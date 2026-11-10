Muerte misteriosa: sospechan que un carnero mató a un productor agropecuario de 81 años

MAR DEL PLATA.- La investigación de la muerte de un productor rural en su campo de Coronel Dorrego, en principio por causas desconocidas y con sospechas iniciales de algún ataque que podría estar enmarcado en un intento de robo o derivación de una pelea, avanzó hacia el esclarecimiento apenas llegaron al lugar policías y personal de la Justicia: todo indica que el mismo carnero que recibió a los uniformados con reiterados intentos de topetazos fue también el que embistió y provocó lesiones mortales a la víctima, de 81 años.

El animal, de color blanco y negro, habita ese establecimiento y tras la situación vivida por los investigadores quedó encerrado en un corral, según confirmaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa que lleva adelante el ayudante fiscal Leopoldo Vega, bajo la órbita de la Unidad de Investigación Fiscal N°9 de Bahía Blanca.

Una hija del productor, identificado como Carlos Narciso Castiñeira, fue quien lo encontró sin vida, sin mayores evidencias de lesiones. Fue ella quien dio aviso a la dependencia policial de jurisdicción.

Si bien en principio se consideró que pudo haber participado algún otro animal de mayor porte que habita en ese mismo campo, las reacciones agresivas y la presencia en las inmediaciones llevaron a señalar como el posible responsable de esta muerte al carnero, que es un macho de raza ovina de porte mediano pero con mucha capacidad de fuerza a la hora de atacar.

El establecimiento rural está en Coronel Dorrego Gentileza La Brújula 24

Castiñeira estaba al frente de su establecimiento con acceso por ruta 3, a la altura del kilómetro 620. La última vez que se comunicó con su familia fue el domingo último. Cuando lo encontraron estaba tendido en el piso, junto a su camioneta.

Lesiones

Desde la justicia se ordenó una autopsia para buscar esclarecer las causas de muerte. Los forenses detectaron que tenía lesiones externas a la altura del tórax, producto de fuertes traumatismos. Y también consecuencias en órganos internos, con hemorragias y neumotórax. También se le advirtió una contusión importante en el cráneo.

Si bien en un primero momento se especuló con la posibilidad que haya sido víctima de robo o algún ataque de otra persona, pronto se concluyó que la hipótesis más fuerte era el ataque del carnero que también intentó embestir en varias oportunidades a efectivos policiales y funcionarios de la justicia, apenas los tuvo en cercanía, como se mencionó. Castiñeira era bien conocido no solo por su actividad como productor rural, sino que era un destacado artesano que había desarrollado en gran medida la habilidad de orfebrería.