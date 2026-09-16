Motosierra en el INTA: el Gobierno proyecta un recorte millonario en el presupuesto para 2027 y retira una fuente de financiamiento

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendrá menos presupuesto, cargos y actividades en 2027. Según el proyecto de presupuesto que el Gobierno envió al Congreso, los gastos del organismo caerían un 12,4% y tendría 837 cargos menos, con los distintos retiros voluntarios ya realizados. En tanto, en el proyecto para 2027, los derechos de importación desaparecen de los ingresos del instituto y solo queda la Tasa de Estadística, al margen de los aportes generales.

De acuerdo con las planillas oficiales, los gastos del INTA pasarían de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027. Son $44.586 millones menos en términos nominales, sin descontar la inflación prevista para el próximo año. En cuanto al personal, el organismo contaría con 6308 cargos, frente a los 7145 que figuran para 2026, una baja del 11,7%.

El dato se conoce en medio de la reestructuración que el Gobierno lleva adelante en el instituto desde principios de 2025. Durante este tiempo hubo cambios en las agencias de extensión, se eliminaron cargos jerárquicos y programas, se avanzó con la venta o desafectación de bienes y se abrieron planes de retiros voluntarios.

El Gobierno también intentó quitarle al INTA su autarquía. Esa medida fue frenada en 2025 por el Congreso y la Justicia, pero los cambios internos y la reducción de su estructura continuaron. Las planillas de personal muestran ahora el alcance de ese achique. Para 2027 aparecen 6308 cargos, frente a los 7145 previstos para 2026. La diferencia es de 837 puestos, un 11,7%. El documento no aclara si todos esos cargos corresponden a nuevas bajas o si una parte refleja retiros y cambios que ya se concretaron.

El organismo tendría 6308 cargos durante el próximo año, 837 menos que los 7145 previstos para 2026

La mayor reducción se concentra en un área clave para la relación del INTA con los productores. Se trata del programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural. Allí figuran 696 cargos menos, el 83% de toda la baja. Conocida dentro del organismo como AITTE, esa área es la encargada de llevar al territorio los conocimientos y las tecnologías que genera el instituto. Sus profesionales asesoran a productores, brindan capacitaciones y trabajan en las distintas regiones productivas del país.

Los 141 cargos restantes se distribuyen entre otras dos áreas. En Actividades Centrales aparecen 71 puestos menos y en el programa de Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas, otros 70 menos.

La menor dotación coincide con una baja en las tareas previstas para el año próximo. La cantidad de actividades dentro de los proyectos nacionales y regionales pasaría de 3000 a 1500. Es decir, se reduciría a la mitad. También habría menos respuestas para quienes recurren al instituto en busca de asesoramiento. En la categoría “Atención de Consultas de Actores del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial”, que incluye a productores, técnicos y otros integrantes del sector, la meta baja de 4933 consultas en 2026 a 3074 en 2027, un 37,7% menos.

La asistencia técnica, las capacitaciones para productores y el acceso a sistemas de información también caerían, aunque en menor medida. En esos casos, las reducciones previstas van del 7% al 11%.

Cambio

Otro cambio importante está en la forma de financiar el organismo. Hasta 2026, el INTA recibía dinero de la Tasa de Estadística que se cobra sobre el comercio exterior y de una parte de los derechos de importación. Esta última fuente representaba $513.034 millones el año pasado. En el proyecto para 2027, los derechos de importación desaparecen de los ingresos del instituto y solo queda la Tasa de Estadística, al margen de los aportes generales. Por ese cambio, los recursos totales pasarían de $905.711 millones a $546.874 millones. La diferencia es de $358.837 millones, un 39,6%.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno avanza con una reorganización del INTA que incluye cambios en su estructura, sus programas y su planta de personal Nicolás Suárez - LA NACION

No todo ese dinero quedaría disponible para las actividades del INTA. De los $546.874 millones que ingresarían el año próximo, $315.538 millones se usarían para cubrir sus gastos. Los otros $231.337 millones, cerca del 42% del total, aparecen como una “aplicación financiera”. En las planillas no figuran destinados al funcionamiento ni a las tareas del organismo.

Entre los objetivos del INTA para el período 2027-2029 el Gobierno señala que buscará “optimizar funciones de la administración central” y “eficientizar gastos en todas las unidades”. También prevé inversiones en equipos e infraestructura para los campos experimentales y las incubadoras del INTA.

LA NACION consultó en el INTA sobre el presupuesto 2027, pero hasta el momento no tuvo respuestas.