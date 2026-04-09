“No pasa más nada”: los transportistas endurecen una protesta que ya golpea la llegada de granos a los puertos

“No pasa más nada de transporte”. La frase es de Walter Leguizamón, uno de los referentes de los transportistas autoconvocados que se encuentran a lo largo y ancho de los puntos neurálgicos de la protesta que se desarrolla desde el lunes a la madrugada y está impactando en la carga de buques con cereales en los puertos. Los transportistas sostienen que, por el aumento de los combustibles, trabajan con márgenes cada vez más ajustados y buscan una actualización del esquema de tarifas. Por ello decidieron endurecer la medida de fuerza que incluye piquetes. La Federación de Acopiadores ofreció en primera instancia un 10% de aumento en las tarifas, pero los transportistas no aceptan menos del 30%. Ambas partes llevan adelante una mesa de negociaciones en la Dirección de Transporte de la provincia de Buenos Aires y mañana continuarán con reuniones en Córdoba.

Desde que empezó a gestarse la manifestación en diferentes rotondas llevan sumados más de 50 puntos de concentración. De continuar la medida de fuerza calculan que llegarían a 70. En el sudeste bonaerense, el reclamo no solo se mantiene firme, sino que suma adhesiones y se endurece la postura frente a la falta de acuerdos, explicaron.

Leguizamón sostuvo que, a partir de los desacuerdos con respecto de las propuestas, la situación escalará en las próximas horas. “Se endurecieron las medidas”, dijo. Según detalló, los puntos más calientes se concentran en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y comienzan a extenderse hacia la autopista Buenos Aires–Rosario. “Ahora hay más de cincuenta piquetes y esperamos que se sumen más de 20”, apuntó.

La protesta tuvo su punto de partida en la rotonda de las rutas 227 y circunvalación camino a Quequén, en el sur bonaerense, donde desde el lunes a la madrugada se sumaron más de 2000 camiones. Los transportistas reclaman una recomposición urgente de tarifas de entre el 30% y el 35%, al considerar que los actuales valores no cubren los costos operativos, fuertemente impactados por la suba del gasoil.

Piden que el gobierno nacional les de una solución

Entre enero y abril de 2026 el gasoil y las naftas acumularon subas de entre el 25% y el 30%, con un salto concentrado en marzo por el impacto del precio internacional del crudo, destacaron.

El martes pasado, la Federación de Acopiadores acercó una oferta de aumento del 10%, mientras que en la Mesa de Transporte bonaerense se llegó a discutir un 15%, cifras que fueron rechazadas por insuficientes por parte de los transportistas. “Nos van a querer dar migajas, porque ya sabemos lo que son. Si vienen con un porcentaje menor de lo que pedimos, no lo vamos a aceptar”, aseguró el transportista Walter Valentini, quien está desde hace cuatro días en una manifestación.

Valentini describió el nivel de deterioro que tiene hoy el negocio para ellos. “Antes de salir a fundirme trabajando, prefiero fundirme parado acá en la rotonda. Si se me rompe el camión trabajando no lo puedo arreglar. Prefiero estar parado, sé que no se me va a romper y, si lo tengo que vender, lo venderé andando”, dijo.

Según explicaron, hoy enfrentan además pagos diferidos de hasta 60 días y múltiples costos adicionales, como ingresos a playas portuarias o intermediaciones que reducen aún más la rentabilidad de cada viaje.

Van cuatro día de movilizaciones en los puntos neurálgicos

“Ya se mandó el petitorio y no tenemos respuesta. El Gobierno está usando hasta la última instancia para frenarnos y desgastarnos, pero vamos a seguir firmes”, afirmó Carlos Geneiro, secretario general de la Unión Nacional de Transportistas de Afines (Untra), quien adelantó un endurecimiento de las medidas a nivel nacional.

En paralelo, el conflicto que impacta a los conductores a nivel nacional, se discute solo en dos mesas provinciales con la intermediación de las áreas de Transporte, que funcionan como ámbito de negociación entre transportistas, acopiadores y productores. En Córdoba, la expectativa está puesta en una nueva reunión de este viernes a las 11 en la Secretaría de Transporte provincial.

Pablo Trapani, secretario general de la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), explicó que el sector aguarda definiciones tras varios encuentros fallidos en Córdoba. “Dos reuniones se suspendieron porque lo que ofrecían era una burla. De no avanzar, veremos cómo seguir”, señaló.

Los representantes de Córdoba intentaron reunirse este jueves, pero se pasó para mañana

Para Trapani, la falta de una tarifa nacional de referencia, tras la derogación de un mecanismo por parte del gobierno nacional, dejó al sistema sujeto a negociaciones provinciales y se convirtió en un problema estructural. “Eso está generando este caos. Hay provincias sin representación y el conflicto se multiplica. Empezamos con seis puntos y hoy ya son más de 50. Esto ya pasó en 2016: cuando los camiones se paran, no se mueven más”, advirtió.

Los dirigentes advirtieron que con el correr de las horas, el conflicto se recrudecerá y amenaza con impactar de lleno en la logística exportadora, especialmente si se extiende hacia nodos clave como Rosario. “Hace un año veníamos advirtiendo que esto podía pasar y no nos creían”, lanzó.

Si bien, los transportistas insistieron en que no buscan frenar la actividad, aseguraron que en las condiciones actuales no pueden seguir trabajando.