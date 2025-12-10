Nutrición animal: el nuevo presidente de la cámara sectorial pidió bajar la presión impositiva y mejorar el marco regulatorio

El nuevo presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), Alejandro Bravo, pidió una mejora del marco impositivo y regulatorio para que pueda crecer la actividad. El nuevo directivo, que es CEO de Vetifarma, estará en el cargo para el período 2026/2027.

“Tenemos que ser un puente con el gobierno para facilitar los negocios, mejorar la regulación y simplificar procesos”, señaló. Luego se refirió a la cuestión regulatoria: “El Senasa es reconocido internacionalmente, pero hay regulaciones que hoy dificultan hacer negocios. Deben actualizarse normas y enfocarse en lo que realmente agrega valor”.

Según alertó el nuevo titular de la cámara, hay casos en los que se exige registrar en la Argentina un producto destinado solo para exportación. “Es costoso, lento y no aporta nada”, dijo. También cuestionó las limitaciones para adaptar la producción a los requerimientos del mercado de destino: “Si un país permite ionóforos o antibióticos, deberíamos poder fabricar bajo esas normas, como lo hace Australia. Hoy la Argentina no lo permite y perdemos competitividad”.

Respecto de la cuestión impositiva, señaló que “ingresos brutos se paga varias veces entre provincias, y eso encarece toda la cadena”. Precisó que las empresas trabajan con más de 400 materias primas, mayormente importadas y muchas con aranceles. “El costo impositivo que trasladamos al cliente nos deja en desventaja frente a competidores de Chile o Brasil”, sostuvo.

En este contexto indicó: “Si mejoramos el marco impositivo y regulatorio, podemos crecer en Latinoamérica y el sudeste asiático”.

Destacó que hoy ve “un país que se está estabilizando y reinsertando en el mercado internacional” y remarcó que la industria de proteína animal es “vibrante, dinámica y en crecimiento”. Según estimaciones de Caena, el en la Argentina produce alrededor de 35 millones de toneladas y tiene un potencial cercano a 200 millones de toneladas.