentes de Europa.

Mejoramiento genético

El criadero El Carmen opera como un centro de abastecimiento de germoplasma para las empresas del clúster manisero.

Sara y Juan Soave, con Melina Rosso, en el criadero “El Carmen” ARCHIVO

En los últimos años, el criadero comenzó a utilizar una nueva fuente de variabilidad genética compuesta por una población única en el mundo y conformada por la combinación de tres maníes de origen silvestres, que se han perpetuado por miles de años en la naturaleza, lo cual generó diferentes características muy apreciadas, que permitieron la creación de variedades con resistencia a diferentes enfermedades que sufre el cultivo, como por ejemplo el carbón y la esclerotinia.

Debido a que el maní cultivado es tetraploide, el equipo científico-técnico de “El Carmen”, debió realizar procesos de mucha complejidad para duplicar el número de los cromosomas que poseen los maníes silvestres en laboratorios de biotecnología para permitir la compatibilidad en los cruzamientos y así recuperar las defensas naturales que el maní comercial perdió durante su evolución.

En la actualidad, las líneas de investigación se centran en la búsqueda de materiales con mayor tolerancia a enfermedades que afecten tanto la parte aérea como la subterránea de las plantas, donde se encuentran los frutos y las semillas del maní.

A futuro, el criadero “El Carmen” anunció que su programa de mejoramiento “está muy avanzado” en la selección de genotipos —futuras variedades— que tendrán “mayor tolerancia” a la sequía y a otras enfermedades como aquellas que afectan a las hojas de plantas, o las diversas manchas foliares y también la fusarium, una enfermedad que afecta a las raíces y provoca la muerte prematura de las plantas.