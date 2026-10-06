“No pedimos favores”: reclaman saber qué pasó con millonarios fondos para los caminos rurales

La falta de información sobre el destino de los fondos recaudados para el mantenimiento de los caminos rurales volvió a generar un fuerte reclamo de productores del partido bonaerense de San Pedro. La Sociedad Rural local cuestionó al municipio por la ausencia de respuestas concretas y exigió conocer cuánto dinero ingresó durante 2025 y 2026, cuánto se gastó, en qué se utilizó y qué cantidad de kilómetros fueron efectivamente intervenidos.

En un comunicado titulado “Información pública: sin respuestas”, la entidad rural informó que, ante lo que considera una falta de precisiones y las expresiones públicas del municipio que calificó de “evasivas e irrespetuosas hacia nuestro sector”, inició los primeros pasos para avanzar con la judicialización de la situación.

“No pedimos favores. Exigimos información pública sobre el destino de los recursos destinados a los caminos rurales”, señaló la Sociedad Rural de San Pedro, que puso el foco en los recursos que se recaudan a través de la tasa vial y otros fondos destinados al mantenimiento de la red.

Comunicado de la Sociedad Rural de San Pedro

Uno de los principales pedidos apunta a conocer en detalle los $124,9 millones mensuales informados para combustibles, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento. En ese contexto, reclamó que se informe quiénes fueron los proveedores, los importes involucrados, el destino de los fondos y la documentación respaldatoria de esos gastos.

También solicitó un detalle de los trabajos realizados durante 2025 y 2026, con información sobre los caminos y tramos intervenidos, fechas, kilómetros trabajados, la maquinaria utilizada, personal afectado y costos de cada tarea.

Otro de los puntos del reclamo está relacionado con la maquinaria municipal. Los productores pretenden acceder a un inventario que incluya marca, modelo, año, estado, horas trabajadas y períodos fuera de servicio, además de conocer el movimiento del combustible utilizado por las máquinas y los vehículos.

En ese sentido, la Sociedad Rural local pidió el detalle mensual de los litros de combustible adquiridos y consumidos, junto con el destino asignado a cada máquina o vehículo. También reclamó información sobre el gasto en personal afectado al mantenimiento de los caminos rurales, la cantidad de agentes, sus funciones y el porcentaje de afectación.

La entidad puso además bajo la lupa los recursos provenientes de la Descentralización Tributaria Rural Gza. Sociedad Rural de San Pedro

La entidad puso además bajo la lupa los recursos provenientes de la Descentralización Tributaria Rural. En concreto, pidió conocer qué fondos fueron transferidos durante 2025 y 2026, en qué fechas, por qué importes, cuál fue su destino y cómo quedaron registrados en el presupuesto municipal.

Pero para los productores existe un punto central que resume el reclamo: determinar cuánto dinero ingresó para la red vial rural y qué ocurrió con esos recursos. “Y la información central: cuánto dinero ingresó durante 2025 y 2026 para la red vial rural, cuánto se gastó, en qué se gastó y cuántos kilómetros fueron efectivamente intervenidos”, reclamó la entidad.

Para los productores existe un punto central que resume el reclamo: determinar cuánto dinero ingresó para la red vial rural y qué ocurrió con esos recursos

Raúl Victores, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, explicó que el planteo comenzó el año pasado y que forma parte de un reclamo que también llevaron adelante otras entidades rurales de la zona. “En 2025 empezamos por el mismo camino de rurales como Rojas, Arrecifes, Colón, y otras sociedades rurales en contra de la tasa de red vial y la falta de transparencia en los gastos de la red vial”, señaló a LA NACION.

Victores contó que las entidades avanzaron inicialmente por la vía judicial con el asesoramiento de un abogado y que la Rural de San Pedro buscó seguir esos pasos. Sin embargo, el proceso encontró dificultades cuando llegó el momento de reunir las adhesiones necesarias entre los productores.

Uno de los principales pedidos apunta a conocer en detalle los $124,9 millones mensuales informados para combustibles, reparaciones, repuestos, materiales y equipamiento Gza. Sociedad Rural de San Pedro

“Avanzamos con el primer escrito con el abogado, pero cuando llegamos al punto que teníamos que conseguir que otros productores firmaran, no se pudo conseguir más firmas”, explicó.

A partir de esa situación, la entidad decidió continuar con otro tipo de estrategia, centrada en el pedido de información pública al municipio. “Les fuimos pidiendo cosas y algunas nos fueron respondiendo”, relató Victores.

El dirigente rural sostuvo que, mientras avanzaban con esos pedidos, la relación con el municipio se deterioró. Según afirmó, “el municipio empezó públicamente a faltar el respeto y mofarse del sector agropecuario”.

“Los recursos son públicos, las explicaciones también”, finalizaron en un comunicado

Por ese motivo, explicó que la entidad decidió continuar exponiendo públicamente qué información considera que todavía falta. “Seguimos con las peticiones, planteamos públicamente lo que falta y los exponemos”, dijo Victores.

El integrante de la Sociedad Rural local cuestionó además las afirmaciones del municipio respecto de que ya habría entregado la documentación solicitada. “Nos dicen que ya hace un tiempo han entregado toda la documentación y es mentira: no han entregado la documentación”, aseguró.

La dimensión del reclamo está vinculada también con la extensión de la red vial del distrito. El partido de San Pedro tiene entre 1200 y 1400 kilómetros de caminos rurales, una infraestructura clave para la actividad productiva y el traslado de la producción.

En la Sociedad Rural local insistieron en que el eje del planteo no es solamente cuánto se recauda, sino poder establecer con documentación qué destino tuvieron esos recursos y cuáles fueron los resultados concretos sobre la red vial. “La transparencia no se declama: se acredita con números, documentos y resultados”, afirmó la entidad en su comunicado.

Mientras continúa el reclamo de información, la Sociedad Rural de San Pedro anticipó que seguirá utilizando las vías institucionales y legales para obtener respuestas: “Los recursos son públicos, las explicaciones también”.

LA NACION intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (Unión por la Patria), a través del teléfono al que tuvo acceso este medio; sin embargo, las llamadas fueron interrumpidas en cada intento, por lo que no fue posible conocer su posición sobre el reclamo.