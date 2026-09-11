Opinión: cuando producir también es una forma de conservar

Si queremos abordar los problemas ambientales en la magnitud que tienen, necesariamente tenemos que trabajar con el sector productivo. El ambientalismo tiene una función importante cuando denuncia, señala y marca la cancha. Pero la denuncia por sí sola tiene un recorrido limitado. La solución, que es finalmente lo que importa, requiere trabajar con quienes producen, con quienes están todos los días en el territorio.

Estamos acostumbrados a hablar de cuánto depende la producción de la naturaleza: del agua, de la regulación climática, de la polinización, del control de plagas o de la fertilidad de los suelos. Todo eso es cierto. Pero hay otra relación que necesitamos empezar a reconocer: la naturaleza también necesita de la producción.

Una buena producción genera empleo, arraigo, tecnología, recursos económicos y gobernabilidad. Genera las condiciones para que una sociedad pueda conservar sus territorios. Por eso puede resultar provocador decirlo, pero creo que tenemos que empezar a discutirlo: la naturaleza necesita de más y mejor producción. No de cualquier producción, sino de una producción que incorpore la conservación como parte de su propia gestión.

Hoy existe más naturaleza conservada en territorios productivos privados que en todo el sistema de parques nacionales y reservas provinciales

Esto también cambia la manera en que debemos mirar las exigencias ambientales que llegan desde otros mercados. Muchas veces el productor argentino ve a la Unión Europea como un adversario que impone reglas desde una realidad muy diferente a la nuestra. Hay razones para discutir esas regulaciones, pero también tenemos que verlas como una oportunidad.

El desafío es mostrarle al mundo cómo se produce en la Argentina. Reconocer y poner en valor lo que el sector productivo ya hace bien permite construir un diálogo diferente, basado en la confianza. Y desde allí es mucho más fácil discutir lo que falta.

Una buena producción genera empleo, arraigo, tecnología, recursos económicos y gobernabilidad

Hay un dato que resume buena parte de esta discusión: hoy existe más naturaleza conservada en territorios productivos privados que en todo el sistema de parques nacionales y reservas provinciales. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Ni la sociedad, ni los gobiernos, ni siquiera muchos de los propios productores.

La conservación del futuro va a necesitar territorios productivos, productores comprometidos y mejores formas de gestionar los paisajes

Quizás tengamos que abandonar definitivamente la idea de que conservar significa dejar todo quieto. La conservación del futuro va a necesitar territorios productivos, productores comprometidos y mejores formas de gestionar los paisajes. La conservación no se construye desde fuera del territorio. Se construye trabajando con quienes lo habitan, lo producen y tienen también la responsabilidad de cuidarlo. Producción y conservación no son una falsa grieta. Son parte de un mismo desafío.

El autor es presidente de Fundación ProYungas