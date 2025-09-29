Momento cumbre: estos fueron los grandes campeones de Angus de Primavera

El jueves y el viernes pasados el Centro de Remates y Exposiciones de la Asociación Argentina de Angus vivió un momento intenso con la consagración de los grandes campeones. Primero fue el turno de las hembras, el jueves con la coronación de Arandú, y al día siguiente ganó Don José entre los machos.

La jornada del jueves tuvo como protagonista a Arandú SA, de Tres Arroyos, que se quedó con el título de Gran Campeón Hembra con su vaquillona Box 237 RP 1370. El jurado Mariano Zanguitu destacó su equilibrio y potencia carnicera: “La vaquillona que elegí como Gran Campeona reunió las condiciones que vine a buscar en este día: una aptitud 100% carnicera de la raza Angus”.

El Reservado Gran Campeón Hembra fue para “Los Murmullos” (Box 268), mientras que el tercer lugar quedó en manos de “La Angelita” (Box 273).

“Está dando fruto el trabajo que venimos haciendo y estamos muy contentos; los logros que hemos tenido en la pista son muy importantes”, expresó Federico Vizzolini, titular de Arandú.

El título de Gran Campeón Hembra fue para la cabaña Arandú Expoagro

Y agregó sobre la línea de selección: “Nos gusta mucho la cabeza, mucha carne, hueso. Hace años que trabajamos en esas características y la verdad es que estamos muy contentos, porque esto es muy difícil, todos los colegas trabajan muy pero muy bien”.

El viernes, el suspenso se concentró en la definición de los machos, donde Don José, Box 295, RP 3803, de José C.V. Mammoliti, fue consagrado Gran Campeón Macho de la edición 2025. La cabaña, ubicada en La Dulce (Necochea), celebró un logro que llegó tras años de trabajo sostenido.

Reservado Gran Campeón Macho Expoagro

Maxi Mammoliti lo resumió: “Son más las veces que perdés que las que ganás, por eso se disfrutan tanto cuando ganás”. Y agregó: “Si bien soy la cara visible del establecimiento, sin el apoyo de la familia y sus colaboradores, sería imposible”.

El Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 302, RP 724, de la cabaña La Reserva, mientras que el Tercer Mejor Macho recayó en el Box 290, RP 5055, de Las Blancas (Delfinagro SA).

El premio de Reservado Gran Campeón Hembra fue otorgado al establecimiento “Los Murmullos” Expoagro

El encargado de la jura subrayó: “Encontré los toros que vine a buscar: buenos arcos costales, muy carniceros y con buenos movimientos”.

La 25ª Exposición del Ternero Angus también dejó ganadores destacados. El Gran Campeón Ternero fue para la cabaña Las Tranqueras, de Horacio Luis y Marta Vila Moret (General Belgrano). Javier Ezcurra, jurado, elogió al ejemplar: “Es un ternero con buena estructura, buenas patas y que va a seguir bien”.

Marta Vila Moret celebró: “Producimos Angus desde hace muchísimos años, nos dedicamos a esto, vivimos en el campo y somos apasionados de lo que hacemos. Siempre es lindo ir adelante. Da gusto ganar en una pista como esta porque los ejemplares que vimos son sensacionales, muy buenos, y salir premiados es muy difícil”.

El Reservado Gran Campeón Ternero fue para “Neymar” (Lote 93 RP 206), de la cabaña El Rincón (Napaleofú), mientras que el tercer lugar quedó para “Don Romeo” (Box 88), de Alejandro Spinella.

Entre las hembras jóvenes, la Gran Campeón Ternera fue para una ejemplar compartida por Arandú, Tres Marías y La Angelita, hija de “Batacazo”, Gran Campeón de Palermo 2023.

Juan García, asesor genético, recordó el largo trabajo detrás de este logro: “Hará diez, doce años compramos la abuela, después se la trabajó. La idea es que, si uno le mete e insistís, se logra esto. Por ahí, a alguno no se le da, pero todo en la vida llega”.