Almacenaje agroindustrial: por qué se imponen las soluciones “a medida” y dónde están

Si bien la infraestructura suele ser la gran protagonista en el negocio del almacenaje para la agroindustria, una terminal de líquidos y sólidos se distingue por ser mucho más que un espacio de almacenamiento, ya que integra servicios como recepción, acondicionamiento, fraccionamiento y despacho. Es de esta manera que la eficiencia operativa, la flexibilidad, la trazabilidad, la seguridad y la capacidad de adaptación a productos muy distintos entre sí se combinan para dar verdaderas soluciones “a medida”, capaces de acompañar picos de demanda, estacionalidad y requisitos técnicos específicos.

En ese contexto, la nueva Terminal de Almacenaje y Logística de BRD TANKS, instalada en un predio industrial reconvertido en Baradero tras una inversión estimada en USD 12 millones, aparece como un ejemplo interesante de cómo debería funcionar una plataforma moderna orientada a líquidos y sólidos del sector agroindustrial, especialmente para aquellas operaciones chicas y medianas, que necesitan flexibilidad sin desarrollar infraestructura propia. Y para las grandes empresas, que ya cuentan con sus propias plantas de almacenaje, BRD Tanks funciona como un complemento, aportando flexibilidad operativa y servicios cuando la operación lo requiere.

La localización es uno de los factores más determinantes para cualquier centro logístico. Estar a mitad de camino entre Rosario y Buenos Aires coloca a la terminal en el corazón del corredor agroexportador. La cercanía con puertos y nodos industriales reduce tiempos, costos y riesgos asociados al transporte.

El predio de 40 hectáreas, además, ya cuenta con habilitación municipal para operar y prevé sumar permisos específicos según el tipo de producto. En un sector donde cada sustancia exige condiciones particulares, esta flexibilidad regulatoria es un diferencial.

Pero lo que realmente está marcando tendencia en la industria es la flexibilidad operativa, que surge de una infraestructura que permite adaptar cada operación en volumen, formato y condiciones técnicas. En ese sentido, BRD TANKS ofrece tanques desde 28 m³ hasta 2.500 m³, en acero al carbono o acero inoxidable 316, con posibilidad de calefaccionar, mezclar, fraccionar y realizar adecuaciones específicas según cada operación. A los que se suman en esta primera etapa, además, naves logísticas de hasta 3.000 m2.

“Nuestro foco es que el almacenaje se adapte a cada operación. Con capacidades de 28 m³ a 2.500 m³ ayudamos a responder mejor cuando hay picos o estacionalidad”, señala Mariana Trentin, gerente general de BRD Tanks. Además, en un mercado donde conviven ácidos grasos, oleínas, cebo, UCO y otros productos sensibles, la versatilidad técnica más que un plus es una condición de competitividad.

Un predio con historia

El sitio donde funciona la terminal tiene más de un siglo de actividad industrial. La reconversión preservó sectores productivos e infraestructura clave, incluyendo instalaciones asociadas a 14 columnas de destilación donde históricamente se fabricaron insumos como ácido acético, acetato de etilo o sorbitol.

“Lo vemos como un proyecto de largo plazo, por el potencial de lo que ofrecemos y por la ubicación. Es un punto ideal para acopio de productos líquidos y sólidos, especialmente vinculados a la agroindustria”, resume Trentin.

Más allá de los espacios de almacenamiento, una terminal eficiente necesita otros servicios que garanticen fluidez y seguridad. Y, en este caso, la planta ya opera con balanza para camiones, calles internas de hormigón, seguridad privada 24 horas, CCTV y control perimetral y servicios asociados para facilitar la operatoria diaria.

La empresa define su modelo como un enfoque de “boutique logística”: soluciones a medida, eficiencia, seguridad y operación responsable. En la práctica, esto implica adaptar cada servicio al producto y al cliente, en lugar de ofrecer un esquema rígido. En un sector donde la estacionalidad manda y los márgenes dependen de la precisión operativa, esa personalización es, sin duda, una gran ventaja competitiva.

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