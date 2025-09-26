“Paguen lo que corresponde”: una entidad del campo pidió prorrogar la quita de retenciones y aconsejó no apurarse a vender granos

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace, pidió hoy al Gobierno prorrogar la suspensión de las retenciones que finalizó luego de tres días de aplicarse porque los exportadores cumplieron el cupo de US$7000 millones que buscaban las autoridades económicas. La entidad aconsejó a los productores que no se apuren con la venta de sus granos.

“Están distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor”, dijo Carlos Castagnani, presidente de CRA, en la Expo Rural de Bell Ville, Córdoba. El dirigente, que se refirió así a las últimas medidas sobre retenciones, agregó que el campo necesita “reglas claras y duraderas”.

CRA informó que en este marco reclamó prorrogar la medida de eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre, “con el objetivo de dar previsibilidad y evitar que maniobras especulativas perjudiquen a los productores”.

En este contexto instó “a los productores que no se apresuren; defendamos el fruto de nuestro trabajo. Y a quienes se adelantaron y necesitan de nuestros granos, que paguen lo que corresponde”.

Más reacciones

Desde Coninagro también se refirieron a la medida del Gobierno y señalaron que el productor quedó con una “sensación amarga”.

“Desde Coninagro observamos con espíritu reflexivo la reciente medida que permitió, por un breve lapso, liquidar cereales y oleaginosas sin retenciones. Si bien la iniciativa fue recibida con expectativas, en la práctica dejó en el productor una sensación amarga", dijeron.

Coninagro: "Entendemos que la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume"

“Celebramos el camino iniciado por el gobierno en la eliminación gradual y permanente de la alícuota, y en la convicción de que se plantee la necesidad de revisar este tributo distorsivo. Valoramos el gesto de avanzar en esa dirección. Sin embargo, entendemos que la medida transitoria no alcanzó a derramar sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario, que es, además, quien más riesgo asume", agregaron.

Para Coninagro “los indicios apuntan a que fue una ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos”.

“Creemos que la eliminación de retenciones debe transformarse en una política de Estado permanente, que brinde previsibilidad y horizonte a quienes generan la producción primaria”, dijo.