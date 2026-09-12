Momento de acción frente a las cotizaciones en alza

Ante el tono alcista generalizado que se ha verificado en Chicago durante el mes de agosto (y su correlato local) ha llegado el momento de pasar de la especulación (en el buen sentido de la palabra) a la acción. En efecto, el productor argentino ahora se encuentra frente a un planteo que -en nuestra opinión- no admite excusas. Luego de muchos años sin la probabilidad de hacerlo, hoy es factible asegurar precios mínimos para la nueva cosecha, sin perder la posibilidad de beneficiarse si el rally alcista vuelve a manifestarse, lo cual también es aplicable a mercadería aún sin vender.

Las alzas en la plaza internacional son la consecuencia de tres factores excluyentes: 1) recortes productivos en maíz y soja en EE. UU. y en trigo y maíz en la UE por razones climáticas, 2) un “premio bélico” generado por la guerra en Medio Oriente y el agudizado conflicto en el Mar Negro, y 3) las compras especulativas de los fondos de inversión en Chicago en respuesta a ambas cuestiones.

Por su parte, la “pesadilla” de Brasil pareciera aplacarse para el ciclo 2026/27. El crecimiento productivo de varios años consecutivos en soja y maíz en dicha nación ha venido condicionando fuertemente la evolución de las cotizaciones. Ahora, el “super Niño” en la región del Mato Grosso les juega en contra y ello también colabora al momento de imaginar escenarios de precios para la nueva temporada. Ahora bien, ¿existen riesgos de que sobrevengan ajustes negativos en los valores actuales? La respuesta es un sí parcial. Si el conflicto entre Rusia y Ucrania se terminara rápidamente y, teniendo en cuenta que Rusia es el principal exportador mundial de trigo y que entre ambos representan más del 50% de la oferta mundial de aceite de girasol, la plaza triguera caería en forma sustantiva y la girasolera también. Aun así y si bien los precios en los mercados granarios actúan como vasos comunicantes, es muy cierto que en maíz y soja el planteo no cambiaría.

La volatilidad marca el ritmo en el mercado de granos Archivo

En conclusión, podría decirse que están sonando las alarmas para el productor argentino y resulta casi imperioso tomar decisiones de cobertura. Hace muchos años que no se presentaba una oportunidad semejante. Podría decirse que no se trata de una sugerencia. Es un ruego. Y expresado por alguien que fuera tildado de optimista exagerado durante todo el año. Es hora de bajarse de la “chata” y sentarse en el escritorio para configurar Puts o Puts Sintéticos para el trigo, el maíz y la soja de la campaña que se viene. Asegurarse precios mínimos sin perder la posibilidad de beneficiarse si sobreviene un nuevo rally de precios. Esa es la consigna. Los que no saben lo que es un Put o un Put Sintético están administrando mal su patrimonio. Y si alguno se pregunta a sí mismo qué porcentaje de su producción debiera cubrir en esta oportunidad, la respuesta es sencilla: el 100%. Es el momento de consultar el manual de Futuros y Opciones y evaluar combinaciones posibles. Quienes dominan la técnica rápidamente observarán que no hay una sola receta. Hay muchas variantes para explorar.

No tengo una visión pesimista para el 2027. Todavía hay argumentos que podrían generar subas adicionales. Pero asegurar precios mínimos con un seguro muy económico como puede efectivizarse hoy es casi “mandatorio”. Ello, pues respetar los mercados es el primer mandamiento.

El autor es presidente de Nóvitas SA