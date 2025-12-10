LA NACION

Nutrición animal: el nuevo presidente de la cámara sectorial pidió bajar la presión impositiva y mejorar el marco regulatorio

Alejandro Bravo, que asumió en Caena, consideró que eso es clave para que la Argentina crezca en los distintos mercados de exportación de la actividad

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
“Tenemos que ser un puente con el gobierno para facilitar los negocios, mejorar la regulación y simplificar procesos”, señaló el nuevo presidente de Caena
“Tenemos que ser un puente con el gobierno para facilitar los negocios, mejorar la regulación y simplificar procesos”, señaló el nuevo presidente de Caena

El nuevo presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), Alejandro Bravo, pidió una mejora del marco impositivo y regulatorio para que pueda crecer la actividad. El nuevo directivo, que es CEO de Vetifarma, estará en el cargo para el período 2026/2027.

“Tenemos que ser un puente con el gobierno para facilitar los negocios, mejorar la regulación y simplificar procesos”, señaló. Luego se refirió a la cuestión regulatoria: “El Senasa es reconocido internacionalmente, pero hay regulaciones que hoy dificultan hacer negocios. Deben actualizarse normas y enfocarse en lo que realmente agrega valor”.

Baja de retenciones: en dos años el Gobierno le devolvió al campo US$1950 millones

Según alertó el nuevo titular de la cámara, hay casos en los que se exige registrar en la Argentina un producto destinado solo para exportación. “Es costoso, lento y no aporta nada”, dijo. También cuestionó las limitaciones para adaptar la producción a los requerimientos del mercado de destino: “Si un país permite ionóforos o antibióticos, deberíamos poder fabricar bajo esas normas, como lo hace Australia. Hoy la Argentina no lo permite y perdemos competitividad”.

Respecto de la cuestión impositiva, señaló que “ingresos brutos se paga varias veces entre provincias, y eso encarece toda la cadena”. Precisó que las empresas trabajan con más de 400 materias primas, mayormente importadas y muchas con aranceles. “El costo impositivo que trasladamos al cliente nos deja en desventaja frente a competidores de Chile o Brasil”, sostuvo.

En este contexto indicó: “Si mejoramos el marco impositivo y regulatorio, podemos crecer en Latinoamérica y el sudeste asiático”.

Destacó que hoy ve “un país que se está estabilizando y reinsertando en el mercado internacional” y remarcó que la industria de proteína animal es “vibrante, dinámica y en crecimiento”. Según estimaciones de Caena, el en la Argentina produce alrededor de 35 millones de toneladas y tiene un potencial cercano a 200 millones de toneladas.

LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. Trump pagará US$12.000 millones a los agricultores norteamericanos afectados por la “guerra” comercial con China
    1

    Mientras cae la soja: Trump pagará US$12.000 millones a los agricultores norteamericanos afectados por la “guerra” comercial con China

  2. Los expertos marcaron un fuerte contraste entre la política agrícola de Estados Unidos y la Argentina
    2

    Millonario anuncio de Trump: los expertos marcaron un fuerte contraste entre la política agrícola de Estados Unidos y la Argentina

  3. El suplemento que se perfila como el mejor balanceado natural del mundo
    3

    “Parámetros excelentes”: el suplemento que se perfila como el mejor balanceado natural del mundo

  4. El Gobierno baja las retenciones: la soja pasa al 24%, la menor alícuota en 19 años, y también se reducen en maíz, trigo, sorgo y girasol
    4

    El Gobierno baja las retenciones: la soja pasa al 24%, la menor alícuota en 19 años, y también se reducen en maíz, trigo, sorgo y girasol

Cargando banners ...