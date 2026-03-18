Opinión: 2026, una nueva oportunidad para el sector pecuario argentino

El año 2026 comienza con una nueva oportunidad para el sector pecuario argentino. Los avances para el establecimiento de un acuerdo comercial con EE.UU., la puesta en marcha de un prolongado y discutido acuerdo Mercosur-UE y el mantenimiento de la relación comercial con China, además de otros aspectos, pronostican un horizonte previsible y esperanzador para la producción y el comercio de carnes.

En lo sanitario, la sanidad animal mundial, lejos de avanzar en la prevención y el control de enfermedades animales que afectan la producción y el comercio, se ha visto significativamente afectada.

Factores ambientales y antropogénicos han contribuido a la difusión de enfermedades transfronterizas y transcontinentales como la fiebre aftosa (FA) de los tipos SAT 1, SAT 2, O, A y Asia 1, la Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI), la Peste Porcina Africana, el gusano barrenador, el “lumpy skin” y otras enfermedades animales de importancia productiva y comercial que atentan contra la sostenibilidad del sistema sanitario y alimentario mundial y donde la mayoría de los países demuestran una gran vulnerabilidad para evitar su ingreso y lograr un efectivo control.

Las recientes (2025) incursiones del virus de la FA en Europa central y la expansión de los virus de fiebre aftosa SAT 1 y 2 (Sudáfrica acaba de perder su estatus de país libre de fiebre aftosa y enfrenta un endemismo muy difícil de controlar) son una prueba evidente de ello.

Resulta necesario fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y “alerta temprana” como componentes esenciales para la “inteligencia” epidemiológica, prevención y control de enfermedades Gza. ESV

Resultaría conveniente que durante este periodo de perspectivas productivas y comerciales favorables, el sistema sanitario argentino (público y público/privado) fortalezca sus estructuras y actividades a fin de proyectarse hacia el mediano-largo plazo, mitigando sus vulnerabilidades y garantizando una certificación sanitaria para sus animales y productos en el más alto nivel y en forma sostenida.

La vacunación antiaftosa y la reciente incorporación de la trazabilidad individual son medidas que posibilitarían el acompañamiento de otras acciones y sin duda fortalecerían la relación público/privada, eje fundamental y de probada eficacia en la Argentina y la región.

Al mismo tiempo y frente a las amenazas sanitarias fundamentalmente de naturaleza transfronteriza, resulta necesario fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y “alerta temprana” como componentes esenciales para la “inteligencia” epidemiológica, prevención y control de enfermedades.

La vacunación antiaftosa y la reciente incorporación de la trazabilidad individual son medidas que posibilitarían el acompañamiento de otras acciones y sin duda fortalecerían la relación público/privada, eje fundamental y de probada eficacia en la Argentina y la región Gza. ESV

Esto incluye el refuerzo de la vigilancia en las fronteras (control cuarentenario) y la bioseguridad/biocontención a nivel de establecimiento, el refuerzo de los laboratorios de diagnósticos de primer nivel (referencia nacional e internacional -OMSA), la capacitación de los recursos técnicos, la ejecución de ejercicios de simulacro, la elaboración y puesta en práctica de Planes de Contingencia, la disponibilidad de Bancos de vacunas y la constitución de un Fondo específico para contingencias.

En este contexto y para competir a nivel internacional, el respaldo de una certificación sanitaria transparente y sostenible constituye una garantía de calidad indiscutida para los productos de exportación de origen pecuario.

El autor es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y de la Fundación de promoción, investigación y educación para la seguridad alimentaria (Prosaia)