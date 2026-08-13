Molinos Agro mejoró un 20% su ganancia y cerró el trimestre con un resultado de $45.961 millones

Molinos Agro informó una mejora del 20% en su ganancia neta durante el primer trimestre de su ejercicio económico. La compañía agroindustrial obtuvo $45.961 millones entre abril y junio de 2026, frente a los $38.306 millones alcanzados en el mismo período del año anterior. Según explicó, el crecimiento estuvo relacionado con los márgenes de la molienda de soja y girasol, que se ubicaron por encima del promedio histórico, y con una actividad industrial que funcionó a plena capacidad.

Los datos surgen del balance presentado por la empresa ante la Bolsa de Comercio. Medida en dólares, la moneda funcional que utiliza la compañía, la ganancia neta pasó de US$25 millones a US$33 millones entre un año y otro.

El resultado operativo tuvo una mejora todavía mayor: alcanzó los $65.838 millones y creció un 25% frente al mismo trimestre del ejercicio anterior. Según explicó Molinos Agro, esto fue posible por los márgenes de molienda “superiores al promedio histórico” y por una actividad industrial que funcionó a “plena capacidad”, durante un trimestre atravesado por una producción récord y el comienzo de la cosecha.

Los ingresos por ventas alcanzaron los $1.078.350 millones, un 6,7% más que los $1.010.855 millones registrados en el mismo trimestre de 2025. Del total, el 88% correspondió a exportaciones y el resto a operaciones realizadas en el mercado local. La ganancia neta representó el 4,3% de las ventas del período, un dato que la propia empresa destacó al presentar sus resultados.

La planta San Lorenzo de Molinos Agro es la segunda con mayor procesamiento del mundo Molinos Agro

Según señaló la compañía, la mejora en la contribución neta —la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos directamente relacionados con la producción— fue uno de los principales factores que explicaron el crecimiento de las ganancias. La ganancia bruta pasó de $74.683 millones a $86.381 millones, lo que significó un aumento del 15,7%.

Una parte de esa mejora, sin embargo, fue compensada por el aumento de los costos, especialmente de los gastos variables relacionados con la energía. Ese rubro pasó de $16.626 millones a $22.114 millones, con un crecimiento del 33%.

Los mejores resultados se alcanzaron a pesar de que el movimiento físico fue levemente inferior al del año pasado. Durante el trimestre, la molienda de oleaginosas y la recepción de cereales totalizaron 1.770.065 toneladas, frente a las 1.804.374 toneladas registradas un año antes. Es decir, la compañía mejoró su resultado con un volumen similar, aunque algo más bajo.

Los ingresos financieros bajaron de $42.122 millones a $31.367 millones, pero también se redujeron con fuerza los costos financieros, que pasaron de $40.800 millones a $21.508 millones. El impuesto a las ganancias, en tanto, tuvo una incidencia mayor: la empresa contabilizó $29.736 millones, casi el doble de los $15.573 millones del mismo período de 2025.

El balance también mostró una mejora en la situación patrimonial de la compañía. El patrimonio neto creció de $150.936 millones a $201.130 millones entre marzo y junio de 2026, impulsado principalmente por la ganancia obtenida durante el trimestre.

Los activos totales alcanzaron los $1.160.594 millones, frente a los $1.025.333 millones registrados al cierre de marzo. El aumento se explicó en buena medida por los inventarios, que pasaron de $299.180 millones a $470.814 millones durante el comienzo de la cosecha, cuando la empresa recibe y almacena los granos que luego utiliza en su actividad industrial y comercial.

Por el lado de las deudas, el endeudamiento financiero total bajó levemente, de $537.696 millones a $522.851 millones. También cambió su composición: disminuyeron los préstamos en pesos, con tasas de hasta el 22% anual, y aumentaron las prefinanciaciones de exportaciones en dólares, con tasas de entre el 2,18% y el 7% anual.

Más allá de los números del trimestre, el balance dio cuenta de una novedad ocurrida después del cierre. El 8 de julio, Molinos Agro acordó con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) avanzar juntas en el desarrollo de una nueva planta de procesamiento industrial de soja en Timbúes, Santa Fe.

El complejo se construirá sobre un terreno que pertenece a ACA y utilizará la infraestructura de recepción y el puerto que ya existen en el predio. El proyecto contempla una inversión superior a los US$500 millones y tendrá capacidad para moler 15.000 toneladas de soja por día. Molinos Agro contará con el 65% del capital de la nueva sociedad, mientras que ACA tendrá el 35% restante.

Los activos totales alcanzaron los $1.160.594 millones, frente a los $1.025.333 millones registrados al cierre de marzo Captura

Además, el 29 de julio, la Asamblea de Accionistas resolvió destinar la mayor parte de la ganancia del ejercicio cerrado el 31 de marzo a una reserva para una futura distribución de utilidades. El directorio podrá utilizar esos fondos para el pago de dividendos durante el ejercicio que finalizará en marzo de 2027.

Molinos Agro industrializa soja y girasol y comercializa cereales, con una fuerte orientación exportadora. Según informó la compañía, a través del puerto de San Benito se embarca cerca del 5% del comercio mundial de harina de soja y el 4% del comercio mundial de aceite de soja.