“Muy importante”: los empresarios hicieron una lectura positiva del discurso de Milei en la Rural

Mientras el presidente Javier Milei hablaba desde el atril ubicado en la pista central durante el acto de inauguración oficial de la 138a. Exposición Rural de Palermo, a sus espaldas, en el palco, empresarios y dirigentes de distintos sectores seguían de cerca cada tramo de su discurso. Aunque no hubo anuncios concretos para el agro, interpretaron el mensaje como una ratificación del rumbo económico del Gobierno. En particular, destacaron que el Presidente reiteró su compromiso de seguir bajando las retenciones y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería permitirá financiar futuras reducciones de impuestos sin abandonar el superávit fiscal.

Para Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), ese fue uno de los principales mensajes de la jornada. Definió el discurso como “muy importante, muy serio, muy genuino y muy sentido” y sostuvo que el Presidente volvió a dejar en claro que la baja de la presión tributaria dependerá de sostener el orden macroeconómico.

Durante su discurso, Milei volvió a reconocer el peso de la carga impositiva sobre el sector y aseguró que la labor del Gobierno es “sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”. Además, afirmó que la energía y la minería están acompañando el crecimiento de las exportaciones y que el desarrollo de esas actividades “financiará la quita de retenciones”. Más adelante, remarcó que “no hay baja de impuestos posible sin un superávit fiscal sostenido”.

“El campo todavía necesita que los gobiernos le quiten la bota de encima. Sería fabuloso que fuera rápido, pero todos sabemos que eso no es posible. Lo que sí va a ser posible es si continúa un modelo de estas características”, afirmó Grinman.

En ese sentido, afirmó que el desafío es sostener el rumbo económico. “No estoy hablando de defender a un gobierno, estoy hablando de defender un modelo: un modelo de prolijidad en las cuentas, de superávit fiscal, de bajar el gasto público y de tener superávit en la balanza comercial. Todas esas cosas se necesitan para poder seguir bajando los tributos, las retenciones, no solo al campo, sino a todos los sectores que la están padeciendo”, dijo.

Empresarios y dirigentes siguieron el discurso desde el palco oficial y coincidieron en que el Presidente ratificó el rumbo económico y vinculó futuras bajas de impuestos con el crecimiento de la minería, la energía y la economía del conocimiento Pilar Camacho - LA NACION

El dirigente también coincidió con la idea planteada por Milei de que el desarrollo de la energía y la minería permitirá generar los recursos necesarios para continuar reduciendo la carga tributaria sin poner en riesgo el superávit fiscal.

“Esos sectores son los que más rápidamente van a generar las divisas que necesita la Argentina. Toda esa generación de recursos va a permitir que, de una manera más acelerada, baje la presión tributaria. Y eso es lo que está necesitando el campo para terminar de explotar de manera positiva para nuestro país”, destacó.

La infraestructura también ocupó un lugar central en el discurso presidencial. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), destacó que Milei volvió a poner sobre la mesa los reclamos históricos del agro. “Habló de las virtudes del campo y, como siempre, reclamó las cosas que el campo quiere: bajar las retenciones, hacer infraestructura, aumentar la logística y generar condiciones para que la gente se radique en el interior”, sostuvo.

Grinman también coincidió con la idea planteada por Milei de que el crecimiento de la minería y la energía permitirá generar nuevos recursos y financiar futuras reducciones de las retenciones. “En la medida que el superávit fiscal lo permita y el desarrollo de la minería y del oil & gas genere actividad económica e ingresos, seguramente va a seguir bajando retenciones”, afirmó.

Respecto de la expectativa que existía por posibles anuncios, recordó que el propio Gobierno ya había anticipado que no habría nuevas medidas. “Las cuentas públicas, imagino, no dan para una nueva rebaja de retenciones. Habrá que esperar mejoras en ese sentido”, indicó.

Para Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el discurso dejó una señal clara sobre el horizonte que imagina el Gobierno para el agro. “El discurso me pareció muy optimista y haciendo anuncios importantes de que en poco tiempo se van a eliminar las retenciones, lo que va a posibilitar que el campo sea rentable”, señaló.

Además, consideró que la minería y la energía pueden ocupar un lugar similar al que históricamente tuvo la soja en la generación de divisas. “La energía y la minería se pueden transformar en un nuevo campo, una nueva soja, porque van a exportar incluso más que la soja. Eso posibilitaría solucionar el problema de las retenciones”, dijo.

Referentes del comercio, la construcción, la Bolsa de Comercio y la cadena de ganados y carnes valoraron el mensaje presidencial y respaldaron la estrategia de avanzar en una menor presión tributaria sin comprometer el equilibrio fiscal Pilar Camacho - LA NACION

En otro tramo, Milei repasó las medidas para la cadena de ganados y carnes: la eliminación de las declaraciones juradas y de los permisos de exportación, el fin de las restricciones para vender siete cortes al exterior y la apertura de mercados. También describió como histórico el momento de la carne vacuna, con exportaciones que crecieron 46% en valor en los primeros cinco meses del año. Esas referencias fueron especialmente valoradas por Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

“Reconocer y volver a expresar todas las medidas que se tomaron para la cadena de ganados y carnes es muy importante”, afirmó. Según Ravettino, esas políticas y la apertura de mercados “generan muy buenos resultados”, entre ellos la ampliación del acceso de la carne argentina al mercado de Estados Unidos, un logro que el propio Presidente destacó durante su discurso.