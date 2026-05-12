“Que se eliminen”: reclaman un debate sobre las retenciones que paga el campo

Las retenciones volvieron a quedar en el centro del reclamo político y productivo del agro. En el marco de Jonagro, organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dirigentes políticos, gobernadores y referentes del sector coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Aunque con diferentes matices sobre los tiempos y mecanismos para concretarlo, la eliminación de los derechos de exportación se consolidó como un reclamo unánime. Así también se planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura en las provincias productivas, especialmente en materia de rutas, logística y conectividad, para mejorar la competitividad del interior. Se remarcó que las regiones alejadas de los principales centros de consumo enfrentan mayores costos de transporte y requieren inversiones en caminos, puertos y aeropuertos para facilitar la salida de la producción y reducir las desventajas frente a otras zonas del país.

La senadora nacional Patricia Bullrich [LLA], quien ante una consulta de LA NACION evitó hablar sobre Manuel Adorni, destacó el escenario de apertura de mercados y aseguró que el agro atraviesa una etapa de expansión con nuevas oportunidades comerciales. “El sector agropecuario lo veo bien, creciendo y cada vez con más oportunidades. El acuerdo con Europa abre oportunidades a todas las economías provinciales, permite que se bajen los aranceles a todo tipo de producción y ya se ven las primeras exportaciones”, sostuvo.

En esa línea, remarcó especialmente el impacto del mercado estadounidense para la carne vacuna argentina. “En el mercado de carnes con Estados Unidos se abre de una manera muy, muy agresiva, muy importante, así que creo que esto va a dar muchas oportunidades a muchos que hasta ahora por ahí vendían sus granos y no exportaban o no agregaban valor a su producción; hoy lo van a poder hacer”, afirmó.

La senadora Patricia Bullrich evitó hablar de Manuel Adorni Gentileza CRA

Consultada sobre la promesa oficial de eliminar las retenciones y el hecho de que hasta ahora la reducción haya sido parcial, Bullrich evitó hablar en nombre del Ministerio de Economía, aunque ratificó el rumbo del Gobierno. “Falta un año y medio”, respondió al ser consultada por los plazos para una eventual eliminación total en lo que resta de este mandato. Y agregó: “No soy la ministra de Economía, no voy a hablar por el ministro de Economía, pero creo que sí es importante saber que el camino de la baja de impuestos es para nosotros como un principio básico”.

Por su parte, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Martín Ardohain defendió el proyecto de ley que presentó para establecer una reducción gradual de las retenciones por vía legislativa y cuestionó que los cambios actuales dependan de decretos del Poder Ejecutivo.

“Desde el PRO siempre dijimos que había que bajar retenciones. Este presidente vino a bajar las retenciones. Algo ha hecho, pero lo ha hecho por DNU y nosotros creemos desde el sector que tiene que ser por ley, tiene que ser previsible y tiene que ser que no importa quién gobierne dentro de dos años o seis años, que no las pueda volver a subir sin pasar por el Congreso”, puntualizó.

Martín Ardohain (PRO), productor agropecuario y presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados

El legislador apuntó, además, contra las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación. “Las retenciones son un impuesto y tienen que pasar por el Congreso. Acá hay una trampa en el artículo 755, que le permite al presidente o a la presidenta en su momento subir retenciones por DNU. La Argentina no puede volver a caer en eso”, afirmó.

Ardohain también cuestionó los tiempos de una eventual eliminación total de las retenciones, que estaría proyectada para la finalización de un segundo mandato de Milei. “Es desacertado poner una zanahoria tan lejos, dentro de seis años y hablando de una reelección que puede ser factible o no. Entonces, que pongan al segundo mandato cuando todavía no terminaron el primero, me parece que es muy poco serio”, sostuvo. Vale recordar que, durante un reciente simposio de Amcham, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, proyectó que las retenciones cero serían un hecho para la finalización de un segundo mandato de Milei.

En este contexto, Ardohain defendió el carácter gradual de la propuesta impulsada desde el PRO y consideró que el principal objetivo debe ser otorgar previsibilidad al productor. “La propuesta es muy ambiciosa, pero estamos dispuestos a sentarnos con el gobierno que sea, si no son en tres, en cuatro, en cinco, en seis. Lo que nosotros necesitamos es previsibilidad, no que el gobierno te pueda bajar las retenciones en algún momento o te las pueda volver a subir”, remarcó.

Desde las provincias, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, también reclamó discutir el esquema tributario que afecta al sector agropecuario y advirtió sobre el impacto de los derechos de exportación en las economías alejadas de los centros de consumo. “El sector agropecuario es el sector que mueve y moviliza a la Argentina”, afirmó, y pidió fortalecer los espacios de diálogo con el interior productivo para orientar las políticas públicas.

Valdés sostuvo que una de las principales demandas de las provincias productivas pasa por revisar las retenciones. “Nosotros desde esta provincia productiva vemos la necesidad de discutir sobre las retenciones, vemos una necesidad de tener un análisis profundo para ver cómo nos ha ido desde la llegada de las retenciones y también vemos una necesidad de discutir qué es lo que no nos hace competitivos”, expresó.

El mandatario correntino vinculó, además, el debate fiscal con la infraestructura y la distribución de recursos. “Encontramos a Corrientes invirtiendo en puertos, en aeropuertos, en caminos, en rutas, viendo cómo ser más competitivos, más productivos, pero finalmente los derechos de exportación terminan en cautiverio de la Nación Argentina”, cuestionó.

En relación con el proyecto impulsado por Ardohain, Valdés respaldó la eliminación gradual de los derechos de exportación. “Buscamos que este limitante, en lo que nosotros entendemos que hace que el sector también sea menos competitivo, sea obviamente eliminado. Que sea eliminado de manera definitiva”, afirmó. Y concluyó: “Que sea paulatina, a medias, a cuartos, a tres cuartos, pero que se elimine finalmente”.