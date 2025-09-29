“No jueguen con la vida”: a los gritos, un productor increpó a un funcionario por las inundaciones

En las últimas horas, la tensión en el partido bonaerense de 9 de Julio escaló cuando un grupo de productores y vecinos de la localidad de Carlos María Naón protestó frente a la Municipalidad por el mal estado de los caminos rurales y la falta de infraestructura, agravado en los últimos meses por las lluvias que generaron inundaciones. La escena tuvo un punto de máxima tensión cuando el productor Pedro Marra increpó con dureza a un funcionario local.

“Vamos a poner las cosas sobre la mesa. No jueguen con la vida de los seres humanos”, gritó Marra, con bronca y desesperación, mientras golpeaba con firmeza con su puño el escritorio frente a Cristian Poggi, encargado de espacios verdes del municipio. El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

La protesta comenzó temprano en la mañana, cuando productores y habitantes de Naón se concentraron en la plaza de la localidad para reclamar respuestas a la intendenta María José Gentile. Desde hace tiempo, vienen pidiendo obras de infraestructura que garanticen la transitabilidad de la red vial, pero aseguran que no reciben soluciones.

Fue así que un grupo de vecinos decidió encender neumáticos en la puerta de la Municipalidad. La policía desplegó un operativo de prevención frente al edificio, aunque la protesta se mantuvo sin incidentes mayores.

El reclamo central es la falta de accesos seguros a la localidad. “Me jugaron y me llenaron el campo de agua. Los autoricé, pusimos plata, carajo, y ahora de qué nos disfrazamos”, lanzó Marra en su discusión con Poggi.

En su descargo, el productor recordó que había autorizado obras para desagotar otros campos, con la condición de que luego el municipio completara las tareas en el propio. Sin embargo, denunció que nada se hizo. “Hace un mes autoricé y me hice cargo de sacar el agua. Dije: vamos a limpiar el agua de arriba para abajo con la condición de que iban a sacar de mi campo. ¿Lo hacemos? Dale, vamos. Pero ustedes no hicieron nada”, recriminó.

"Hay una protesta de un grupo de vecinos de la localidad de Naón, hay transportistas, algunos productores y los vecinos de Naón, porque se quedaron sin caminos, sin acceso al pueblo directamente, y vinieron a protestar al municipio", dijo el presidente de la Sociedad Rural local

El tono subió rápidamente. “Estás todo el día tomando mate, nadie da la cara. Váyanse a la m… con todo respeto, se los digo. Andá, hijito, porque les quedó grande la intendencia. No podés estar donde estás, hijo de Dios. ¡Ya les quedó grande!”, le dijo al funcionario.

El contexto de las lluvias recientes agravó una situación estructural. Muchos caminos rurales se volvieron intransitables, lo que afecta tanto la salida de la producción como el acceso de los pobladores a servicios básicos.

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, confirmó la magnitud del reclamo, aunque se desmarcó de la modalidad de protesta. “Hay una protesta de un grupo de vecinos de la localidad de Naón, hay transportistas, algunos productores y los vecinos de Naón, porque se quedaron sin caminos, sin acceso al pueblo directamente, y vinieron a protestar al municipio”, explicó.

Según relató, la convocatoria se amplió hacia productores y vecinos de otras localidades, pero la participación fue limitada. "Convocaron a más productores y a vecinos de otra localidad, pero fueron muy pocos. Básicamente eran ellos", señaló Enríquez

Según relató, la convocatoria se amplió hacia productores y vecinos de otras localidades. “Convocaron a más productores y a vecinos de otra localidad, pero fueron muy pocos. Básicamente eran ellos”, señaló Enríquez.

El dirigente confirmó también los momentos de tensión vividos frente al edificio municipal. “Prendieron con las gomas la puerta de la municipalidad. Se dirigieron mal, a los gritos y golpeando el escritorio. O sea, momento de enojo de la gente. Pero nosotros no participamos de esa forma en este tipo de situaciones”, remarcó.

Pese a la cautela de la Sociedad Rural, en la zona hay malestar por la situación de los caminos y las inundaciones. La falta de inversión en infraestructura vial es un reclamo histórico de los productores que consideran que la situación se agrava cada vez que hay exceso de lluvias.

Frente al palacio municipal, la protesta en la localidad de 9 de Julio de vecinos de Naón

“No te vine nunca a molestar, nunca te vine a molestar, porque allá no me atendieron”, le reprochó Marra a Poggi, en otro tramo del video que circuló masivamente.

El trasfondo de este episodio conecta con una problemática más amplia en la provincia de Buenos Aires, según los productores: una deuda pendiente en infraestructura rural. La falta de mantenimiento de caminos complica el traslado de insumos, el acceso a la educación y la salud, y la logística productiva.

Según pudo saber LA NACION, tras el incidente, la intendenta habría recibido en su oficina a Marra junto a otros vecinos, pero aún no se sabe nada del encuentro sobre el reclamo puntual de Naón.