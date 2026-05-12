“No debe detenerse”: una entidad del campo pidió sostener el rumbo del cambio y reclamó para el sector el fin de las retenciones

Con un discurso atravesado por reclamos económicos, advertencias institucionales y una fuerte defensa del interior productivo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pidió a la dirigencia política sostener el proceso de transformación que atraviesa el país y reclamó continuidad en las medidas orientadas al ordenamiento del Estado.

Lo hizo durante la apertura de Jonagro, el tradicional encuentro organizado por la entidad, donde también pidió la eliminación de las retenciones, reclamó infraestructura, respaldó acuerdos internacionales y cuestionó la presión impositiva que enfrenta el sector agropecuario.

“Estamos atravesando un proceso que no debe detenerse”, sostuvo el dirigente rural ante funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y representantes del agro. Y agregó: “Necesita continuidad, compromiso y responsabilidad de todos: especialmente de la dirigencia política, pero también de cada ciudadano dispuesto a aportar a la construcción de una Argentina mejor”.

Al comienzo de su exposición, Castagnani también dedicó un momento especial para recordar al expresidente de CRA Jorge Chemes y al dirigente Martín Bruzzo, recientemente fallecidos. “Queremos evocar en este momento la reciente pérdida de Jorge Chemes y de Martín Bruzzo. Dos amigos, dirigentes de destacada trayectoria y, por sobre todo, personas de profundo valor humano”, expresó ante el auditorio, en uno de los pasajes más emotivos de la apertura de Jonagro.

En un contexto marcado por tensiones económicas internas y por la incertidumbre global, Castagnani abrió su intervención con una referencia al escenario internacional. “El mundo atraviesa una etapa de profunda inestabilidad, marcada por conflictos geopolíticos, tensiones económicas y guerras que están dejando consecuencias dramáticas, especialmente por la pérdida de vidas humanas”, afirmó.

Ya enfocado en la situación argentina, el presidente de CRA enumeró los desafíos que, según señaló, enfrenta el país: “La consolidación del equilibrio fiscal, la continuidad del proceso de desinflación, el crecimiento económico, la mejora en la calidad de vida de millones de argentinos, la educación, la seguridad, el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción, la tolerancia y el respeto institucional y la infraestructura básica”.

Para el dirigente, ese contexto obliga a profundizar el rumbo iniciado por el Gobierno. “Acompañamos con convicción la decisión de avanzar en el ordenamiento del Estado, en la modernización, en la eficiencia y en el fin de los privilegios”, sostuvo.

En otro tramo de su exposición, defendió la necesidad de reducir estructuras burocráticas y recuperar confianza institucional. “Terminar con la burocracia, ordenar las cuentas públicas y cerrar definitivamente espacios de corrupción no son solamente objetivos administrativos: son condiciones indispensables para liberar el enorme potencial productivo de nuestro país”, afirmó.

Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diego Santilli (Interior) y Sergio Iraeta (Agricultura) en Jonagro CRA

En otro tramo aclaró que el diálogo no implica resignar posiciones sectoriales: “Dialogar no significa callar ni relativizar diferencias. Significa tener la madurez y la responsabilidad de plantearlas con firmeza, dentro de un marco de respeto, confianza y vocación de construcción colectiva. Dialogar no es claudicar, es entender que sin consensos no existen transformaciones profundas ni políticas de largo plazo capaces de sostenerse en el tiempo”.

Uno de los capítulos centrales del discurso estuvo vinculado a la inserción internacional. El titular de CRA celebró la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y destacó las negociaciones comerciales con Estados Unidos. “La inserción internacional no debe ser una consigna, sino una verdadera política de Estado sostenida en el tiempo”, afirmó.

También defendió el rol de organismos técnicos estratégicos para el agro, como el INTA, el Senasa y el Inase. “No son estructuras burocráticas ajenas al productor: son instituciones estratégicas, construidas durante décadas con esfuerzo, conocimiento y trabajo conjunto”, sostuvo.

En relación con el Inase, anticipó que tendrá una función clave en el debate por la propiedad intelectual en semillas por Upov91 . “Tendrá un rol determinante en uno de los grandes desafíos que tenemos por delante: construir una ley de semillas moderna, equilibrada y duradera”, señaló.

La infraestructura apareció como otro de los ejes fuertes del mensaje. Castagnani advirtió que el potencial productivo del interior seguirá limitado mientras no se resuelvan problemas históricos de conectividad y logística. “Vemos con expectativa la licitación de la Hidrovía y, especialmente, la situación de nuestras rutas, hoy en muchos casos deterioradas, al igual que los accesos a nuestros puertos”, indicó.

Respaldó la licitación del Belgrano Cargas y pidió una mirada más federal para el desarrollo argentino, por una Argentina que “crecerá de verdad cuando el interior productivo tenga la infraestructura, la conectividad y las condiciones necesarias para desplegar todo su potencial”.

En materia de seguridad rural y legislación laboral, el dirigente aseguró que CRA viene trabajando activamente junto al Congreso y otros espacios institucionales. Según indicó, la entidad impulsó propuestas para “modernizar la legislación laboral y avanzar hacia una mayor registración”.

En ese sentido, cuestionó el impacto de la litigiosidad laboral sobre la competitividad. “Es necesario dar una señal clara frente a quienes fomentan la industria del juicio, afectando la competitividad y desalentando la generación de empleo”, afirmó.

Pidió una mirada más federal para el desarrollo argentino, por una Argentina que “crecerá de verdad cuando el interior productivo tenga la infraestructura, la conectividad y las condiciones necesarias para desplegar todo su potencial”

La defensa de la Patagonia y de las economías regionales ocupó un tramo importante de la exposición. Allí cuestionó a sectores ambientalistas que, según dijo, intentan frenar el desarrollo productivo. “No entendemos, no aceptamos y no consideramos justo que ciertos sectores del ambientalismo extremo pretendan instalar la idea de que la Patagonia no tiene futuro productivo”, afirmó.

Castagnani reivindicó el rol de quienes producen en condiciones adversas. “La Patagonia tiene historia, cultura del trabajo y miles de familias que viven, producen, invierten y generan arraigo”, expresó.

En el plano tributario, Castagnani volvió a insistir con uno de los reclamos históricos del campo: la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX). “Sostenemos un reclamo histórico e irrenunciable: la eliminación definitiva de los DEX, las mal llamadas retenciones”, dijo.

Si bien reconoció medidas recientes, pidió mayor previsibilidad. “Valoramos los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas, pero necesitamos una hoja de ruta clara, previsible y definitiva hacia su eliminación total”, sostuvo y advirtió el peso de otros tributos provinciales donde en muchas provincias, Ingresos Brutos ya iguala o incluso supera ese peso fiscal.

En el plano político, volvió a respaldar el proyecto de Ficha Limpia y pidió apoyo unánime del Congreso: “La política debe estar al servicio de la ciudadanía y la ética pública debe ser un principio rector e innegociable. Señores legisladores: Ficha Limpia debe ser votada por unanimidad”.

Hacia el cierre de su discurso, Castagnani también destacó a la Mesa de Enlace y el trabajo conjunto que vienen manteniendo las entidades rurales en medio del complejo escenario económico y productivo. “La Mesa de Enlace le está dando a la Argentina una señal clara, firme y necesaria. Somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos”, afirmó. Agradeció especialmente la presencia de Nicolás Pino (SRA) y Lucas Magnano (Coninagro) y remarcó que, más allá de las diferencias, las entidades continúan trabajando unidas “en defensa de quienes producen e invierten” y “del interior productivo”.