La comparación entre las posiciones ambientales de ProYungas y los mensajes del Papa León XIV durante su visita a la Argentina permite identificar una importante coincidencia conceptual: la necesidad de superar las visiones fragmentadas del desarrollo y avanzar hacia una concepción integral del territorio, donde la actividad económica, el bienestar de las personas y la conservación de la naturaleza sean dimensiones complementarias.

Desde nuestra perspectiva ambiental y territorial, venimos sosteniendo que producir y conservar la naturaleza no son objetivos incompatibles. Nuestra propuesta consiste en encontrar un equilibrio razonable entre la ocupación productiva del territorio y la preservación de espacios donde la naturaleza pueda expresarse plenamente. Esta mirada constituye uno de los fundamentos conceptuales del Programa Paisajes Productivos Protegidos de Fundación ProYungas.

En su encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires, León XIV expresó una idea particularmente cercana a esta visión: “El desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas”. El planteo del Papa reconoce que el desarrollo económico y tecnológico necesita incorporar criterios ambientales y comprender que los ecosistemas tienen límites que deben ser respetados.

Otra coincidencia central se encuentra en la concepción del desarrollo. ProYungas reivindica la producción como motor de oportunidades, bienestar y desarrollo territorial. León XIV, por su parte, sostiene que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Ambos mensajes permiten recuperar una idea fundamental: la producción y el crecimiento económico tienen sentido cuando contribuyen al bienestar humano y social.

También existe una convergencia significativa en torno a la responsabilidad intergeneracional. ProYungas propone preservar el patrimonio natural y construir formas de convivencia entre las actividades humanas y la naturaleza. El Papa lleva esta reflexión al plano de la responsabilidad colectiva al señalar que “cada generación recibe una Patria que otros han puesto en sus manos y que tiene la obligación de hacerla crecer y transmitirla”.

León XIV, por su parte, sostiene que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” Shutterstock - Shutterstock

Los dos discursos coinciden además en la necesidad de superar las posiciones extremas y construir soluciones a través del diálogo. ProYungas cuestiona las miradas que enfrentan sistemáticamente producción y conservación de la naturaleza, mientras que León XIV invita a “aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”. Esta coincidencia resulta especialmente relevante para pensar políticas públicas, estrategias empresariales y acuerdos territoriales.

Finalmente, ambos reconocen que los desafíos ambientales y sociales requieren compromisos colectivos. La conservación no puede quedar exclusivamente en manos de las organizaciones ambientales, así como el desarrollo no puede depender únicamente de los actores económicos.

Se necesita cooperación entre empresas, gobiernos, comunidades, instituciones científicas y organizaciones sociales. La principal conclusión de esta comparación es que la visión territorial de ProYungas encuentra importantes puntos de contacto con los principios de la ecología integral, bien común, responsabilidad intergeneracional y dignidad del trabajo expresados por León XIV.

Aunque partimos de perspectivas y fundamentos diferentes, ambos coincidimos en una idea de gran valor para el debate público y empresarial: el futuro no se construye eligiendo entre producción o conservación de la naturaleza, sino encontrando las formas de integrarlas para generar bienestar social y preservar el patrimonio natural. Esta convergencia ofrece, además, una oportunidad para posicionar a los Paisajes Productivos Protegidos como una experiencia concreta de aplicación de principios que hoy forman parte de discusiones globales sobre el desarrollo sostenible. En ese sentido y atendiendo la raíz institucional de ProYungas, mantendremos nuestra mirada en el cielo, en el futuro, mientras nos ocupamos de las urgencias y desafíos terrenales.

El autor es presidente de Fundación ProYungas