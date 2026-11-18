A poco más de un mes de que la Unión Europea comience a aplicar su reglamento antideforestación a los operadores medianos y grandes, legisladores nacionales, funcionarios y representantes del agro discutieron en el Congreso cómo afectarán las nuevas exigencias a los productores argentinos de soja y carne vacuna. En la reunión organizada por la Fundación Barbechando, uno de los planteos fue qué ocurre con el precio que recibe un productor cuando su mercadería queda fuera del circuito europeo, ya sea porque su comprador no cuenta con los datos de trazabilidad a tiempo o porque la producción no reúne las condiciones que exige el bloque.

En la reunión, los integrantes del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro trasladaron inquietudes de productores de sus provincias. Según la gacetilla del encuentro, advirtieron que los menores precios operan como un “sistema de castigos” y pueden impulsar un “mercado paralelo”. Los legisladores también pidieron que la Argentina consiga una revisión de la categoría de riesgo estándar que le asignó la Comisión Europea.

Participaron como expositores Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; Gustavo Idígoras, por Ciara-CEC; George Breitschmitt, por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), y Adrián Luna Vázquez, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Según la gacetilla, durante el encuentro se calificó al reglamento como una “medida unilateral paraarancelaria” y se señaló que siguen las gestiones para que el país pase a la categoría de riesgo bajo. También se planteó la necesidad de revisar y coordinar la aplicación de la Ley de Bosques.

La reunión se realizó este miércoles

“Se mencionaron las plataformas vigentes como herramientas para gestionar las salvaguardas ambientales y se las planteó como una oportunidad comercial, pero a la vez, se expusieron los inconvenientes que hoy condicionan al productor agropecuario no inscripto o rechazado, con una baja en el valor de su producto”, dijeron en el comunicado de Barbechando.

“Los integrantes del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro trasladaron al encuentro las inquietudes de los productores de sus respectivas provincias, advirtiendo que la baja de precios funciona como un sistema de castigos que perjudica al sector y termina impulsando un mercado paralelo. Asimismo, coincidieron en señalar la urgente necesidad de modificar el status asignado al país”, agregaron.

Como se sabe, Visec es una de las plataformas para cumplir con el reglamento europeo. Es optativo. Acreditar el origen y las condiciones de producción de los embarques alcanzados por el reglamento sí es un requisito para ingresar al mercado europeo. Visec es una plataforma privada que reúne información de trazabilidad para las cadenas de soja y carne. El reglamento europeo permite que el importador reúna la documentación por otras vías, siempre que esa información le permita cumplir con la debida diligencia.

En el caso de la soja se han presentado premios por la mercadería apta para el reglamento de la UE. Pero en el último tiempo la discusión apareció cuando un frigorífico utiliza Visec para validar la hacienda que destina a Europa. Si la información del lote no está disponible al momento de la compra, el frigorífico puede cotizarlo para el consumo interno u otro destino.

En octubre, un frigorífico consultado por LA NACION informó una diferencia de $600 por kilo entre las categorías comerciales que tomaba como referencia y otro estimó una brecha inicial de alrededor de $300. Fueron referencias de esas empresas, vinculadas al destino de la carne.

La semana pasada, consignatarios advirtieron a este medio que, en los remates feria, los animales suelen llegar poco antes de la subasta. Y si la validación no está lista cuando empieza la venta, el comprador puede ofertar un precio menor porque todavía no sabe si podrá destinar esa hacienda a Europa.

Visec Carne, es una plataforma de trazabilidad socioambiental

En la cadena de la soja, el debate también pasó por el costo de incorporar a los acopios al sistema. Tras un reclamo del sector, las empresas registradas en Incagro quedaron habilitadas para incorporar sus plantas sin cargo. Los acopiadores que operen con ese circuito deben identificar y mantener separada la mercadería que reúne las condiciones para el mercado europeo.

El Reglamento (UE) 2023/1115 busca reducir la contribución del consumo europeo a la deforestación. Para la soja, la carne vacuna y los derivados incluidos en la norma, los operadores que introducen esos productos en el mercado europeo deben acreditar que se produjeron conforme a la legislación del país de origen y que no proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Entre los datos exigidos figuran las coordenadas de los lotes donde se cultivó la soja o la ubicación de los establecimientos por los que pasó la hacienda. Las obligaciones empezarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores medianos y grandes y el 30 de junio de 2027 para la mayoría de las micro y pequeñas empresas.

La Argentina quedó en la categoría de riesgo estándar, mientras que Uruguay, Estados Unidos y Canadá fueron clasificados como de riesgo bajo. Esa diferencia tiene un efecto comercial concreto. Cuando un importador se abastece exclusivamente de orígenes de riesgo bajo y reúne las condiciones previstas en la norma, puede aplicar un procedimiento simplificado. Un cambio de categoría reduciría los pasos de verificación para los compradores de productos argentinos, que seguirían necesitando los datos de origen de la mercadería.